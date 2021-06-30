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Рада змінила закон про пестициди та агрохімікати

Рада змінила закон про пестициди та агрохімікати

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про зміни в законі про пестициди і агрохімікати.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, за законопроєкт про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України проголосував 291 народний депутат.

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Тест на степень опьянения:
Наши пестициды самые пестицидные пестициды в мире. И никакие другие пестициды не перепитицидят наши пестициды (с)
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30.06.2021 11:20 Відповісти
Рада изменила закон о пестицидах и агрохимикатах - Цензор.НЕТ 2249
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30.06.2021 11:29 Відповісти
Как Вы думаете, какой процент депутатов, голосовавших за этот закон, знают и понимаю о чем идет речь? Зелепупики, знаете почему мы до сих пор не в НАТО? Потому что у нас в стране, как оказалось, 73% населения дол%%%бы, а таких туда не берут...
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30.06.2021 11:28 Відповісти
 
 