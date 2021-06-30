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ВР (27373) сельское хозяйство (331) удобрения (53) пестициды (2)

Рада изменила закон о пестицидах и агрохимикатах

Рада изменила закон о пестицидах и агрохимикатах

Верховная Рада проголосовала законопроект об изменениях в законе о пестицидах и агрохимикатах.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, за законопроект о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикаты" по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины проголосовал 291 народный депутат.

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Тест на степень опьянения:
Наши пестициды самые пестицидные пестициды в мире. И никакие другие пестициды не перепитицидят наши пестициды (с)
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30.06.2021 11:20 Ответить
Рада изменила закон о пестицидах и агрохимикатах - Цензор.НЕТ 2249
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30.06.2021 11:29 Ответить
Как Вы думаете, какой процент депутатов, голосовавших за этот закон, знают и понимаю о чем идет речь? Зелепупики, знаете почему мы до сих пор не в НАТО? Потому что у нас в стране, как оказалось, 73% населения дол%%%бы, а таких туда не берут...
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30.06.2021 11:28 Ответить
 
 