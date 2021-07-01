ВР прийняла законопроєкт про корінні народи
Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла законопроєкт про корінні народи України.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За дане рішення - 325 народних депутатів.
Перед голосуванням віцепрем'єрміністр Олексій Резніков назвав законопроєкт історичним.
"Цей документ консенсусний. Це фундамент, побудований на принципах ООН відповідно до міжнародної практики, але з урахуванням особливостей України... Цей закон доленосний для людей, які перебувають під тиском окупантів. Але в світі немає іншої держави, яке може боротися за них. Ми можемо дати сигнал, який багатьом поверне надію, а в підсумку буде сприяти поверненню Криму і Севастополя", - зазначив він.
Законопроєкт визначає поняття "корінного народу" і законодавчо закріплює, що такими в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.
Згідно із законопроєктом, "корінним народом" є автохтонна етнічна спільність, яка сформувалася на території України, є носієм самобутніх мови і культури, має традиційні соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлення себе корінним народом, становить етнічну меншість у складі населення і не має власного державного утворення за межами держави.
Будь ласка, зачекайте...
вуханку особливо жалко