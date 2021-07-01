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ВР (27381) законопроект (3204) Крым (26005) народ (120) крымские татары (2710) Резников (1168)

ВР приняла законопроект о коренных народах

ВР приняла законопроект о коренных народах

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект о коренных народах Украины.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

За данное решение - 325 народных депутатов.

Перед голосованием вице-премьер-министр Алексей Резников назвал законопроект историческим.

"Этот документ консенсусный. Это фундамент, построенный на принципах ООН в соответствии с международной практикой, но с учетом особенностей Украины… Этот закон судьбоносный для людей, которые находятся под давлением оккупантов. Но в мире нет другого государства, которое может бороться за них. Мы можем дать сигнал, который многим вернет надежду, а в итоге будет способствовать возврату Крыма и Севастополя", - отметил он.

Читайте также: "Слуга народа" планирует завтра принять в целом закон о коренных народах, - нардеп Кравчук

Законопроект определяет понятие "коренного народа" и законодательно закрепляет, что таковыми в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Согласно законопроекту, "коренным народом" является автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства.

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Топ комментарии
+23
Сегодня на востоке от Украины наблюдается аномальное свечение...

ВР приняла законопроект о коренных народах - Цензор.НЕТ 5423
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01.07.2021 17:00
+11
Как и следовало ожидать ******** дало 0 голосов
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01.07.2021 17:08
+10
ВР приняла законопроект о коренных народах - Цензор.НЕТ 9059
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01.07.2021 17:05
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Сегодня на востоке от Украины наблюдается аномальное свечение...

ВР приняла законопроект о коренных народах - Цензор.НЕТ 5423
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01.07.2021 17:00 Ответить
ВР приняла законопроект о коренных народах - Цензор.НЕТ 9059
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01.07.2021 17:05 Ответить
И на кацапии тоже.
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01.07.2021 17:40 Ответить
Так а я про шо?
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01.07.2021 17:46 Ответить
Как и следовало ожидать ******** дало 0 голосов
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01.07.2021 17:08 Ответить
Я себе так на минуточку задумался и имею спросить, а вот маланцы они коренной народ Украины или таки нет? Судя по потомственным запорожским кизякам Рабиновичу и Бойко таки да, но от шоб да так думаю шо таки нет.
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01.07.2021 17:08 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%94%D0%90_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) У них спроси .
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01.07.2021 17:15 Ответить
и тебе лучше не думать
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01.07.2021 17:19 Ответить
И таки я имею что Вам за это ответить. Потомственность этих этнически и генетически уникальных представителей гомосоветикус происходит из непризнанной Дарвином ветви эволюции крыс, питающихся экскрементами Великого пу..., простите Крыса. Который прославился тем, что крысит все, до чего лапка дотягивается.
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01.07.2021 17:20 Ответить
Единственный вразумителный ответ. Сенькью.
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01.07.2021 17:30 Ответить
Солдат солдата всегда поймет
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01.07.2021 17:38 Ответить
Таки да. 😉
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01.07.2021 17:44 Ответить
https://twitter.com/i/status/1410172745904701442
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01.07.2021 18:28 Ответить
Нет, они имеют свое гос. образование за пределами...
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01.07.2021 18:49 Ответить
о коренном народе/ Серьёзная статья, почти научная. "Автохтон: народ, принадлежащий по происхождению данной территории, местный, коренной по происхождению. Евреи - автохтоны на этой (Украины) территории, принадлежащие ей по происхождению. Короче - местные. Может быть, даже более местные, чем современные украинцы. Все бегут, евреи остаются".- «Украина для евреев»?-Киевский Телеграфъ./ Пора евреям возвращаться на свою исконно историческую родину. В Украину.
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01.07.2021 17:09 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%94%D0%90_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Еврейская рота в АТО есть. А "рота Сидоровых" где?
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01.07.2021 17:23 Ответить
До складу роти входять двадцять представників єврейсько української спільноти.-Евреям Украину защищающим-Слава. Израильским наёмникам , в составе бандформирований ДНР украинцев убивающим-позор./ А "рота Сидоровых" где? .-Сидоров это ник .Таких ников у Сидорова, партизанившего в сайтах РФ, полторы сотни. Но ты об этом-никому.
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01.07.2021 18:08 Ответить
И к чему тогда твой опус?
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01.07.2021 18:15 Ответить
И наоборот?
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01.07.2021 18:33 Ответить
Что "наоборот"? Еврейская рота есть, "роты сидоровых" нет. Никакого наоборот.
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01.07.2021 19:00 Ответить
См.https://censor.net/ru/comments/locate/3274577/01921442-d3c2-72e1-99e5-8c7a80373707https://censor.net/ru/comments/locate/3274577/01921442-d3c2-72e1-99e5-8c7a80373707 Найдешь там "Еврейская рота", "рота сидоровых" -пиши.
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01.07.2021 19:11 Ответить
У тебя какие-то петляния вокруг евреев. Ты нацист?
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01.07.2021 19:12 Ответить
У тебя какие-то петляния вокруг евреев. Ты нацист?/ Ты мальчик уже большой , а ведёшь себя как маленький.Коммент Ивана Петровича Сидорова https://censor.net/ru/comments/locate/3274577/01921442-d3c2-72e1-99e5-8c7a80373707 состоит из двух частей. Первая часть это перепечатка статьи «Украина для евреев»?-Киевский Телеграфъ.Вторая часть это заява Ивана Петровича Сидорова : "Пора евреям возвращаться на свою исконно историческую родину. В Украину". Сформулируй чётко, конкретно, реально свои претензии к обеим частям коммента Ивана Петровича Сидорова. Не сможешь-не отвлекай больше Ивана Петровича Сидорова от переписки с более умными комментаторами
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01.07.2021 19:39 Ответить
Шо ты поплыл! Ответь прямо - ты нацист?
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01.07.2021 19:43 Ответить
Ваня, не дуркуй, у евреев есть своя страна. Напомнить какая?
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01.07.2021 17:39 Ответить
Ваня, не дуркуй, у евреев есть своя страна. Напомнить какая?/ Отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, 45% родителей ответили утвердительно. 51% израильтян задумывались об отъезде из Израиля./Израильские флажки говорят что задумывались об отъезде из Израиля 90%. Но у немногих есть деньги и здоровье /Ты против эмиграции евреев в Украину?
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01.07.2021 18:15 Ответить
У нас лише кримські татари підпадають під дію даного закону.
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01.07.2021 18:09 Ответить
Устами Своего пророка Иезекеиля Господь х... зна когда сообщил Своему народу :"Соберу народ Мой и уже не буду отвращать от него лица Своего"-и таки собрал,где обещал.В земле обетованной.В Израиле.А кто не в Израиле,но считает себя евреем-тот предатель Господа своего.У евреев таки теперь ЕСТЬ свое государство и нех...им делать в Украине.
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02.07.2021 06:17 Ответить
Згідно цього законопроекту українці не є корінним народом України. Наступним буде законопроект, що українці не є народом? І чому, до речі, цієї статті нема в українській версії Цензору?
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01.07.2021 17:29 Ответить
Читай внимательно. У украинцев есть государство, а у крымчаков караимов и крымских татар нет. Поэтому они и имеют право так называться. Это примерно, как курды в Турции и Сирии, народ есть и их много миллионов, а страны такой нет.
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01.07.2021 17:37 Ответить
В українців є українська національна держава, де вся влада належить етнічним українцям?
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01.07.2021 17:41 Ответить
Якщо кримські татари утворять на території Криму свою Кримськотатарську державу, то кожний громадянин цієї держави, у незалежності від його національності, віросповідання та мови буде називатися кримським татарином, як в Україні всі громадяни України вважаються українцями?
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01.07.2021 17:53 Ответить
"не має власного державного утворення за межами(!) держави"
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01.07.2021 18:08 Ответить
ВР прийняла законопроєкт про корінні народи - Цензор.НЕТ 1499
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01.07.2021 17:32 Ответить
в таку спеку ходити у вуханці це норма
вуханку особливо жалко

ВР прийняла законопроєкт про корінні народи - Цензор.НЕТ 6728
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01.07.2021 17:41 Ответить
Тепер потрібно повернути графу у паспорт НАЦІОНАЛЬНІСТЬ:
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01.07.2021 18:11 Ответить
Можуть бути непередбачені юридичні наслідки.
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01.07.2021 20:42 Ответить
Помилкою вважаю не додати сюди українців! Це може впливати на майбутні референдуми , або кремі питання , де повинні мати право вирішувати саме тільки корені народи в України ! Не все населення , а саме корені!
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01.07.2021 19:23 Ответить
в зРаде не просто агент влияния кацапстана... в зРаде конченный враг Украины, которого после разоблачения надо просто лишить телесной оболочки и права существовать в следующих жизнях... коренные народы... лифшиц порваный - а КТО ТАКИЕ УКРАИНЦЫ?
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01.07.2021 20:23 Ответить
тэксс....народ, а украинцы-это коренной народ, или как ? я в замешательстве....
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01.07.2021 20:44 Ответить
 
 