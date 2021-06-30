Рада изменила закон о пестицидах и агрохимикатах

Верховная Рада проголосовала законопроект об изменениях в законе о пестицидах и агрохимикатах.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, за законопроект о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикаты" по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины проголосовал 291 народный депутат.

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