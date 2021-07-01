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ВР (14832) олігарх (920)

Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні

Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні

Депутати на позачерговому засіданні проголосували законопроєкт про запобігання загрозам національної безпеки, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, за таке рішення - 275 парламентарів.

Перед голосуванням міністр юстиції Денис Малюська коротко представив законопроєкт, озвучив основні тези і попросив депутатів його підтримати.

У свою чергу лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи документ, заявила, що це "просто треш".

"Мене важко звинуватити в тому, що я за олігархів...", - продовжила вона свій виступ, що викликало бурхливі оплески в залі. "Я рада, що вам подобається", - відреагувала на це нардеп і заявила, що її політична сила не буде підтримувати проєкт закону.

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Топ коментарі
+21
Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении - Цензор.НЕТ 2112
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01.07.2021 18:05
+19
Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении - Цензор.НЕТ 4250
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01.07.2021 18:02
+16
Не знаю, кого (кроме Пороха) зебилы в олигархи определят, но то, что там не будет Ахметки и Бени- так это точно.
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01.07.2021 18:08
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Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении - Цензор.НЕТ 4250
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01.07.2021 18:02 Відповісти
Ага. Почти
Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні - Цензор.НЕТ 3342
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01.07.2021 18:08 Відповісти
І? А що Натаха Вітренко "прєдложила"?
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01.07.2021 18:09 Відповісти
Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні - Цензор.НЕТ 9399
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01.07.2021 18:08 Відповісти
Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні - Цензор.НЕТ 9971
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01.07.2021 18:11 Відповісти
ЗЕбенин закон об олигархах ?

маленький котенок икает и пукает сидя на диване

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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01.07.2021 19:08 Відповісти
Ну, олигарха, погоди!
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01.07.2021 18:03 Відповісти
п'ята колона надійно закріпилась на телеканалі п'ятого президента

Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении - Цензор.НЕТ 9386
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01.07.2021 18:03 Відповісти
5 колона живет и процветает еще со времен кравчука.
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01.07.2021 18:08 Відповісти
собственно с тех времен все это и началось. другое дело что иначе рашка бы не отпустила.
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01.07.2021 18:09 Відповісти
сьогодні був брифінг Гетьманцева на Прямому, до речі Да, і Гончаренка також. Да, і О.Кравчук - також...
Більше того, вчора на ток-шоу на 5-му брав участь Скорик (був зам.мінстра с/г, представники СН, Голосу, ЄС) а на прямому Качний (також там було широке представництво всіх політсил).
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01.07.2021 18:11 Відповісти
Це називається демократія. Але ж совкобидлу Сраліна та Гулаг подавай.
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01.07.2021 20:06 Відповісти
Тю, так він і на 1+1 в Мосейчук постійно...
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01.07.2021 23:06 Відповісти
Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении - Цензор.НЕТ 2112
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01.07.2021 18:05 Відповісти
у мене постійно таке відчуття, коли я читаю писачів Цензора
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01.07.2021 18:08 Відповісти
Так ты же тоже тут пишешь, привет, брателла!!!
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01.07.2021 18:13 Відповісти
ти з болонки чи з коккер-спаніеля?
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01.07.2021 18:14 Відповісти
Не пали, падла, я в Ольгино, на 2 этаже. 214 кабинет.
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01.07.2021 18:16 Відповісти
а, тс-с-с-с, тонкий натяк зрозумів
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01.07.2021 18:20 Відповісти
Вот и не пиши здесь, у тебя тупо рашотроллевские методички вылезают, не мешай.
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01.07.2021 18:24 Відповісти
ага-ага, верим. Уж кто-кто а Юлька то в этом по самые уши. Как же- кормушку у партии отбирают.
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01.07.2021 18:07 Відповісти
Не знаю, кого (кроме Пороха) зебилы в олигархи определят, но то, что там не будет Ахметки и Бени- так это точно.
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01.07.2021 18:08 Відповісти
Бабушка и дядя зеледента никак не олигархи! Мама Римма не даст соврать!
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01.07.2021 18:14 Відповісти
Не будет и Пороха в тех списках. Не получилось в суде, решили через Раду. Но и там не получится
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01.07.2021 18:34 Відповісти
Так ради Пороха всё и затеяли. Не ради Бени же: ведь за этот "закон" проголосовала и вся Бенина фракция "за майбах".
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02.07.2021 13:17 Відповісти
Эх просрал ты народ свое шанс. Теперь , иванушки дурачки, за тридевять земель вам за своим счастьем идти.
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01.07.2021 18:09 Відповісти
зебил ты как герб зеленского с львом с 2 я левыми лапками туп и оскоплён
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01.07.2021 18:12 Відповісти
от зебила слышу)
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01.07.2021 18:12 Відповісти
а кто вы тогда стороник лысого воеваки кивы и его пома лысого димы гордона с его бабками и прочими контактёрами с астралом после укурки
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01.07.2021 18:14 Відповісти
тобі шо, РНБО звання зебіла не присвоїв - то що, можеш віднєкуватися?
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01.07.2021 18:18 Відповісти
Я о Тимошенко.
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01.07.2021 18:13 Відповісти
У чехов, болгар и т.д во взрывах складов виноваты кацапы и только у местных шариковых все гавно Пороха в штанах никак не закончится😂
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01.07.2021 18:24 Відповісти
"Принимаем закон о запрете позорного явления предыдущего режима -"кумовства".
Так как у евреев нет понятия крестный отец, то предлагается запретить не евреям избираться и занимать государственные должности до тех пор пока "кумовство" не будет искоренено."
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01.07.2021 18:15 Відповісти
Наскільки стає зрозуміло, в т.ч. з суперечок Арахамії зі своїми нукерами під час обговорення інших законів в залі перед президією; і з того, що дали лише 215 голосів за скорочений розгляд в комітеті під час підготовки до другого читання - то сам закон в ВР уроди і не намагаються приймати. В них завдання було - "лише в першому читанні", щоб бубочка міг "прозвітувати" Байдену.
А потім, коли в другому читанні він буде завалений - бубочка може його винести на референдум одночасно з достроковими виборами...
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01.07.2021 18:16 Відповісти
Але ж за основу слуги урода дали 231 голос да також заручилися підтримкою "майбахів"- 18 та "довіри"-18. Тому в другому читанні скоріш за все буде прийнятий, питання лише коли.З Вашою тезою "В них завдання було - "лише в першому читанні", щоб бубочка міг "прозвітувати" Байдену" згодна.
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01.07.2021 18:31 Відповісти
Беня і веревський можуть підтримати все що завгодно; але що буде в слуг уродів в другому читанні ... чомусь думаю, що групи Потураєва+Чернєва, а також мажоритарники (більшість з яких отримали бабло на вибори від олігархів місцевого пошибу) - навряд чи погодяться голосувати "за" в другому читанні...
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01.07.2021 18:38 Відповісти
Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні - Цензор.НЕТ 9131
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01.07.2021 18:29 Відповісти
Группа слуг урода, которые подконтрольны Коломойскому и его партия замайбах голосуют за, все ясно с деолигархизацией.
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01.07.2021 18:35 Відповісти
Не зрозумів: олігархи в Україні - це добре чи погано?
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01.07.2021 18:36 Відповісти
а є олігархи у Польщі, Угорщині, Чехії, Литві ?
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01.07.2021 18:44 Відповісти
Они сразу объявили мораторий на членов партии, и эта зараза не успела разлезться.
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01.07.2021 19:00 Відповісти
де багато олігархів - там триндець гаманець....
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01.07.2021 18:44 Відповісти
Взагалі пагано, тільки цей закон не проти них )
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01.07.2021 19:22 Відповісти
ВОНА ТА ПОРОШЕНКО НЕ ОЛІГАРХИ,- ВОНИ ІЗ НАРОДА.
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01.07.2021 18:51 Відповісти
Одне6 турбує що б це не було як в расеюшке, де поділили правельні і неправельні олігархи ,заодно встановили повний контроль над ЗМІ.А починати треба з найблищого Бені , проти якого в чотирох країнах порушені кримінальні справи ,а в США заарештована вся його власність ,ось тільки ніяк не порушать справу проти олігарха в країні з якої він виводив мільярди доларів.
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01.07.2021 19:20 Відповісти
А ти думаєш партія яка відстоює інтереси Коломойського і Ахметова справді збирається боротись із олігархами ?
Взагалі цей закон не проти олігархів, а проти незручних для влади ЗМІ, тобто ним вони мають намір змусити Порошенко продати свої телеканали і припинити розповідати правду про корупцію та зраду Слуг, створюючи йому для цього купу незручностей. Це єдина мета. Єрмак навіть колись казав про це, що причина втрати рейтингів зеленського, це не провальність по всім фронтам політики слуг, а опозиційні телеканали та відсутність власних рупорів.
А от що цікаво, у слуг є один лояльний телеканал, це 1+1, яким володіють Коломойський та Медведчук, я думаєш, чи буде він виставлений на аукціон, або зачинений, через те, що їм володіють олігархи ? Звісно що ні, от і все питання про цю ініціативу зелених
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01.07.2021 19:31 Відповісти
щось чудне...
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01.07.2021 22:46 Відповісти
Т.к. бенины и ахметовские проголосовали "за"---все понятно с зебильным законом.
Думаю, беня уже заказал себе орден: золотая шестиконечная звезда с надписью "олигарх"----будет везде ее носить с гордостью! Ведь развел целую страну со своим шутом!
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02.07.2021 00:32 Відповісти
Читав Коломойскій Закон про себе і плакав... (від сміху).
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02.07.2021 06:18 Відповісти
шоу маст го он
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02.07.2021 07:25 Відповісти
Главное научно-экспертное управление опубликовало разгромный анализ "Проекту Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" Номер, дата реєстрації: 5599 від 02.06.2021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72105&pf35401=550120
Впрочем Зеленского это не остановит, зато даст прекрасный повод отменить этот бред в суде.
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02.07.2021 07:36 Відповісти
Вчора ВРУ проголосувало законопроект 5600.
А це значить, що акцизний збір тепер не буде залишатись у місцевому бюджеті, гудбай децентралізація…
Зелена команда руйнує все на своєму шляху…. )
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02.07.2021 08:34 Відповісти
 
 