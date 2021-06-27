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AstraZeneca проводить випробування вакцини проти штаму "Бета" COVID-19

AstraZeneca проводить випробування вакцини проти штаму

Компанія AstraZeneca і Оксфордський університет приступили до розробки модифікованої вакцини проти COVID-19 - для боротьби проти штаму "Бета", що зародився в ПАР.

Як повідомляють європейські ЗМІ, під час випробувань планується перевірити, як подібна вакцина діє на вже введену вакцину проти коронавірусу людям, а також на тих, хто взагалі ще не вакцинований, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Беруть участь у випробуваннях жителі Великої Британії, ПАР, Бразилії, Польщі.

Новий препарат розроблений на основі "класичного" варіанту вакцини від AstraZeneca. Перші результати випробувань, як очікується, надійдуть пізніше у 2021 році.

Поширення різних штамів коронавірусу турбує фахівців у багатьох країнах. Зокрема, британські експерти вважають, що вакцини гірше захищають від варіанту "Бета", ніж від інших штамів. Крім того, в останні тижні велике занепокоєння у країнах Європи викликає штам "Дельта": він з'явився в Індії і швидко поширився практично в усьому світі.

Читайте також: Всі вакцини від COVID-19, що використовуються в Україні, ефективні проти штаму "дельта", - МОЗ
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Топ коментарі
+5
Больше штаммов, больше вакцин, больше карантина! Всем ходить по стойке смирно!
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27.06.2021 20:28
+5
ковідіот-маскоборець?
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27.06.2021 20:59
+4
В связи с вакцинацией возникло несколько вопросов.
При раздаче 5g через точку доступа вай фай тарификация идёт по времени или по трафику?
Правда ли что если название точки доступа будет Дядя Билли любит тебя то дают скидку?
То что прошивка вакцины китайская связано м тем что иногда в голову лезут цитаты Мао? И проходит ли это?
Буду рад советам тех кто привился раньше.
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27.06.2021 20:06
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В связи с вакцинацией возникло несколько вопросов.
При раздаче 5g через точку доступа вай фай тарификация идёт по времени или по трафику?
Правда ли что если название точки доступа будет Дядя Билли любит тебя то дают скидку?
То что прошивка вакцины китайская связано м тем что иногда в голову лезут цитаты Мао? И проходит ли это?
Буду рад советам тех кто привился раньше.
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27.06.2021 20:06 Відповісти
эти вопросы возникают только первой соточки - для разрешения проблемы нужно продолжать сам процесс...\минимум - нужно добраться до страницы 352 сопромата, а там как пойдёт...!\
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27.06.2021 20:21 Відповісти
вы считаете 350 грамм будет достаточно ?
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27.06.2021 23:15 Відповісти
Больше штаммов, больше вакцин, больше карантина! Всем ходить по стойке смирно!
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27.06.2021 20:28 Відповісти
"ходить по стойке смирно!" - Да у Вас армейский опыт сравним с армейским опытом самого Зеленского!
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27.06.2021 20:44 Відповісти
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется!
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27.06.2021 21:05 Відповісти
..чуть выше https://censor.net/ru/user/111972 совет просит!! Помогите ему, как специалист. Ведь судя по Вашей подготовленности 5G для Вас уже безлимитен...)))
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27.06.2021 21:58 Відповісти
Да не вопрос. Только идиоты пытаются бороться с постоянно мутирующим вирусом вакцинами, на разработку которых уходит гораздо больше времени, чем на его очередную мутацию.
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28.06.2021 01:05 Відповісти
Вывод: Прекращаем разработку, ждём решение проблемы природным путём! Кто выживет..тот победитель! ? Странно что мир не пошёл этим путём при борьбе с оспой.. другими болячками... Странно , что нашли пенициллин... И крайне странно, что Вы..такой умный не можете донести свой профессиональный вывод в массы!
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28.06.2021 12:24 Відповісти
Все!
Грипп победили !( Назвали его коронавирусом))
Новые штамы будут возникать постоянно .
И постоянно можно пипл строить по стойке смирно и колоть шмурдяками.
Золотое дно для власти и фармконтор.
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27.06.2021 20:41 Відповісти
ковідіот-маскоборець?
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27.06.2021 20:59 Відповісти
Можно понять двояко.
Вы о себе?)
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27.06.2021 21:16 Відповісти
а як жиж!
хто абзиваєца, тот улєтіт на горшкє
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27.06.2021 21:19 Відповісти
не встигли пройти вакцинацію від того штама, як вже не встигли й від цього
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27.06.2021 20:57 Відповісти
Это же хорошо. Когда нас будут обгонять на круг, мы на некоторое время пойдем в голове колонны. БендЭровцы в таких случаях имели неплохой профит.
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27.06.2021 21:34 Відповісти
Как это понять, результаты испытаний поступят позже в 2021 году.Может в 2022, але, редакция!
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27.06.2021 21:07 Відповісти
а про побочные эффекты никто нас не предупредил !

кричали люди продолжая бодать рогами медсестру !
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27.06.2021 21:08 Відповісти
Наивные сказки про вакцинацию времен Эдварда Дженнера...
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27.06.2021 21:43 Відповісти
В Израиле штаммом коронавируса «Дельта» болеют и вакцинированные люди. В правительстве говорят, что болеют подростки и взрослые... хм.. и уже штамм Бета на подходе !!
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27.06.2021 21:13 Відповісти
Осенью там ожидается жесть.
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27.06.2021 21:34 Відповісти
В России уже жесть.
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27.06.2021 21:37 Відповісти
Да. Все экспериментальные жижи одинаково оказались бесполезны.
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27.06.2021 21:57 Відповісти
А если подумать
14,876 new cases and 11 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ the United Kingdom [https://coronavirus.data.gov.uk/ source ]

20,538 new cases and 599 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ Russia [https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18202 source ]
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27.06.2021 22:11 Відповісти
Медицина в РФ плохая, из-за этого и умирают сейчас много. Но скоро и в Британии будет такая смертность. А в РФ ещё больше.
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27.06.2021 22:58 Відповісти
Вот когда будет, тогда и поговорим об эффективности вакцин. А вангованиям антиваксеров я не верю.
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27.06.2021 23:06 Відповісти
Две Короны влезли в Украину, Корона Российской Империи и Корона от России из Китая
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27.06.2021 21:27 Відповісти
Вакцины бесполезны против новых штаммов.
BBC собщает."Коронавирус в мире: Британия - первая в Европе по заболеваемости Covid-19, Израиль снова надевает маски, в Сиднее вводят карантин"
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27.06.2021 21:33 Відповісти
В Великобритании 48% полностью привитых от ковида. Для защиты от штамма Альфа надо было порядка 85-90%, а дельта более заразен.
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27.06.2021 21:42 Відповісти
В Британии привито 65% первой дозой.
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27.06.2021 21:56 Відповісти
Даже это значение далеко от процента, необходимого для коллективного иммунитета. А если еще принять во внимание, что одноктатная прививка вакциной Пфайзер имеет эффективность около 50%...
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27.06.2021 23:03 Відповісти
И долго врали, что первая доза тоже хорошую защиту даёт.
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27.06.2021 21:58 Відповісти
А если подумать...
14,876 new cases and 11 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ the United Kingdom [https://coronavirus.data.gov.uk/ source ]

450 new cases and 17 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
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27.06.2021 22:08 Відповісти
Абсолютное большинство заболевающих сейчас в Англии - это молодёжь не успевшая/ не захотевшая сделать прививку
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28.06.2021 13:16 Відповісти
 
 