ВР приняла законопроект о коренных народах

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект о коренных народах Украины.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

За данное решение - 325 народных депутатов.

Перед голосованием вице-премьер-министр Алексей Резников назвал законопроект историческим.

"Этот документ консенсусный. Это фундамент, построенный на принципах ООН в соответствии с международной практикой, но с учетом особенностей Украины… Этот закон судьбоносный для людей, которые находятся под давлением оккупантов. Но в мире нет другого государства, которое может бороться за них. Мы можем дать сигнал, который многим вернет надежду, а в итоге будет способствовать возврату Крыма и Севастополя", - отметил он.

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Законопроект определяет понятие "коренного народа" и законодательно закрепляет, что таковыми в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Согласно законопроекту, "коренным народом" является автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства.