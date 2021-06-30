РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4501 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 406 9
военные учения (3434) Япония (1288) Курилы (89)

Япония усиливает защиту воздушного пространства из-за активизации российской авиации на Курильских островах

Япония усиливает защиту воздушного пространства из-за активизации российской авиации на Курильских островах

Япония обеспокоена военной активностью Российской Федерации на Курильских островах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом в среду, 30 июня, заявил министр обороны страны Нобуо Кисе в ходе посещения военной базы Титосэ на острове Хоккайдо.

"Россия активно проводит военные учения на Дальнем Востоке. На Курильских островах только в этом году маневры проходили уже дважды – в феврале и июне", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Кроме того, Кисе поручил Японским силам самообороны укрепить защиту воздушного пространства на севере Японии в связи с активными действиями российской авиации.

В частности, министр обороны напомнил, что над Японским и Охотским морями постоянно фиксируются пролеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и истребителей, которые не должны остаться без внимания Токио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин отверг призыв Абэ о подписании мирного договора между Россией и Японией

Напомним, накануне истребители ВВС РФ спровоцировали опасную ситуацию в Черном море, симулировав атаку на фрегат ВМС Нидерландов Evertsen.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Нидерландов, провокационные действия россиян длились на протяжении нескольких часов.

В свою очередь капитан фрегата Джордж Пастоор назвал подобные действия безответственными.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брати японцы ,сбивайтенах рашистский металобрухт, татаромордва перетопчется и забирайте свои северные территории ,рашкотвари смелые,пока ******* не получили
показать весь комментарий
30.06.2021 11:57 Ответить
++++++++++++++++
Так, японцям вже час пригадати, як воювали діди-самураї... Особливо адмірал Того біля Цусіми.
показать весь комментарий
30.06.2021 12:04 Ответить
Скажу навіть більше: японці у 1905 усього "Варяга" підняли, відремонтували і впродовж майже 10 років використовували як навчальне судно для офіцерського складу. Що спричинило страшні борошна у расєян, коли смороду побачили крейсер під японським прапором...
(і так, проти "Варяга" та "Корейця" була бойова група адмірала Уріу. Адмірал Того мух не ловив, він набагато ґепічніше нахлобучував кацапів)
показать весь комментарий
30.06.2021 12:21 Ответить
С каким нах Вьетнамом? Где Япония, и где Вьетнам?! Ты вообще карту видел?
показать весь комментарий
30.06.2021 12:28 Ответить
Курилы ( при чем все) - это Япония, Выборг - это Финляндия, Крым, Севастополь с Восток Украины - это Украина, Приднестровье это Молдова, Абхазия и Юж. Осетия это Грузия, Карабах это Азербайджан.
показать весь комментарий
30.06.2021 13:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/450397 если в реале?
показать весь комментарий
30.06.2021 17:10 Ответить
 
 