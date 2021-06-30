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Рудык (33) Голос партия (499)

Съезд "Голоса" решит все недоразумения внутри партии, - Рудык

Съезд

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык заявила, что политсила продолжает развиваться в либеральном направлении, а все недоразумения решит съезд партии, который состоится в конце июля.

Об этом Рудык сообщила в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы начинали в парламенте с 20 народных депутатов. Затем состоялись местные выборы, сейчас "Голос" - партия с 26 ячейками, 350 депутатами по всей стране в местных советах. Нас поддерживает огромное количество партийцев и сторонников. Эта структура растет достаточно быстро и меняется, как и внутренние взаимоотношения в ней. Часто они сложные, но они выровняются. В этом поможет съезд в конце июля", - заявила Кира Рудык.

Она убеждена, что конфликты в любых структурах являются нормой, и в политике такие вещи являются публичными.

"Однако это свидетельствует, что партия является максимально демократической. Вы просто представьте какую-то другую партию, где такое было бы возможным", - прокомментировала нардеп.

Кроме того, Рудык сообщила, что пока о своем желании возглавить партию не заявил ни один политик.

"Сегодня не изменилась ни программа "Голоса", ни ценности, за которые мы стоим, ни голосования, которыми мы меняем нашу страну. Поэтому я смотрю с большим позитивом на то, куда мы движемся дальше. Переизбирать лидеров - нормально для демократических партий нелидерского типа. Конечно, вопрос будет решать съезд. Мы ждем, появятся ли вообще кандидаты для того, чтобы возглавить партию. Сейчас таких нет", - рассказала депутат.

Автор: 
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Топ комментарии
+5
Оптимальное решение это самороспуск.
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30.06.2021 12:02
+5
це ворог партії і України ,це не недоразуменіе ,а зрада і захват партії проросійськими силами, при злочинній недбалостіі до судьби своеї і національної партії Вакарчукрм
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30.06.2021 12:08
+4
"Окончательное решение вопроса". Самораспустятся?
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30.06.2021 12:02
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Съезд порешает всех Недоразумений в партии. Ключевое слово ВСЕХ! Соросята. пинчучата, фиаловчата...Агенты внешнего управления, сдающие Украину
иностранным хозяевам.
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30.06.2021 11:58 Ответить
"Окончательное решение вопроса". Самораспустятся?
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30.06.2021 12:02 Ответить
З'їзд "Голосу" вирішить усі непорозуміння всередині партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 1864
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30.06.2021 12:10 Ответить
Оптимальное решение это самороспуск.
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30.06.2021 12:02 Ответить
З'їзд "Голосу" вирішить усі непорозуміння всередині партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 9794
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30.06.2021 12:11 Ответить
З'їзд "Голосу" вирішить усі непорозуміння всередині партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 5004
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30.06.2021 12:16 Ответить
Притула хоть выглядит адекватно и умеет себя вести, а Кира задержалась в политике. Кира, бросай это грязное дело, твоя полеводческая бригада совсем обленилась. В поле после дождей бурьяна пропасть, полоть и сапать надо, а ты сачкуешь. И вообще, без тебя твой колхоз " 40 лет без урожая" загибается. Доярки бунтуют, денег просят. Давай, Кира, домой и за работу, а то политик из тебя, как из фекалий пуля.
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30.06.2021 12:51 Ответить
эта "партия" сама сплошное недоразумение, как и те недоумки, которые за нее голосовали...
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30.06.2021 12:05 Ответить
самоліквідуються об стіну?
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30.06.2021 12:07 Ответить
це ворог партії і України ,це не недоразуменіе ,а зрада і захват партії проросійськими силами, при злочинній недбалостіі до судьби своеї і національної партії Вакарчукрм
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30.06.2021 12:08 Ответить
З'їзд "Голосу" вирішить усі непорозуміння всередині партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 8193
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30.06.2021 12:13 Ответить
партия так развилась что голосуют во все 10 голосов за все что оплатят, например за отмену укр мовы на телевидении и такое сразу наповал "мы не знали за что голосуем, это трагимческая ошибка! а так то мы против!" и за кулисой рудык с железняком толкаются пересчитывая капусту
партия дорозвивалась до "не включается в соц опросы"... отдельное спасибо Славику и варьятам, ребятки отработали полностью гонорары, пацреоты
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30.06.2021 12:09 Ответить
З'їзд "Голосу" вирішить усі непорозуміння всередині партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 1066
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30.06.2021 12:14 Ответить
та шо ты так плохо про избирателей, они могут и больше...они могут переизбрать "слугу" и дальше обижаться на Пороха, это ж он им все подьезды обосцал и про борщевой набор не забываем, тут уже уровень повыше, наверняка Байден старался
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30.06.2021 12:23 Ответить
вся російська мразь возрадовалась почитайте ці возгласи московських вшивих політиків
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30.06.2021 12:10 Ответить
З'їзд "Голосу" вирішить усі непорозуміння всередині партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 2369
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30.06.2021 12:15 Ответить
порішить із партією, бо вона вже не існує
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30.06.2021 12:14 Ответить
Вся беда в том, шо часть набраннях членов партии во главе с дешевкой кирой знала, шо они будут работать не на Украину, а на пинчука, а другая, интелектуальная, патриотичная часть, не знала, как бы обдуренная, теперь если выгнать аферистку, очистить ряды от мусора, то партию можно сделать перспективной, проукраинской.
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30.06.2021 12:41 Ответить
Эта псевдопартия была создана, чтобы оттянуть голоса у Пороха. Толстожопая Кира со славком справились. Хапайте гроші та біжить, поки не спіймали!)
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30.06.2021 17:42 Ответить
 
 