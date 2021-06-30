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Зеленский (19029) олигарх (1012) Гончаренко (532)

Гончаренко о законопроекте президента: Это не деолигархизация, а монархизация Украины. Зеленский хочет себе больше полномочий

Гончаренко о законопроекте президента: Это не деолигархизация, а монархизация Украины. Зеленский хочет себе больше полномочий

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает законопроект авторства Владимира Зеленского о деолигархизации опасным.

Об этом он сказал в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

 "Это закон не о деолигархизации, а о монархизации Украины. Потому что Зеленский хочет себе набрать еще полномочий, которые ему не предоставлены Конституцией, и хочет единолично назначать так называемых олигархов в стране. Для чего? Мне кажется, это очевидно - здесь есть колоссальный коррупционный риск, потому что завтра к нему пойдут с чемоданами денег договариваться, что ты не олигарх. Кроме того, есть колоссальный риск узурпации власти, а также влияния на медиа", - подчеркнул Гончаренко.

Народный депутат согласен с тем, что необходимо бороться с влиянием большого бизнеса на власть, так как это на сегодняшний день является реальной проблемой.

"Но это можно и нужно делать с помощью тех инструментов, которые на сегодняшний день существуют. Это Антимонопольный комитет, правоохранительные органы. Что сегодня Зеленскому мешает бороться с коррупцией в ВР, - подчеркнул он.

Гончаренко уверен, что в том виде, в котором подан законопроект о деолигархизации, его выносить на голосование нельзя.

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Топ комментарии
+17
Гончаренко о законопроекте президента: Это не деолигархизация, а монархизация Украины. Зеленский хочет себе больше полномочий - Цензор.НЕТ 4465
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30.06.2021 12:33
+10
Та куди вже більше....
Воно не впоралось навіть з тими , що мало.
Друзі, в нас другий лукашенко підростає.... Треба вискочку на місце поставити.
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30.06.2021 12:42
+10
Дайте йому іще повноважень !
Він ще не все в українців покрав !
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30.06.2021 12:43
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Гончаренко о законопроекте президента: Это не деолигархизация, а монархизация Украины. Зеленский хочет себе больше полномочий - Цензор.НЕТ 4465
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30.06.2021 12:33 Ответить
Дайте йому іще повноважень !
Він ще не все в українців покрав !
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30.06.2021 12:43 Ответить
Гончаренко о законопроекте президента: Это не деолигархизация, а монархизация Украины. Зеленский хочет себе больше полномочий - Цензор.НЕТ 9428
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30.06.2021 12:37 Ответить
Зелений пройдисвіт добре знає , чого хоче - це повноважень сЦаря і бабла побільше , щоби вистачило не тільки його
дітям , а і внукам і праправнукам !
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30.06.2021 12:58 Ответить
Та куди вже більше....
Воно не впоралось навіть з тими , що мало.
Друзі, в нас другий лукашенко підростає.... Треба вискочку на місце поставити.
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30.06.2021 12:42 Ответить
Порошенко получит звание олигархиссимуса!
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30.06.2021 12:45 Ответить
брехня.
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30.06.2021 12:59 Ответить
Ішак невпинно дереться шляхом *****.
Тілько забув, що Україна - не московія. Терпіти це лайно довго не будуть!
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30.06.2021 13:01 Ответить
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це що за кізяк?
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30.06.2021 15:46 Ответить
в нарасии все время раньше терся
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30.06.2021 15:47 Ответить
 
 