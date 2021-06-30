Гончаренко о законопроекте президента: Это не деолигархизация, а монархизация Украины. Зеленский хочет себе больше полномочий

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает законопроект авторства Владимира Зеленского о деолигархизации опасным.

Об этом он сказал в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это закон не о деолигархизации, а о монархизации Украины. Потому что Зеленский хочет себе набрать еще полномочий, которые ему не предоставлены Конституцией, и хочет единолично назначать так называемых олигархов в стране. Для чего? Мне кажется, это очевидно - здесь есть колоссальный коррупционный риск, потому что завтра к нему пойдут с чемоданами денег договариваться, что ты не олигарх. Кроме того, есть колоссальный риск узурпации власти, а также влияния на медиа", - подчеркнул Гончаренко.

Народный депутат согласен с тем, что необходимо бороться с влиянием большого бизнеса на власть, так как это на сегодняшний день является реальной проблемой.

"Но это можно и нужно делать с помощью тех инструментов, которые на сегодняшний день существуют. Это Антимонопольный комитет, правоохранительные органы. Что сегодня Зеленскому мешает бороться с коррупцией в ВР, - подчеркнул он.

Гончаренко уверен, что в том виде, в котором подан законопроект о деолигархизации, его выносить на голосование нельзя.