Поєднання вакцин Pfizer і Moderna створює довготривалий імунітет, - дослідження

Імунітет, створений поєднання вакцин Pfizer і Moderna, може тривати кілька років і не потребує щеплень-посилювачів.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на дослідження вчених, опубліковане в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Результати дослідження посилюють наявну доказову базу, що більшість людей щеплених mRNA вакцинами можливо не потребують щеплень-посилювачів, за умови, що вірус та його варіанти не надто еволюціонують у порівнянні із нинішніми формами - що не гарантовано. Люди, які відновилися після COVID-19 до того, як отримали щеплення, можливо не потребуватимуть щеплень-посилювачів навіть якщо вірус значно зміниться", - пише видання.

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Днями урядові Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) заявили, що існує ймовірний зв'язок між двома вакцинами проти COVID-19 і рідкісним захворюванням серця у хлопчиків і молодих чоловіків.

За словами відомства, у понад 1200 осіб, які отримали вакцини Pfizer або Moderna, виявлено міокардит (запалення серцевого м'яза). Стан був більш вираженим у чоловіків, ніж у жінок, і виявлявся частіше після другої дози, ніж після першої. Найбільша кількість - у групі молодих чоловіків віком від 12 до 24 років.