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олигарх (1013) Ермак Андрей (1240) Лерос Гео (378)

Закон о деолигархизации является фарсом, - Лерос

Закон о деолигархизации является фарсом, - Лерос

Внефракционный депутат Гео Лерос считает законопроект о деолигархизации фарсом.

Об он сказал, выступая на внеочередном заседании Верховной Рады, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Самая известная супружеская пара Украины решила, что она готова к следующему шагу - Зеленский и Ермак хотят официально стать олигархами. Похоже, это единственная цель этого законопроекта", - отметил нардеп.

По его словам, согласно законопроекту, стоимость активов олигархов должна составлять приблизительно два миллиарда гривен.

"Разве кто-то сомневается, что Зеленский и Ермак за два с половиной года не ограбили страну на два миллиарда гривен каждый?!", - подчеркнул Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении

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Топ комментарии
+22
Підтримую.
Фракція Зе отримує чималі щомісячні доплати від олігархів за потрібні їм закони чи правки.
Навіть видно як вони розбагатіли за два роки перебування у стінах ВР.
Закон про олігархів дозволить їм отримувати ці кошти легально - як лобізм.
Тобто змінюється лише вивіска. А щемити тим законом будуть неугодних опонентів.
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01.07.2021 18:13
+18
А вы думаете в Оман осел просто так летал?? Он там за складирование бабла договаривался...
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01.07.2021 18:14
+16
Эх, нарид, просрал ты в 19г свое счастье. Теперь, иванушки, за тридевять земель за ним придется идти.
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01.07.2021 18:12
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Эх, нарид, просрал ты в 19г свое счастье. Теперь, иванушки, за тридевять земель за ним придется идти.
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01.07.2021 18:12 Ответить
Как говорит моя внучка -"Бляха муха"!
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01.07.2021 18:27 Ответить
а де ванька суліма? ти чо тут один? Причому - сачкуєш, мало сереш. юдька тобі не заплатить...
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01.07.2021 18:31 Ответить
Підтримую.
Фракція Зе отримує чималі щомісячні доплати від олігархів за потрібні їм закони чи правки.
Навіть видно як вони розбагатіли за два роки перебування у стінах ВР.
Закон про олігархів дозволить їм отримувати ці кошти легально - як лобізм.
Тобто змінюється лише вивіска. А щемити тим законом будуть неугодних опонентів.
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01.07.2021 18:13 Ответить
С такими сведениями и ты не в СБУ?
Иди, разоблачай.
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01.07.2021 18:31 Ответить
А вы думаете в Оман осел просто так летал?? Он там за складирование бабла договаривался...
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01.07.2021 18:14 Ответить
А що в нас не є фарсом? Починаю загинати пальці. Називайте.
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01.07.2021 18:17 Ответить
Членограй , порношут , иуда на нары !!! Мерзская зелёная субстанция
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01.07.2021 21:57 Ответить
Гей Лерос жжет и тупит.
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01.07.2021 18:18 Ответить
Что же ты сердит - Иванушка Дурачок?
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01.07.2021 18:25 Ответить
А Главное научно-экспертное управление при ВР? Которое написало, что это полное гуано.
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01.07.2021 19:16 Ответить
да еще и незаконным. зебобики, не стирайте в потугах клавиатуру. вам денег со стола зеленского/ермака не достанется.
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01.07.2021 18:19 Ответить
Наскільки стає зрозуміло, в т.ч. з суперечок Арахамії зі своїми нукерами під час обговорення інших законів в залі перед президією; і з того, що дали лише 215 голосів за скорочений розгляд в комітеті під час підготовки до другого читання - то сам закон в ВР уроди і не намагаються приймати. В них завдання було - "лише в першому читанні", щоб бубочка міг "прозвітувати" Байдену.
А потім, коли в другому читанні він буде завалений - бубочка може його винести на референдум одночасно з достроковими виборами...
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01.07.2021 18:29 Ответить
последние два года (с мая 2019) все превратилось в фарс... и кордебалет !
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01.07.2021 18:30 Ответить
Только ли за два года?!
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01.07.2021 19:52 Ответить
Лерос випадково співпрацює з ЄС. Навіть виступи разом пишуть. Але ні, в це ніхто не повірить
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01.07.2021 18:42 Ответить
уроди вигнали з фракції, десь він має приткнутися...
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01.07.2021 18:43 Ответить
Лерос правильно рассуждает.
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01.07.2021 18:52 Ответить
Ну ... якби там не було але тепер хоч є що редагувати, доповнювати та змінювати. Ці прийняли "закон під себе" а наступники приймуть ще щось "під себе" або (ой лишенько!) навіть проти "папєрєдніків". Як то кажуть "на безриб'ї і раком риба".
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01.07.2021 19:30 Ответить
Это все для быдла зеленого.разводят лошков.
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01.07.2021 19:52 Ответить
Лерос тоже является олигархическим фарсом и нечиго не кашляет
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01.07.2021 22:08 Ответить
"Самая известная супружеская пара Украины Зеленский и Ермак".

Цікаво, на що натякає Лерос.
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01.07.2021 22:39 Ответить
Богдан покинув Зе... хтось же потрібен ззаду...
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01.07.2021 23:09 Ответить
 
 