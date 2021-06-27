AstraZeneca проводить випробування вакцини проти штаму "Бета" COVID-19
Компанія AstraZeneca і Оксфордський університет приступили до розробки модифікованої вакцини проти COVID-19 - для боротьби проти штаму "Бета", що зародився в ПАР.
Як повідомляють європейські ЗМІ, під час випробувань планується перевірити, як подібна вакцина діє на вже введену вакцину проти коронавірусу людям, а також на тих, хто взагалі ще не вакцинований, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Беруть участь у випробуваннях жителі Великої Британії, ПАР, Бразилії, Польщі.
Новий препарат розроблений на основі "класичного" варіанту вакцини від AstraZeneca. Перші результати випробувань, як очікується, надійдуть пізніше у 2021 році.
Поширення різних штамів коронавірусу турбує фахівців у багатьох країнах. Зокрема, британські експерти вважають, що вакцини гірше захищають від варіанту "Бета", ніж від інших штамів. Крім того, в останні тижні велике занепокоєння у країнах Європи викликає штам "Дельта": він з'явився в Індії і швидко поширився практично в усьому світі.
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При раздаче 5g через точку доступа вай фай тарификация идёт по времени или по трафику?
Правда ли что если название точки доступа будет Дядя Билли любит тебя то дают скидку?
То что прошивка вакцины китайская связано м тем что иногда в голову лезут цитаты Мао? И проходит ли это?
Буду рад советам тех кто привился раньше.
Грипп победили !( Назвали его коронавирусом))
Новые штамы будут возникать постоянно .
И постоянно можно пипл строить по стойке смирно и колоть шмурдяками.
Золотое дно для власти и фармконтор.
Вы о себе?)
хто абзиваєца, тот улєтіт на горшкє
кричали люди продолжая бодать рогами медсестру !
14,876 new cases and 11 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ the United Kingdom [https://coronavirus.data.gov.uk/ source ]
20,538 new cases and 599 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ Russia [https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18202 source ]
BBC собщает."Коронавирус в мире: Британия - первая в Европе по заболеваемости Covid-19, Израиль снова надевает маски, в Сиднее вводят карантин"
14,876 new cases and 11 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ the United Kingdom [https://coronavirus.data.gov.uk/ source ]
450 new cases and 17 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]