Рада змінила закон про пестициди та агрохімікати

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про зміни в законі про пестициди і агрохімікати.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, за законопроєкт про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України проголосував 291 народний депутат.

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