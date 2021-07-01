Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении (обновлено)

Депутаты на внеочередном заседании проголосовали за законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, закон поддержали 275 парламентариев.

Перед голосованием министр юстиции Денис Малюска коротко представил законопроект, озвучил основные тезисы и попросил депутатов его поддержать.

Согласно документу, достаточными для включения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий:

значительное влияние на СМИ,

участие в политической жизни,

бенефициарное владение компанией-монополистом,

состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

Основанием для включения олигархов в реестр станет решение СНБО.

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Включенным в реестр лицам будет запрещено:

осуществлять взносы в поддержку политических партий,

быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Кроме того, олигархи будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, согласно закону "О предотвращении коррупции".

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Законопроект предусматривает также, что публичный служащий после контактов с олигархом или его представителем не позднее чем на следующий день должен заполнить на официальном сайте СНБО декларацию о контактах. При этом контактом с олигархом считается встреча и разговор, в том числе проведенные онлайн.

В переходных положениях к законопроекту указано, что действие закона будет ограничено 10 годами.