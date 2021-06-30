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Рудик (36) Голос партія (512)

З'їзд "Голосу" вирішить усі непорозуміння всередині партії, - Рудик

З'їзд

Лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик заявила, що політсила продовжує розвиватися в ліберальному напрямку, а всі непорозуміння вирішить з'їзд партії, який відбудеться наприкінці липня.

Про це Рудик повідомила в ефірі "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми починали в парламенті з 20 народних депутатів. Потім відбулися місцеві вибори, зараз "Голос" - партія із 26 осередками, 350 депутатами по всій країні в місцевих радах. Нас підтримує величезна кількість партійців та прихильників. Ця структура зростає доволі швидко та змінюється, як і внутрішні взаємини в ній. Часто вони є складними, але вони вирівняються. У цьому допоможе з'їзд наприкінці липня", - заявила Кіра Рудик.

Вона переконана, що конфлікти в будь-яких структурах є нормою, та в політиці такі речі є публічними.

"Проте це свідчить, що партія є максимально демократичною. Ви просто уявіть якусь іншу партію, де таке було б можливим", - прокоментувала нардепка.

Крім того, Рудик повідомила, що наразі про своє бажання очолити партію не заявив жоден політик.

"Сьогодні не змінилася ані програма "Голосу", ані цінності, за які ми стоїмо, ані голосування, якими ми змінюємо нашу країну. Тому я дивлюся з великим позитивом на те, куди ми рухаємось далі. Переобирати лідерів - нормально для демократичних партій нелідерського типу. Звичайно, питання вирішуватиме з'їзд. Ми чекаємо, чи взагалі з'являться ще кандидати для того, щоб очолити партію. Наразі таких немає", - розповіла депутатка.

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Топ коментарі
+5
Оптимальное решение это самороспуск.
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30.06.2021 12:02
+5
це ворог партії і України ,це не недоразуменіе ,а зрада і захват партії проросійськими силами, при злочинній недбалостіі до судьби своеї і національної партії Вакарчукрм
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30.06.2021 12:08
+4
"Окончательное решение вопроса". Самораспустятся?
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30.06.2021 12:02
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Съезд порешает всех Недоразумений в партии. Ключевое слово ВСЕХ! Соросята. пинчучата, фиаловчата...Агенты внешнего управления, сдающие Украину
иностранным хозяевам.
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30.06.2021 11:58 Відповісти
"Окончательное решение вопроса". Самораспустятся?
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30.06.2021 12:02 Відповісти
З'їзд "Голосу" вирішить усі непорозуміння всередині партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 1864
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30.06.2021 12:10 Відповісти
Оптимальное решение это самороспуск.
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30.06.2021 12:02 Відповісти
З'їзд "Голосу" вирішить усі непорозуміння всередині партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 9794
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30.06.2021 12:11 Відповісти
З'їзд "Голосу" вирішить усі непорозуміння всередині партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 5004
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30.06.2021 12:16 Відповісти
Притула хоть выглядит адекватно и умеет себя вести, а Кира задержалась в политике. Кира, бросай это грязное дело, твоя полеводческая бригада совсем обленилась. В поле после дождей бурьяна пропасть, полоть и сапать надо, а ты сачкуешь. И вообще, без тебя твой колхоз " 40 лет без урожая" загибается. Доярки бунтуют, денег просят. Давай, Кира, домой и за работу, а то политик из тебя, как из фекалий пуля.
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30.06.2021 12:51 Відповісти
эта "партия" сама сплошное недоразумение, как и те недоумки, которые за нее голосовали...
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30.06.2021 12:05 Відповісти
самоліквідуються об стіну?
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30.06.2021 12:07 Відповісти
це ворог партії і України ,це не недоразуменіе ,а зрада і захват партії проросійськими силами, при злочинній недбалостіі до судьби своеї і національної партії Вакарчукрм
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30.06.2021 12:08 Відповісти
З'їзд "Голосу" вирішить усі непорозуміння всередині партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 8193
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30.06.2021 12:13 Відповісти
партия так развилась что голосуют во все 10 голосов за все что оплатят, например за отмену укр мовы на телевидении и такое сразу наповал "мы не знали за что голосуем, это трагимческая ошибка! а так то мы против!" и за кулисой рудык с железняком толкаются пересчитывая капусту
партия дорозвивалась до "не включается в соц опросы"... отдельное спасибо Славику и варьятам, ребятки отработали полностью гонорары, пацреоты
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30.06.2021 12:09 Відповісти
З'їзд "Голосу" вирішить усі непорозуміння всередині партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 1066
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30.06.2021 12:14 Відповісти
та шо ты так плохо про избирателей, они могут и больше...они могут переизбрать "слугу" и дальше обижаться на Пороха, это ж он им все подьезды обосцал и про борщевой набор не забываем, тут уже уровень повыше, наверняка Байден старался
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30.06.2021 12:23 Відповісти
вся російська мразь возрадовалась почитайте ці возгласи московських вшивих політиків
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30.06.2021 12:10 Відповісти
З'їзд "Голосу" вирішить усі непорозуміння всередині партії, - Рудик - Цензор.НЕТ 2369
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30.06.2021 12:15 Відповісти
порішить із партією, бо вона вже не існує
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30.06.2021 12:14 Відповісти
Вся беда в том, шо часть набраннях членов партии во главе с дешевкой кирой знала, шо они будут работать не на Украину, а на пинчука, а другая, интелектуальная, патриотичная часть, не знала, как бы обдуренная, теперь если выгнать аферистку, очистить ряды от мусора, то партию можно сделать перспективной, проукраинской.
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30.06.2021 12:41 Відповісти
Эта псевдопартия была создана, чтобы оттянуть голоса у Пороха. Толстожопая Кира со славком справились. Хапайте гроші та біжить, поки не спіймали!)
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30.06.2021 17:42 Відповісти
 
 