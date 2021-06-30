РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10788 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
872 6
Польша (8144) членство в НАТО (1437) МИД Польши (332)

Украина делает все возможное для членства в НАТО, - МИД Польши

Украина делает все возможное для членства в НАТО, - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что вступление Украины в НАТО когда-нибудь состоится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вопрос присоединения Украины к НАТО находится в повестке с 1998 года. Однажды это произойдет. Украина делает все возможное, чтобы добиться требуемых целей", - заявил Пшидач.

Он также напомнил, что Европейский союз в 2016 году принял документ, который содержит пять принципов отношений с Россией, и "избирательный диалог является только одним из них". Среди этих принципов он упомянул поддержку и мониторинг соблюдения прав человека в России, а также поддержку Минских соглашений.

Читайте также: Запад должен быть последовательным в противодействии агрессии РФ. Нельзя допускать "мягкого подхода" к этой стране, - МИД Польши

"Что мы видим в последнее время? Военная эскалация со стороны Москвы у украинских границ, агрессивные действия в Крыму, вмешательства в Беларусь, информационные атаки в Польше. Это их положительная атмосфера для создания диалога на высоком уровне?", - подчеркнул Пшидач.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеле уже откровенно говорят, мол, успокойся, ты своё дело сделал, с тобой Украина в НАТО не попадет, но когда-нибудь без тебя так точно.
показать весь комментарий
30.06.2021 23:28 Ответить
Особливо старається Бубачка. Пачіму ми нє в НАТЄ?
показать весь комментарий
30.06.2021 23:29 Ответить
Похоже, Голобородько убедил и польского посла.
показать весь комментарий
30.06.2021 23:49 Ответить
Дякую за підтримку.
показать весь комментарий
30.06.2021 23:49 Ответить
конечно когда то примём в клуб друзей, по началу разплотиться за голосование по приколу, потом реформы и такие режущие по живому ну и в принцыпе всё, можно принимать.
показать весь комментарий
30.06.2021 23:51 Ответить
Тут відосиками Гідранта не поможеш, але нарід і таке лайно зіжре на ура з подачі Г+Г та інших телеканалів.
показать весь комментарий
01.07.2021 08:56 Ответить
 
 