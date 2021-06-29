Поєднання вакцин Pfizer і Moderna створює довготривалий імунітет, - дослідження
Імунітет, створений поєднання вакцин Pfizer і Moderna, може тривати кілька років і не потребує щеплень-посилювачів.
Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на дослідження вчених, опубліковане в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Результати дослідження посилюють наявну доказову базу, що більшість людей щеплених mRNA вакцинами можливо не потребують щеплень-посилювачів, за умови, що вірус та його варіанти не надто еволюціонують у порівнянні із нинішніми формами - що не гарантовано. Люди, які відновилися після COVID-19 до того, як отримали щеплення, можливо не потребуватимуть щеплень-посилювачів навіть якщо вірус значно зміниться", - пише видання.
Днями урядові Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) заявили, що існує ймовірний зв'язок між двома вакцинами проти COVID-19 і рідкісним захворюванням серця у хлопчиків і молодих чоловіків.
За словами відомства, у понад 1200 осіб, які отримали вакцини Pfizer або Moderna, виявлено міокардит (запалення серцевого м'яза). Стан був більш вираженим у чоловіків, ніж у жінок, і виявлявся частіше після другої дози, ніж після першої. Найбільша кількість - у групі молодих чоловіків віком від 12 до 24 років.
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Я щєтаю, це расізЬм і конспірасі, - чому ******* техніка, створена білими для білих, не може зняти чорного-чорного нєгра чорної-чорної ночі в чорній-чорній кімнаті?
Це всесвітня змова проти темношкірих людей. Куди дивиться BLM? Де протести прогрєсівних борцов за свєтлоє чьорноє будущєє з підпалами будинків і грабежами магазинів фото-відеотехніки? Нєпорядок!!!
Ще б ********* бути- і тобі пряма дорога в Госдуру РФ.
Цю інформацію пищіть в заголовках.
Дабы проредить ряды идиотов.
Антиковідники вже посилання на російський сатиристичний сайт ;панорама; постять. Можна видалити, хай не дурять людей? Тим більше, вони можуть людей ще й повбивати. Така поведінка небезпечна.
https://censor.net/ru/user/416927
https://censor.net/ru/comments/locate/3273870/01921444-19f5-7046-b8ad-7cee7f35a507
Вєчно вони якусь х...ню друкують.
Ліберал-марксистська помойка. Принаймні, останні років 30.
Учитывая, что РИА Новости в Украине заблокированы, возник вопрос - откуда ты пишешь, любезный? из каких российский е...ней?
Если такие страны как Украина, у кого дефицит вакцин, настолько жлобливы, что не в состоянии даже оплатить доставку и хранение, то израильтянам дешевле учничтожить излишки.
Вообще то речь шла совсем о другом, и к слову, если евреям эта вакцина уже не нужна, окей, уничтожай - молча, нехер на весь мир орать - если никто не купит я все это спалю, пали молча, жлобы.
Если не продадут , то только уничтожить !
А подарить нуждающимся странам - слабо или вера не позволяет ?
Евреи …
Всё замешано на деньгах . 😡