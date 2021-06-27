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AstraZeneca проводит испытания вакцины от штамма "бета" COVID-19

AstraZeneca проводит испытания вакцины от штамма

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет приступили к разработке модифицированной вакцины от COVID-19 - для борьбы против штамма "бета", зародившегося в ЮАР.

Как сообщают европейские СМИ, в ходе испытаний планируется проверить, как подобная вакцина действует на уже вакцинированных от коронавируса людей, а также - на тех, кто вообще еще не вакцинирован, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. Участвуют в испытаниях жители Великобритании, ЮАР, Бразилии, Польши.

Новый препарат разработан на основе "классического" варианта вакцины от AstraZeneca. Первые результаты испытаний, как ожидается, поступят позже в 2021 году.

Распространение различных штаммов коронавируса беспокоит специалистов во многих странах. Так, британские эксперты считают, что вакцины хуже защищают от варианта "бета", чем от других штаммов. Кроме того, в последние недели большую обеспокоенность в странах Европы вызывает штамм "дельта": он появился в Индии и быстро распространился практически по всему миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование

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Топ комментарии
+5
Больше штаммов, больше вакцин, больше карантина! Всем ходить по стойке смирно!
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27.06.2021 20:28
+5
ковідіот-маскоборець?
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27.06.2021 20:59
+4
В связи с вакцинацией возникло несколько вопросов.
При раздаче 5g через точку доступа вай фай тарификация идёт по времени или по трафику?
Правда ли что если название точки доступа будет Дядя Билли любит тебя то дают скидку?
То что прошивка вакцины китайская связано м тем что иногда в голову лезут цитаты Мао? И проходит ли это?
Буду рад советам тех кто привился раньше.
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27.06.2021 20:06
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Правила форума Совет форумчан
В связи с вакцинацией возникло несколько вопросов.
При раздаче 5g через точку доступа вай фай тарификация идёт по времени или по трафику?
Правда ли что если название точки доступа будет Дядя Билли любит тебя то дают скидку?
То что прошивка вакцины китайская связано м тем что иногда в голову лезут цитаты Мао? И проходит ли это?
Буду рад советам тех кто привился раньше.
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27.06.2021 20:06 Ответить
эти вопросы возникают только первой соточки - для разрешения проблемы нужно продолжать сам процесс...\минимум - нужно добраться до страницы 352 сопромата, а там как пойдёт...!\
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27.06.2021 20:21 Ответить
вы считаете 350 грамм будет достаточно ?
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27.06.2021 23:15 Ответить
Больше штаммов, больше вакцин, больше карантина! Всем ходить по стойке смирно!
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27.06.2021 20:28 Ответить
"ходить по стойке смирно!" - Да у Вас армейский опыт сравним с армейским опытом самого Зеленского!
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27.06.2021 20:44 Ответить
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется!
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27.06.2021 21:05 Ответить
..чуть выше https://censor.net/ru/user/111972 совет просит!! Помогите ему, как специалист. Ведь судя по Вашей подготовленности 5G для Вас уже безлимитен...)))
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27.06.2021 21:58 Ответить
Да не вопрос. Только идиоты пытаются бороться с постоянно мутирующим вирусом вакцинами, на разработку которых уходит гораздо больше времени, чем на его очередную мутацию.
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28.06.2021 01:05 Ответить
Вывод: Прекращаем разработку, ждём решение проблемы природным путём! Кто выживет..тот победитель! ? Странно что мир не пошёл этим путём при борьбе с оспой.. другими болячками... Странно , что нашли пенициллин... И крайне странно, что Вы..такой умный не можете донести свой профессиональный вывод в массы!
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28.06.2021 12:24 Ответить
Все!
Грипп победили !( Назвали его коронавирусом))
Новые штамы будут возникать постоянно .
И постоянно можно пипл строить по стойке смирно и колоть шмурдяками.
Золотое дно для власти и фармконтор.
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27.06.2021 20:41 Ответить
ковідіот-маскоборець?
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27.06.2021 20:59 Ответить
Можно понять двояко.
Вы о себе?)
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27.06.2021 21:16 Ответить
а як жиж!
хто абзиваєца, тот улєтіт на горшкє
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27.06.2021 21:19 Ответить
не встигли пройти вакцинацію від того штама, як вже не встигли й від цього
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27.06.2021 20:57 Ответить
Это же хорошо. Когда нас будут обгонять на круг, мы на некоторое время пойдем в голове колонны. БендЭровцы в таких случаях имели неплохой профит.
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27.06.2021 21:34 Ответить
Как это понять, результаты испытаний поступят позже в 2021 году.Может в 2022, але, редакция!
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27.06.2021 21:07 Ответить
а про побочные эффекты никто нас не предупредил !

кричали люди продолжая бодать рогами медсестру !
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27.06.2021 21:08 Ответить
Наивные сказки про вакцинацию времен Эдварда Дженнера...
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27.06.2021 21:43 Ответить
В Израиле штаммом коронавируса «Дельта» болеют и вакцинированные люди. В правительстве говорят, что болеют подростки и взрослые... хм.. и уже штамм Бета на подходе !!
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27.06.2021 21:13 Ответить
Осенью там ожидается жесть.
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27.06.2021 21:34 Ответить
В России уже жесть.
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27.06.2021 21:37 Ответить
Да. Все экспериментальные жижи одинаково оказались бесполезны.
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27.06.2021 21:57 Ответить
А если подумать
14,876 new cases and 11 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ the United Kingdom [https://coronavirus.data.gov.uk/ source ]

20,538 new cases and 599 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ Russia [https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18202 source ]
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27.06.2021 22:11 Ответить
Медицина в РФ плохая, из-за этого и умирают сейчас много. Но скоро и в Британии будет такая смертность. А в РФ ещё больше.
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27.06.2021 22:58 Ответить
Вот когда будет, тогда и поговорим об эффективности вакцин. А вангованиям антиваксеров я не верю.
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27.06.2021 23:06 Ответить
Две Короны влезли в Украину, Корона Российской Империи и Корона от России из Китая
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27.06.2021 21:27 Ответить
Вакцины бесполезны против новых штаммов.
BBC собщает."Коронавирус в мире: Британия - первая в Европе по заболеваемости Covid-19, Израиль снова надевает маски, в Сиднее вводят карантин"
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27.06.2021 21:33 Ответить
В Великобритании 48% полностью привитых от ковида. Для защиты от штамма Альфа надо было порядка 85-90%, а дельта более заразен.
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27.06.2021 21:42 Ответить
В Британии привито 65% первой дозой.
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27.06.2021 21:56 Ответить
Даже это значение далеко от процента, необходимого для коллективного иммунитета. А если еще принять во внимание, что одноктатная прививка вакциной Пфайзер имеет эффективность около 50%...
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27.06.2021 23:03 Ответить
И долго врали, что первая доза тоже хорошую защиту даёт.
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27.06.2021 21:58 Ответить
А если подумать...
14,876 new cases and 11 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ the United Kingdom [https://coronavirus.data.gov.uk/ source ]

450 new cases and 17 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
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27.06.2021 22:08 Ответить
Абсолютное большинство заболевающих сейчас в Англии - это молодёжь не успевшая/ не захотевшая сделать прививку
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28.06.2021 13:16 Ответить
 
 