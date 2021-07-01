Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении (обновлено)
Депутаты на внеочередном заседании проголосовали за законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, закон поддержали 275 парламентариев.
Перед голосованием министр юстиции Денис Малюска коротко представил законопроект, озвучил основные тезисы и попросил депутатов его поддержать.
Согласно документу, достаточными для включения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий:
- значительное влияние на СМИ,
- участие в политической жизни,
- бенефициарное владение компанией-монополистом,
- состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).
Основанием для включения олигархов в реестр станет решение СНБО.
Включенным в реестр лицам будет запрещено:
- осуществлять взносы в поддержку политических партий,
- быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.
Кроме того, олигархи будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, согласно закону "О предотвращении коррупции".
Законопроект предусматривает также, что публичный служащий после контактов с олигархом или его представителем не позднее чем на следующий день должен заполнить на официальном сайте СНБО декларацию о контактах. При этом контактом с олигархом считается встреча и разговор, в том числе проведенные онлайн.
В переходных положениях к законопроекту указано, что действие закона будет ограничено 10 годами.
Пожалуйста, подождите...
маленький котенок икает и пукает сидя на диване
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Більше того, вчора на ток-шоу на 5-му брав участь Скорик (був зам.мінстра с/г, представники СН, Голосу, ЄС) а на прямому Качний (також там було широке представництво всіх політсил).
Так как у евреев нет понятия крестный отец, то предлагается запретить не евреям избираться и занимать государственные должности до тех пор пока "кумовство" не будет искоренено."
А потім, коли в другому читанні він буде завалений - бубочка може його винести на референдум одночасно з достроковими виборами...
Взагалі цей закон не проти олігархів, а проти незручних для влади ЗМІ, тобто ним вони мають намір змусити Порошенко продати свої телеканали і припинити розповідати правду про корупцію та зраду Слуг, створюючи йому для цього купу незручностей. Це єдина мета. Єрмак навіть колись казав про це, що причина втрати рейтингів зеленського, це не провальність по всім фронтам політики слуг, а опозиційні телеканали та відсутність власних рупорів.
А от що цікаво, у слуг є один лояльний телеканал, це 1+1, яким володіють Коломойський та Медведчук, я думаєш, чи буде він виставлений на аукціон, або зачинений, через те, що їм володіють олігархи ? Звісно що ні, от і все питання про цю ініціативу зелених
Думаю, беня уже заказал себе орден: золотая шестиконечная звезда с надписью "олигарх"----будет везде ее носить с гордостью! Ведь развел целую страну со своим шутом!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72105&pf35401=550120
Впрочем Зеленского это не остановит, зато даст прекрасный повод отменить этот бред в суде.
А це значить, що акцизний збір тепер не буде залишатись у місцевому бюджеті, гудбай децентралізація…
Зелена команда руйнує все на своєму шляху…. )