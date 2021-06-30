Япония усиливает защиту воздушного пространства из-за активизации российской авиации на Курильских островах
Япония обеспокоена военной активностью Российской Федерации на Курильских островах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом в среду, 30 июня, заявил министр обороны страны Нобуо Кисе в ходе посещения военной базы Титосэ на острове Хоккайдо.
"Россия активно проводит военные учения на Дальнем Востоке. На Курильских островах только в этом году маневры проходили уже дважды – в феврале и июне", - подчеркнул глава оборонного ведомства.
Кроме того, Кисе поручил Японским силам самообороны укрепить защиту воздушного пространства на севере Японии в связи с активными действиями российской авиации.
В частности, министр обороны напомнил, что над Японским и Охотским морями постоянно фиксируются пролеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и истребителей, которые не должны остаться без внимания Токио.
Напомним, накануне истребители ВВС РФ спровоцировали опасную ситуацию в Черном море, симулировав атаку на фрегат ВМС Нидерландов Evertsen.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Нидерландов, провокационные действия россиян длились на протяжении нескольких часов.
В свою очередь капитан фрегата Джордж Пастоор назвал подобные действия безответственными.
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Так, японцям вже час пригадати, як воювали діди-самураї... Особливо адмірал Того біля Цусіми.
(і так, проти "Варяга" та "Корейця" була бойова група адмірала Уріу. Адмірал Того мух не ловив, він набагато ґепічніше нахлобучував кацапів)