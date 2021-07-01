Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні
Депутати на позачерговому засіданні проголосували законопроєкт про запобігання загрозам національної безпеки, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, за таке рішення - 275 парламентарів.
Перед голосуванням міністр юстиції Денис Малюська коротко представив законопроєкт, озвучив основні тези і попросив депутатів його підтримати.
У свою чергу лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи документ, заявила, що це "просто треш".
"Мене важко звинуватити в тому, що я за олігархів...", - продовжила вона свій виступ, що викликало бурхливі оплески в залі. "Я рада, що вам подобається", - відреагувала на це нардеп і заявила, що її політична сила не буде підтримувати проєкт закону.
Будь ласка, зачекайте...
маленький котенок икает и пукает сидя на диване
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Більше того, вчора на ток-шоу на 5-му брав участь Скорик (був зам.мінстра с/г, представники СН, Голосу, ЄС) а на прямому Качний (також там було широке представництво всіх політсил).
Так как у евреев нет понятия крестный отец, то предлагается запретить не евреям избираться и занимать государственные должности до тех пор пока "кумовство" не будет искоренено."
А потім, коли в другому читанні він буде завалений - бубочка може його винести на референдум одночасно з достроковими виборами...
Взагалі цей закон не проти олігархів, а проти незручних для влади ЗМІ, тобто ним вони мають намір змусити Порошенко продати свої телеканали і припинити розповідати правду про корупцію та зраду Слуг, створюючи йому для цього купу незручностей. Це єдина мета. Єрмак навіть колись казав про це, що причина втрати рейтингів зеленського, це не провальність по всім фронтам політики слуг, а опозиційні телеканали та відсутність власних рупорів.
А от що цікаво, у слуг є один лояльний телеканал, це 1+1, яким володіють Коломойський та Медведчук, я думаєш, чи буде він виставлений на аукціон, або зачинений, через те, що їм володіють олігархи ? Звісно що ні, от і все питання про цю ініціативу зелених
Думаю, беня уже заказал себе орден: золотая шестиконечная звезда с надписью "олигарх"----будет везде ее носить с гордостью! Ведь развел целую страну со своим шутом!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72105&pf35401=550120
Впрочем Зеленского это не остановит, зато даст прекрасный повод отменить этот бред в суде.
А це значить, що акцизний збір тепер не буде залишатись у місцевому бюджеті, гудбай децентралізація…
Зелена команда руйнує все на своєму шляху…. )