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Зеленський (22416) олігарх (918) Гончаренко (484)

Гончаренко про законопроєкт президента: Це не деолігархізація, а монархізація України. Зеленський хоче собі більше повноважень

Гончаренко про законопроєкт президента: Це не деолігархізація, а монархізація України. Зеленський хоче собі більше повноважень

Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко вважає законопроєкт авторства Володимира Зеленського про деолігархізацію небезпечним.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це закон не про деолігархізацію, а про монархізацію України. Тому що Зеленський хоче собі набрати ще повноважень, які йому не надані Конституцією, і хоче одноосібно призначати так званих олігархів у країні. Для чого? Мені здається, це очевидно - тут є колосальний корупційний ризик, тому що завтра до нього підуть з валізами грошей домовлятися, що ти не олігарх. Крім того, є колосальний ризик узурпації влади, а також впливу на медіа", - підкреслив Гончаренко.

Народний депутат згоден з тим, що необхідно боротися з впливом великого бізнесу на владу, бо це на сьогодні  є реальною проблемою.

"Але це можна і потрібно робити за допомогою тих інструментів, які зараз  існують. Це Антимонопольний комітет, правоохоронні органи. Що сьогодні Зеленському заважає боротися з корупцією в ВР, - підкреслив він.

Гончаренко впевнений, що в тому вигляді, в якому подано законопроєкт про деолігархізацію, його виносити на голосування не можна.

Також читайте: Ухвалення закону про олігархів - це політичне маркування, хто, з ким і коли, - "слуга народу" Арахамія
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Топ коментарі
+17
Гончаренко о законопроекте президента: Это не деолигархизация, а монархизация Украины. Зеленский хочет себе больше полномочий - Цензор.НЕТ 4465
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30.06.2021 12:33
+10
Та куди вже більше....
Воно не впоралось навіть з тими , що мало.
Друзі, в нас другий лукашенко підростає.... Треба вискочку на місце поставити.
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30.06.2021 12:42
+10
Дайте йому іще повноважень !
Він ще не все в українців покрав !
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30.06.2021 12:43
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Гончаренко о законопроекте президента: Это не деолигархизация, а монархизация Украины. Зеленский хочет себе больше полномочий - Цензор.НЕТ 4465
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30.06.2021 12:33 Відповісти
Дайте йому іще повноважень !
Він ще не все в українців покрав !
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30.06.2021 12:43 Відповісти
Гончаренко о законопроекте президента: Это не деолигархизация, а монархизация Украины. Зеленский хочет себе больше полномочий - Цензор.НЕТ 9428
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30.06.2021 12:37 Відповісти
Зелений пройдисвіт добре знає , чого хоче - це повноважень сЦаря і бабла побільше , щоби вистачило не тільки його
дітям , а і внукам і праправнукам !
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30.06.2021 12:58 Відповісти
Та куди вже більше....
Воно не впоралось навіть з тими , що мало.
Друзі, в нас другий лукашенко підростає.... Треба вискочку на місце поставити.
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30.06.2021 12:42 Відповісти
Порошенко получит звание олигархиссимуса!
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30.06.2021 12:45 Відповісти
брехня.
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30.06.2021 12:59 Відповісти
Ішак невпинно дереться шляхом *****.
Тілько забув, що Україна - не московія. Терпіти це лайно довго не будуть!
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30.06.2021 13:01 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/c/1/7/e/c17e4cd92687b305d7fb3a5de7b73fc7/original.jpg

це що за кізяк?
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30.06.2021 15:46 Відповісти
в нарасии все время раньше терся
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30.06.2021 15:47 Відповісти
 
 