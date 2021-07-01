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ВР (14832) законопроєкт (3553) Крим (14083) народ (22) кримські татари (1997) Резніков (1442)

ВР прийняла законопроєкт про корінні народи

ВР прийняла законопроєкт про корінні народи

Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла законопроєкт про корінні народи України.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За дане рішення - 325 народних депутатів.

Перед голосуванням віцепрем'єрміністр Олексій Резніков назвав законопроєкт історичним.

"Цей документ консенсусний. Це фундамент, побудований на принципах ООН відповідно до міжнародної практики, але з урахуванням особливостей України... Цей закон доленосний для людей, які перебувають під тиском окупантів. Але в світі немає іншої держави, яке може боротися за них. Ми можемо дати сигнал, який багатьом поверне надію, а в підсумку буде сприяти поверненню Криму і Севастополя", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" планує завтра ухвалити в цілому закон про корінні народи, - нардеп Кравчук

Законопроєкт визначає поняття "корінного народу" і законодавчо закріплює, що такими в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

Згідно із законопроєктом, "корінним народом" є автохтонна етнічна спільність, яка сформувалася на території України, є носієм самобутніх мови і культури, має традиційні соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлення себе корінним народом, становить етнічну меншість у складі населення і не має власного державного утворення за межами держави.
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Топ коментарі
+23
Сегодня на востоке от Украины наблюдается аномальное свечение...

ВР приняла законопроект о коренных народах - Цензор.НЕТ 5423
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01.07.2021 17:00
+11
Как и следовало ожидать ******** дало 0 голосов
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01.07.2021 17:08
+10
ВР приняла законопроект о коренных народах - Цензор.НЕТ 9059
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01.07.2021 17:05
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Сегодня на востоке от Украины наблюдается аномальное свечение...

ВР приняла законопроект о коренных народах - Цензор.НЕТ 5423
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01.07.2021 17:00 Відповісти
ВР приняла законопроект о коренных народах - Цензор.НЕТ 9059
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01.07.2021 17:05 Відповісти
И на кацапии тоже.
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01.07.2021 17:40 Відповісти
Так а я про шо?
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01.07.2021 17:46 Відповісти
Как и следовало ожидать ******** дало 0 голосов
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01.07.2021 17:08 Відповісти
Я себе так на минуточку задумался и имею спросить, а вот маланцы они коренной народ Украины или таки нет? Судя по потомственным запорожским кизякам Рабиновичу и Бойко таки да, но от шоб да так думаю шо таки нет.
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01.07.2021 17:08 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%94%D0%90_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) У них спроси .
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01.07.2021 17:15 Відповісти
и тебе лучше не думать
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01.07.2021 17:19 Відповісти
И таки я имею что Вам за это ответить. Потомственность этих этнически и генетически уникальных представителей гомосоветикус происходит из непризнанной Дарвином ветви эволюции крыс, питающихся экскрементами Великого пу..., простите Крыса. Который прославился тем, что крысит все, до чего лапка дотягивается.
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01.07.2021 17:20 Відповісти
Единственный вразумителный ответ. Сенькью.
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01.07.2021 17:30 Відповісти
Солдат солдата всегда поймет
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01.07.2021 17:38 Відповісти
Таки да. 😉
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01.07.2021 17:44 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1410172745904701442
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01.07.2021 18:28 Відповісти
Нет, они имеют свое гос. образование за пределами...
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01.07.2021 18:49 Відповісти
о коренном народе/ Серьёзная статья, почти научная. "Автохтон: народ, принадлежащий по происхождению данной территории, местный, коренной по происхождению. Евреи - автохтоны на этой (Украины) территории, принадлежащие ей по происхождению. Короче - местные. Может быть, даже более местные, чем современные украинцы. Все бегут, евреи остаются".- «Украина для евреев»?-Киевский Телеграфъ./ Пора евреям возвращаться на свою исконно историческую родину. В Украину.
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01.07.2021 17:09 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%94%D0%90_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Еврейская рота в АТО есть. А "рота Сидоровых" где?
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01.07.2021 17:23 Відповісти
До складу роти входять двадцять представників єврейсько української спільноти.-Евреям Украину защищающим-Слава. Израильским наёмникам , в составе бандформирований ДНР украинцев убивающим-позор./ А "рота Сидоровых" где? .-Сидоров это ник .Таких ников у Сидорова, партизанившего в сайтах РФ, полторы сотни. Но ты об этом-никому.
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01.07.2021 18:08 Відповісти
И к чему тогда твой опус?
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01.07.2021 18:15 Відповісти
И наоборот?
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01.07.2021 18:33 Відповісти
Что "наоборот"? Еврейская рота есть, "роты сидоровых" нет. Никакого наоборот.
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01.07.2021 19:00 Відповісти
См.https://censor.net/ru/comments/locate/3274577/01921442-d3c2-72e1-99e5-8c7a80373707https://censor.net/ru/comments/locate/3274577/01921442-d3c2-72e1-99e5-8c7a80373707 Найдешь там "Еврейская рота", "рота сидоровых" -пиши.
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01.07.2021 19:11 Відповісти
У тебя какие-то петляния вокруг евреев. Ты нацист?
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01.07.2021 19:12 Відповісти
У тебя какие-то петляния вокруг евреев. Ты нацист?/ Ты мальчик уже большой , а ведёшь себя как маленький.Коммент Ивана Петровича Сидорова https://censor.net/ru/comments/locate/3274577/01921442-d3c2-72e1-99e5-8c7a80373707 состоит из двух частей. Первая часть это перепечатка статьи «Украина для евреев»?-Киевский Телеграфъ.Вторая часть это заява Ивана Петровича Сидорова : "Пора евреям возвращаться на свою исконно историческую родину. В Украину". Сформулируй чётко, конкретно, реально свои претензии к обеим частям коммента Ивана Петровича Сидорова. Не сможешь-не отвлекай больше Ивана Петровича Сидорова от переписки с более умными комментаторами
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01.07.2021 19:39 Відповісти
Шо ты поплыл! Ответь прямо - ты нацист?
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01.07.2021 19:43 Відповісти
Ваня, не дуркуй, у евреев есть своя страна. Напомнить какая?
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01.07.2021 17:39 Відповісти
Ваня, не дуркуй, у евреев есть своя страна. Напомнить какая?/ Отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, 45% родителей ответили утвердительно. 51% израильтян задумывались об отъезде из Израиля./Израильские флажки говорят что задумывались об отъезде из Израиля 90%. Но у немногих есть деньги и здоровье /Ты против эмиграции евреев в Украину?
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01.07.2021 18:15 Відповісти
У нас лише кримські татари підпадають під дію даного закону.
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01.07.2021 18:09 Відповісти
Устами Своего пророка Иезекеиля Господь х... зна когда сообщил Своему народу :"Соберу народ Мой и уже не буду отвращать от него лица Своего"-и таки собрал,где обещал.В земле обетованной.В Израиле.А кто не в Израиле,но считает себя евреем-тот предатель Господа своего.У евреев таки теперь ЕСТЬ свое государство и нех...им делать в Украине.
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02.07.2021 06:17 Відповісти
Згідно цього законопроекту українці не є корінним народом України. Наступним буде законопроект, що українці не є народом? І чому, до речі, цієї статті нема в українській версії Цензору?
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01.07.2021 17:29 Відповісти
Читай внимательно. У украинцев есть государство, а у крымчаков караимов и крымских татар нет. Поэтому они и имеют право так называться. Это примерно, как курды в Турции и Сирии, народ есть и их много миллионов, а страны такой нет.
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01.07.2021 17:37 Відповісти
В українців є українська національна держава, де вся влада належить етнічним українцям?
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01.07.2021 17:41 Відповісти
Якщо кримські татари утворять на території Криму свою Кримськотатарську державу, то кожний громадянин цієї держави, у незалежності від його національності, віросповідання та мови буде називатися кримським татарином, як в Україні всі громадяни України вважаються українцями?
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01.07.2021 17:53 Відповісти
"не має власного державного утворення за межами(!) держави"
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01.07.2021 18:08 Відповісти
ВР прийняла законопроєкт про корінні народи - Цензор.НЕТ 1499
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01.07.2021 17:32 Відповісти
в таку спеку ходити у вуханці це норма
вуханку особливо жалко

ВР прийняла законопроєкт про корінні народи - Цензор.НЕТ 6728
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01.07.2021 17:41 Відповісти
Тепер потрібно повернути графу у паспорт НАЦІОНАЛЬНІСТЬ:
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01.07.2021 18:11 Відповісти
Можуть бути непередбачені юридичні наслідки.
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01.07.2021 20:42 Відповісти
Помилкою вважаю не додати сюди українців! Це може впливати на майбутні референдуми , або кремі питання , де повинні мати право вирішувати саме тільки корені народи в України ! Не все населення , а саме корені!
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01.07.2021 19:23 Відповісти
в зРаде не просто агент влияния кацапстана... в зРаде конченный враг Украины, которого после разоблачения надо просто лишить телесной оболочки и права существовать в следующих жизнях... коренные народы... лифшиц порваный - а КТО ТАКИЕ УКРАИНЦЫ?
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01.07.2021 20:23 Відповісти
тэксс....народ, а украинцы-это коренной народ, или как ? я в замешательстве....
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01.07.2021 20:44 Відповісти
 
 