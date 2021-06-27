AstraZeneca проводит испытания вакцины от штамма "бета" COVID-19
Компания AstraZeneca и Оксфордский университет приступили к разработке модифицированной вакцины от COVID-19 - для борьбы против штамма "бета", зародившегося в ЮАР.
Как сообщают европейские СМИ, в ходе испытаний планируется проверить, как подобная вакцина действует на уже вакцинированных от коронавируса людей, а также - на тех, кто вообще еще не вакцинирован, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. Участвуют в испытаниях жители Великобритании, ЮАР, Бразилии, Польши.
Новый препарат разработан на основе "классического" варианта вакцины от AstraZeneca. Первые результаты испытаний, как ожидается, поступят позже в 2021 году.
Распространение различных штаммов коронавируса беспокоит специалистов во многих странах. Так, британские эксперты считают, что вакцины хуже защищают от варианта "бета", чем от других штаммов. Кроме того, в последние недели большую обеспокоенность в странах Европы вызывает штамм "дельта": он появился в Индии и быстро распространился практически по всему миру.
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При раздаче 5g через точку доступа вай фай тарификация идёт по времени или по трафику?
Правда ли что если название точки доступа будет Дядя Билли любит тебя то дают скидку?
То что прошивка вакцины китайская связано м тем что иногда в голову лезут цитаты Мао? И проходит ли это?
Буду рад советам тех кто привился раньше.
Грипп победили !( Назвали его коронавирусом))
Новые штамы будут возникать постоянно .
И постоянно можно пипл строить по стойке смирно и колоть шмурдяками.
Золотое дно для власти и фармконтор.
Вы о себе?)
хто абзиваєца, тот улєтіт на горшкє
кричали люди продолжая бодать рогами медсестру !
14,876 new cases and 11 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ the United Kingdom [https://coronavirus.data.gov.uk/ source ]
20,538 new cases and 599 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ Russia [https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18202 source ]
BBC собщает."Коронавирус в мире: Британия - первая в Европе по заболеваемости Covid-19, Израиль снова надевает маски, в Сиднее вводят карантин"
14,876 new cases and 11 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ the United Kingdom [https://coronavirus.data.gov.uk/ source ]
450 new cases and 17 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]