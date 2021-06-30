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ВР (27377) конопля (133) медицина (2472) легализация (162)

Комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях

Комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях

Парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях.

Соответствующий законопроект №5596, разработанный депутатами разных фракций, комитет принял на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Законопроект предусматривает классификацию конопли в зависимости от содержания в ней тетрагидроканнабинола (ТГК): медицинская конопля (Cannabis) с низким содержанием ТГК в сухой массе (0,2-1%) и Cannabis с высоким содержание ТГК (более 1%) а также промышленная конопля, содержание ТГК в сухой массе которой не превышает 0,2%

Законопроект предлагает создать нормативные условия для законного оборота конопли и ее использования в медицинской практике и научно-технической деятельности. Он также предлагает урегулировать вопросы ввоза, вывоза, транспортировки, хранения и реализации конопли.

Смотрите: В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить". ВИДЕО

По мнению авторов документа, он должен дать толчок развитию меднауки и фармпромышленности и способствовать повышению уровня и качества медицинского обслуживания населения в сфере паллиативной медицины.

Законопроект также должен обеспечить возможность пациентам приобретать и хранить коноплю для применения в лечебных целях в соответствии с медпоказаниями в соответствии с выданным врачом рецептом.

Также читайте: В "Слуге народа" есть системные противники идеи легализации медицинского каннабиса, которые угрожали "заспамить" правками законопроект, - Корниенко

При этом комитет отклонил альтернативный законопроект №5596-1.

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Топ комментарии
+14
щаз совкові експерти вискажуться проти
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30.06.2021 18:06
+13
Приезжайте в Нидерланды (если конечно не боитесь, что сорвётесь и станете геем ). Тут шмаль можно вполне спокойно купить в официальных магазах. А потом с косяком в зубах дефилировать по городу и никто вам и слова не скажет. И как-то народа на дорогах гибнет не так много, как в Украине, где всё это запрещено. А уж о том, чтоб кто-то под коноплёй закон нарушал - то я вообще про такое тут не слышал. Под водярой - да. Под коноплёй - нет.
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30.06.2021 18:19
+13
Что за предрассудки?

Рак она не вызывает. Это не сигареты, которые как раз не запрещены.

От водяры кстати вреда на порядок больше, но 1) водяра тоже не запрещена, 2) вы её почему-то не боитесь употреблять .
И по трамплин - бред сивой кобылы. Те толпы наркоманов, которые уже бродят по Украине как-то наркетами стали несмотря на то, что трава запрещена
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30.06.2021 18:25
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Страница 2 из 2
от куда вы совки древние повылазили? сейчас дохнут от синтетики и всяких там спайсов, при чем тут вообще трамплин к более тяжелым наркотикам? если мозгов нет, то кто доктор? можно и гуталином уделаться и говорить, что он привел к употреблению тяжелых наркотиков. Речь тут идет о медицинской конопле, которая не вставляет.
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30.06.2021 20:08 Ответить
А на фіга тобі конопля, котра не вставляє?
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30.06.2021 20:10 Ответить
так ничего смешного нет, я недавно смотрел документальный фильм на эту тему, и там показывали маму у которой ребенок болен эпилепсией, у ребенка приступы случаются, так вот ей помогает медицинская конопля, снимает приступ, и маме этой совсем не смешно..
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30.06.2021 20:15 Ответить
О, у фейсбуці в групі за коноплю один юний тато хвалився що п'ятирічна донька дуже розбишакувата була, але після того як він почав її щодня накурювати- стала дуже спокійною дитиною, в основному сидить і дивиться телевізор.
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30.06.2021 20:38 Ответить
І не медична. Сорту такого немає. Просто- конопля, марихуана, травичка, ганджубас.
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30.06.2021 20:39 Ответить
отакои.
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30.06.2021 20:43 Ответить
Ви не плутайте. Конопля -це конопля (пенька там тощо) А Каннабіс та його суцвіття, це вже зовсім друге діло, окультурена рослина, не типовий придорожній рудераліс. Медичною коноплею називають сорта з селекційно виведенною генетикою, в якої переважають амінокислоти СБД і мінімум ТГД. При суттевій перевазі СБД наж ТГК, психотропний еффект від ТГК нівелюється впливом СБД.
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01.07.2021 00:08 Ответить
Ну щоб наркоман не згадав про суцвіття, тобто на їхньому слензі ;шишки;!
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01.07.2021 05:44 Ответить
Медичні шишки)) хаха) ой не можу)Комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях - Цензор.НЕТ 7718
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01.07.2021 16:36 Ответить
Неужели недостаточно бы было постановами кабмина/минздрава(список прекурсоров/наркоты и т.п.) обойтись?
Зебилам нужен рейтинг торчков и тех, кто считает:"трава не наркотик"
Собеседник как-то оппонируя к моим словам:"ну а чё, покуривший ведь неагрессивен?"
Я ему предложил представить ситуацию с дешёвой и доступной наркотой другой химии (герыч, опий и т.п.). людей наркозависимых агрессивными создали СМИ/кино/литература.
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30.06.2021 18:23 Ответить
этот закон не сделает коноплю доступной наркотой. И здесь идиотов будет ждать большое разочарование...
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30.06.2021 19:07 Ответить
нет олиг, это популистский закон. для медицины закон не нужен. нужен быдлу. хайпануть. нужен ментам. оформляющим торчков, которые не поймут почему их оформляют.
По сути - "велике крадивництво", под твою целевую аудиторию.
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30.06.2021 19:10 Ответить
Аваков должен быть доволен. Хоть на стенках перестанут писАть всякую муть?
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30.06.2021 18:23 Ответить
причем тут? в свободную продажу он не поступит.
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30.06.2021 19:10 Ответить
А зачем в свободную? Можно и не в свободную под видом лечения. Кто сможет проконтролировать процесс?
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30.06.2021 19:14 Ответить
я за легалайз совок идет лесом
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30.06.2021 18:27 Ответить
Цивилизация потихоньку уже докатывается и до нас. Легалайз марихуаны для окончательного разрыва с Империей зла, так же важен как и борьба с коррупцией, популяризация украинского языка, гендерная толерантность, люстрация кгбешеиков и коммуняк, борьба с пятой колоной и т.д., установка лицензионного программного обеспечения, раскрытие архивов времен СМСР нормальные налоги и независимые суды. Все это вместе и называется Цивилизация. Хочешь получать нормальную стипендию, зп, пенсию и т.д будь мил подстраивайся под лучших, а не демонстрируй невежество.
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30.06.2021 18:43 Ответить
Всі дружно курити коноплю! Хто не наркоман- той не з нами!
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30.06.2021 18:53 Ответить
"Від Києва до Лубен насіяла конопель". А потім, - "дам лиха закаблукам, лиха дам".
Наші предки, які створили цю пісню, теж, певно, були наркоманами. )))
Недаремно після конопель так танцювати тягло.
І нічого, - якось вижили.

Комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях - Цензор.НЕТ 2298
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30.06.2021 20:15 Ответить
Не наркоман,а растаман
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30.06.2021 21:25 Ответить
легализация медицинского каннабиса не имеет никакого отношения к легалайзу для всех. У нпс опий и морфий в медицинских целях продается. И что-то никто не ходит по городу со шприцами, торчащими из вен.
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30.06.2021 19:08 Ответить
Шприци в основному на дитячих майданчиках та біля під'їздів валяються.
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30.06.2021 20:09 Ответить
лет через 20 пока совок с голов не выпадет
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30.06.2021 19:26 Ответить
Теперь одного парня в косоворотке не будут называть торчком, а принимающим мёд препараты
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30.06.2021 19:43 Ответить
скоро в балачках- "а мій покурить конопель то й спить як після маківок" ))
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30.06.2021 19:56 Ответить
Комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях - Цензор.НЕТ 7236
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30.06.2021 20:06 Ответить
Посіяли, посіяли "слуги" в Раді конопель... https://www.youtube.com/watch?v=GpQOzFWBtEc
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30.06.2021 22:03 Ответить
Нет, вы что, у нас можно только бухать водяру и резать друг друга кухонными ножами. И это не запрещено хотя статистика бьет рекорды. А вот бояться легалайза травы наших научили, хотя под травой максимум на что потянет- это пойти к холодильнику и влупить тортик.
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30.06.2021 23:18 Ответить
Або ж проб'є на ;ізмєну; і ти фігонеш з вікна сальтуху.
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01.07.2021 05:45 Ответить
Неужели не могут обеспечить Зелю нормальным зельем? Нужно целый отдельный закон принимать...
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30.06.2021 23:33 Ответить
Скоро во всех объявлениях страны: "Продам справку на медицинскую коноплю."
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01.07.2021 09:52 Ответить
Парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях. Источник: https://censor.net/ru/n3274334


Зе ВЛАДА СВЯТКУЄ ВІДКРИТТЯ РИНКУ ЗЕМЛІ
Плєбєс затягнись самокруткою, затримай дихання, забудь що земля вже не твоя
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01.07.2021 13:21 Ответить
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