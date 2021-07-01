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олігарх (920) Єрмак Андрій (1352) Лерос Гео (383)

Закон про деолігархізацію є фарсом, - Лерос

Закон про деолігархізацію є фарсом, - Лерос

Позафракційний депутат Гео Лерос вважає законопроєкт про деолігархізацію фарсом.

Про це він сказав, виступаючи на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Найвідоміша подружня пара України вирішила, що вона готова до наступного кроку - Зеленський і Єрмак хочуть офіційно стати олігархами. Схоже, це єдина мета цього законопроєкту", - зазначив нардеп.

За його словами, згідно із законопроєктом, вартість активів олігархів повинна складати приблизно два мільярди гривень.

"Хіба хтось сумнівається, що Зеленський і Єрмак за два з половиною роки не пограбували країну на два мільярди гривень кожен?!", - наголосив Лерос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні
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Топ коментарі
+22
Підтримую.
Фракція Зе отримує чималі щомісячні доплати від олігархів за потрібні їм закони чи правки.
Навіть видно як вони розбагатіли за два роки перебування у стінах ВР.
Закон про олігархів дозволить їм отримувати ці кошти легально - як лобізм.
Тобто змінюється лише вивіска. А щемити тим законом будуть неугодних опонентів.
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01.07.2021 18:13
+18
А вы думаете в Оман осел просто так летал?? Он там за складирование бабла договаривался...
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01.07.2021 18:14
+16
Эх, нарид, просрал ты в 19г свое счастье. Теперь, иванушки, за тридевять земель за ним придется идти.
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01.07.2021 18:12
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Эх, нарид, просрал ты в 19г свое счастье. Теперь, иванушки, за тридевять земель за ним придется идти.
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01.07.2021 18:12 Відповісти
Как говорит моя внучка -"Бляха муха"!
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01.07.2021 18:27 Відповісти
а де ванька суліма? ти чо тут один? Причому - сачкуєш, мало сереш. юдька тобі не заплатить...
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01.07.2021 18:31 Відповісти
Підтримую.
Фракція Зе отримує чималі щомісячні доплати від олігархів за потрібні їм закони чи правки.
Навіть видно як вони розбагатіли за два роки перебування у стінах ВР.
Закон про олігархів дозволить їм отримувати ці кошти легально - як лобізм.
Тобто змінюється лише вивіска. А щемити тим законом будуть неугодних опонентів.
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01.07.2021 18:13 Відповісти
С такими сведениями и ты не в СБУ?
Иди, разоблачай.
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01.07.2021 18:31 Відповісти
А вы думаете в Оман осел просто так летал?? Он там за складирование бабла договаривался...
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01.07.2021 18:14 Відповісти
А що в нас не є фарсом? Починаю загинати пальці. Називайте.
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01.07.2021 18:17 Відповісти
Членограй , порношут , иуда на нары !!! Мерзская зелёная субстанция
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01.07.2021 21:57 Відповісти
Гей Лерос жжет и тупит.
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01.07.2021 18:18 Відповісти
Что же ты сердит - Иванушка Дурачок?
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01.07.2021 18:25 Відповісти
А Главное научно-экспертное управление при ВР? Которое написало, что это полное гуано.
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01.07.2021 19:16 Відповісти
да еще и незаконным. зебобики, не стирайте в потугах клавиатуру. вам денег со стола зеленского/ермака не достанется.
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01.07.2021 18:19 Відповісти
Наскільки стає зрозуміло, в т.ч. з суперечок Арахамії зі своїми нукерами під час обговорення інших законів в залі перед президією; і з того, що дали лише 215 голосів за скорочений розгляд в комітеті під час підготовки до другого читання - то сам закон в ВР уроди і не намагаються приймати. В них завдання було - "лише в першому читанні", щоб бубочка міг "прозвітувати" Байдену.
А потім, коли в другому читанні він буде завалений - бубочка може його винести на референдум одночасно з достроковими виборами...
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01.07.2021 18:29 Відповісти
последние два года (с мая 2019) все превратилось в фарс... и кордебалет !
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01.07.2021 18:30 Відповісти
Только ли за два года?!
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01.07.2021 19:52 Відповісти
Лерос випадково співпрацює з ЄС. Навіть виступи разом пишуть. Але ні, в це ніхто не повірить
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01.07.2021 18:42 Відповісти
уроди вигнали з фракції, десь він має приткнутися...
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01.07.2021 18:43 Відповісти
Лерос правильно рассуждает.
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01.07.2021 18:52 Відповісти
Ну ... якби там не було але тепер хоч є що редагувати, доповнювати та змінювати. Ці прийняли "закон під себе" а наступники приймуть ще щось "під себе" або (ой лишенько!) навіть проти "папєрєдніків". Як то кажуть "на безриб'ї і раком риба".
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01.07.2021 19:30 Відповісти
Это все для быдла зеленого.разводят лошков.
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01.07.2021 19:52 Відповісти
Лерос тоже является олигархическим фарсом и нечиго не кашляет
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01.07.2021 22:08 Відповісти
"Самая известная супружеская пара Украины Зеленский и Ермак".

Цікаво, на що натякає Лерос.
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01.07.2021 22:39 Відповісти
Богдан покинув Зе... хтось же потрібен ззаду...
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01.07.2021 23:09 Відповісти
 
 