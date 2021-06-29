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Поєднання вакцин Pfizer і Moderna створює довготривалий імунітет, - дослідження

Поєднання вакцин Pfizer і Moderna створює довготривалий імунітет, - дослідження

Імунітет, створений поєднання вакцин Pfizer і Moderna, може тривати кілька років і не потребує щеплень-посилювачів.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на дослідження вчених, опубліковане в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Результати дослідження посилюють наявну доказову базу, що більшість людей щеплених mRNA вакцинами можливо не потребують щеплень-посилювачів, за умови, що вірус та його варіанти не надто еволюціонують у порівнянні із нинішніми формами - що не гарантовано. Люди, які відновилися після COVID-19 до того, як отримали щеплення, можливо не потребуватимуть щеплень-посилювачів навіть якщо вірус значно зміниться", - пише видання.

Також читайте: AstraZeneca проводить випробування вакцини проти штаму "Бета" COVID-19

Днями урядові Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) заявили, що існує ймовірний зв'язок між двома вакцинами проти COVID-19 і рідкісним захворюванням серця у хлопчиків і молодих чоловіків.

За словами відомства, у понад 1200 осіб, які отримали вакцини Pfizer або Moderna, виявлено міокардит (запалення серцевого м'яза). Стан був більш вираженим у чоловіків, ніж у жінок, і виявлявся частіше після другої дози, ніж після першої. Найбільша кількість - у групі молодих чоловіків віком від 12 до 24 років.

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Pfizer (202) Moderna (63)


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Топ коментарі
+7
Вывод один - Скоро такими коктейлями колоть людей будут что у них иммунитет уволится и скажет этим доХторам - да идите вы нах, я ушел, дальше ставьте опыты но уже как то без меня !!!
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29.06.2021 01:05
+6
По словам ведомства, более чем у 1200 человек, которые получили вакцины Pfizer или Moderna, обнаружен миокардит (воспаление сердечной мышцы). Состояние было более выраженным у мужчин, чем у женщин, и возникало чаще после второй дозы, чем после первой. Наибольшее количество - в группе молодых мужчин в возрасте от 12 до 24 лет.Источник: https://censor.net/ru/n3273870

Цю інформацію пищіть в заголовках.
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29.06.2021 00:51
+4
Еще и года не прошло а они уже зарапортовались, "несколько лет".. Гости из будущего?Сочетание вакцин Pfizer и Moderna создает долговременный иммунитет, - исследование - Цензор.НЕТ 9437
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29.06.2021 00:45
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Еще и года не прошло а они уже зарапортовались, "несколько лет".. Гости из будущего?Сочетание вакцин Pfizer и Moderna создает долговременный иммунитет, - исследование - Цензор.НЕТ 9437
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29.06.2021 00:45 Відповісти
"Чьорний гомінід"...
Я щєтаю, це расізЬм і конспірасі, - чому ******* техніка, створена білими для білих, не може зняти чорного-чорного нєгра чорної-чорної ночі в чорній-чорній кімнаті?
Це всесвітня змова проти темношкірих людей. Куди дивиться BLM? Де протести прогрєсівних борцов за свєтлоє чьорноє будущєє з підпалами будинків і грабежами магазинів фото-відеотехніки? Нєпорядок!!!

Сочетание вакцин Pfizer и Moderna создает долговременный иммунитет, - исследование - Цензор.НЕТ 9925
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29.06.2021 01:38 Відповісти
Трампіст, антищепленик!
Ще б ********* бути- і тобі пряма дорога в Госдуру РФ.
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29.06.2021 06:13 Відповісти
Мбапе передает привет всем французам !
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29.06.2021 00:48 Відповісти
По словам ведомства, более чем у 1200 человек, которые получили вакцины Pfizer или Moderna, обнаружен миокардит (воспаление сердечной мышцы). Состояние было более выраженным у мужчин, чем у женщин, и возникало чаще после второй дозы, чем после первой. Наибольшее количество - в группе молодых мужчин в возрасте от 12 до 24 лет.Источник: https://censor.net/ru/n3273870

Цю інформацію пищіть в заголовках.
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29.06.2021 00:51 Відповісти
А якщо ще й горілки з перцем хряпнуть, то зі всякого віруса позлітають будь-які корони в один момент! )))

Сочетание вакцин Pfizer и Moderna создает долговременный иммунитет, - исследование - Цензор.НЕТ 6239
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29.06.2021 00:55 Відповісти
Вывод один - Скоро такими коктейлями колоть людей будут что у них иммунитет уволится и скажет этим доХторам - да идите вы нах, я ушел, дальше ставьте опыты но уже как то без меня !!!
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29.06.2021 01:05 Відповісти
антивакцинаторов требую принудительно заражать ковидом.


Дабы проредить ряды идиотов.
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29.06.2021 08:54 Відповісти
В Ізраїлі,що вже "переміг" короновірус росте кількість хворих, так що адепти прививок не дуже розумніші
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29.06.2021 09:15 Відповісти
І посилання на російську ;панораму;. Ти тупий?
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29.06.2021 06:14 Відповісти
Я лечился бурбоном. Преприятнейший курс, доложу я вам!
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29.06.2021 01:27 Відповісти
Главное - профилактика. Пришёл из супермаркета - накати кентуккского бурбона, или на худой конец, шотладского виски. Обязательно ингалировать носоглотку.
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29.06.2021 01:34 Відповісти
Это как водка с пивом.
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29.06.2021 06:54 Відповісти
Змушений звернутися на РФ. З таким проханням:
Антиковідники вже посилання на російський сатиристичний сайт ;панорама; постять. Можна видалити, хай не дурять людей? Тим більше, вони можуть людей ще й повбивати. Така поведінка небезпечна.
Сочетание вакцин Pfizer и Moderna создает долговременный иммунитет, - исследование - Цензор.НЕТ 2755 https://censor.net/ru/user/416927
https://censor.net/ru/comments/locate/3273870/01921444-19f5-7046-b8ad-7cee7f35a507
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29.06.2021 06:18 Відповісти
А взагалі, - не вірю The New York Times.
Вєчно вони якусь х...ню друкують.
Ліберал-марксистська помойка. Принаймні, останні років 30.

Сочетание вакцин Pfizer и Moderna создает долговременный иммунитет, - исследование - Цензор.НЕТ 6031
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29.06.2021 01:07 Відповісти
ты дал ссылку не на Нью Йорк Таймс, а на РИА Новости.


Учитывая, что РИА Новости в Украине заблокированы, возник вопрос - откуда ты пишешь, любезный? из каких российский е...ней?
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29.06.2021 08:56 Відповісти
В Израиле новость : министерство здравоохранения уничтожит 800 тысяч доз вакцины против коронавируса на сотни миллионов долларов, если ни одна страна не согласится закупить их в течение следующих двух недель. Это я к тому, что Украина ( а точнее ее правительство тупо не хочет закупать вакцину ).
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29.06.2021 01:12 Відповісти
Скажи ты дебил ? Хотя судя по нику точно дебил . Так вот в Израиле практически нет короны благодаря тому, что 75% взрослого населения вакцинированы.
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29.06.2021 04:18 Відповісти
Ну якщо подивитися як він постить посилання на російський сатиристичний сайт ;панорама; як на доказ необхідності лікувати ковід пивом- то таки дебіл.
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29.06.2021 06:45 Відповісти
Таки зачем изничтожать, пусть Израильске государство подарит эту вакцину бедным гражданам Израилья проживающим с паспортами Украины в Украине, или что, рука не сгибается спасти соплеменников. Типа "жаба душит" или как говорил вяликий эканамист Путэн "из соображений экономики легче пустить "под нож" чем раздать нуждающимся".
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29.06.2021 08:44 Відповісти
почему они должны что-то дарить? Ведь это означает - за свои деньги оплачивать еще и доставку и хранение и отвечать за их сохранность.
Если такие страны как Украина, у кого дефицит вакцин, настолько жлобливы, что не в состоянии даже оплатить доставку и хранение, то израильтянам дешевле учничтожить излишки.
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29.06.2021 08:58 Відповісти
Не подскажете какой национальности перЗЕдент Украины, пусть договаривается, пусть хоть частично, может спасает "избранный народ" проживающий в Украине, а остальные пусть сдохнут - тогда он станет хоть немного похож на того кому но так усердно хочет "посмотреть в глаза".
Вообще то речь шла совсем о другом, и к слову, если евреям эта вакцина уже не нужна, окей, уничтожай - молча, нехер на весь мир орать - если никто не купит я все это спалю, пали молча, жлобы.
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29.06.2021 10:48 Відповісти
Фашисты какие-то…
Если не продадут , то только уничтожить !

А подарить нуждающимся странам - слабо или вера не позволяет ?
Евреи …
Всё замешано на деньгах . 😡
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29.06.2021 09:02 Відповісти
Привет лохам голосоаавшим за клована от Крадуцкого
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29.06.2021 04:09 Відповісти
Такие новости становятся триггером для антипрививочников и их будет колбасить не по детски как минимум сутки, а то и двое!!!
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29.06.2021 06:22 Відповісти
Зато их со временем становится меньше (по понятным причинам), а значит тает электорат кацапских и прочих зэбильных "партий".
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29.06.2021 09:18 Відповісти
Пфайзер без Модерны - деньги на ветер.
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29.06.2021 06:53 Відповісти
как уверяют парашные вчоные "сочетание пары "спутник-боярышник", при наличии отсутствия пары "водка-пиво", создаёт ещё более долговременный кайф".
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29.06.2021 08:11 Відповісти
А якщо ще догнатись спутніком і астрою, то будеш, практично, безсмертним.
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29.06.2021 12:56 Відповісти
 
 