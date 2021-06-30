Рада змінила закон про пестициди та агрохімікати
Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про зміни в законі про пестициди і агрохімікати.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, за законопроєкт про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України проголосував 291 народний депутат.
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