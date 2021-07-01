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ВР (27381) законопроект (3204) олигарх (1013)

Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении (обновлено)

Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении (обновлено)

Депутаты на внеочередном заседании проголосовали за законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, закон поддержали 275 парламентариев.

Перед голосованием министр юстиции Денис Малюска коротко представил законопроект, озвучил основные тезисы и попросил депутатов его поддержать.

Согласно документу, достаточными для включения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий:

  • значительное влияние на СМИ,
  • участие в политической жизни,
  • бенефициарное владение компанией-монополистом,
  • состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

Основанием для включения олигархов в реестр станет решение СНБО.

Читайте: "ЕС", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект о борьбе с олигархами: Влияние олигархов должны ограничивать антикоррупционные органы

Включенным в реестр лицам будет запрещено:

  • осуществлять взносы в поддержку политических партий,
  • быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Кроме того, олигархи будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, согласно закону "О предотвращении коррупции".

Также читайте: Арахамия допускает исключение из фракции "слуг народа", которые не поддержат законопроект о деолигархизации: У людей есть 5 часов, чтобы подумать

Законопроект предусматривает также, что публичный служащий после контактов с олигархом или его представителем не позднее чем на следующий день должен заполнить на официальном сайте СНБО декларацию о контактах. При этом контактом с олигархом считается встреча и разговор, в том числе проведенные онлайн.

В переходных положениях к законопроекту указано, что действие закона будет ограничено 10 годами.

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Топ комментарии
+21
Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении - Цензор.НЕТ 2112
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01.07.2021 18:05
+19
Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении - Цензор.НЕТ 4250
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01.07.2021 18:02
+16
Не знаю, кого (кроме Пороха) зебилы в олигархи определят, но то, что там не будет Ахметки и Бени- так это точно.
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01.07.2021 18:08
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Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении - Цензор.НЕТ 4250
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01.07.2021 18:02 Ответить
Ага. Почти
Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні - Цензор.НЕТ 3342
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01.07.2021 18:08 Ответить
І? А що Натаха Вітренко "прєдложила"?
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01.07.2021 18:09 Ответить
Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні - Цензор.НЕТ 9399
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01.07.2021 18:08 Ответить
Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні - Цензор.НЕТ 9971
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01.07.2021 18:11 Ответить
ЗЕбенин закон об олигархах ?

маленький котенок икает и пукает сидя на диване

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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01.07.2021 19:08 Ответить
Ну, олигарха, погоди!
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01.07.2021 18:03 Ответить
п'ята колона надійно закріпилась на телеканалі п'ятого президента

Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении - Цензор.НЕТ 9386
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01.07.2021 18:03 Ответить
5 колона живет и процветает еще со времен кравчука.
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01.07.2021 18:08 Ответить
собственно с тех времен все это и началось. другое дело что иначе рашка бы не отпустила.
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01.07.2021 18:09 Ответить
сьогодні був брифінг Гетьманцева на Прямому, до речі Да, і Гончаренка також. Да, і О.Кравчук - також...
Більше того, вчора на ток-шоу на 5-му брав участь Скорик (був зам.мінстра с/г, представники СН, Голосу, ЄС) а на прямому Качний (також там було широке представництво всіх політсил).
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01.07.2021 18:11 Ответить
Це називається демократія. Але ж совкобидлу Сраліна та Гулаг подавай.
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01.07.2021 20:06 Ответить
Тю, так він і на 1+1 в Мосейчук постійно...
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01.07.2021 23:06 Ответить
Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении - Цензор.НЕТ 2112
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01.07.2021 18:05 Ответить
у мене постійно таке відчуття, коли я читаю писачів Цензора
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01.07.2021 18:08 Ответить
Так ты же тоже тут пишешь, привет, брателла!!!
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01.07.2021 18:13 Ответить
ти з болонки чи з коккер-спаніеля?
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01.07.2021 18:14 Ответить
Не пали, падла, я в Ольгино, на 2 этаже. 214 кабинет.
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01.07.2021 18:16 Ответить
а, тс-с-с-с, тонкий натяк зрозумів
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01.07.2021 18:20 Ответить
Вот и не пиши здесь, у тебя тупо рашотроллевские методички вылезают, не мешай.
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01.07.2021 18:24 Ответить
ага-ага, верим. Уж кто-кто а Юлька то в этом по самые уши. Как же- кормушку у партии отбирают.
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01.07.2021 18:07 Ответить
Не знаю, кого (кроме Пороха) зебилы в олигархи определят, но то, что там не будет Ахметки и Бени- так это точно.
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01.07.2021 18:08 Ответить
Бабушка и дядя зеледента никак не олигархи! Мама Римма не даст соврать!
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01.07.2021 18:14 Ответить
Не будет и Пороха в тех списках. Не получилось в суде, решили через Раду. Но и там не получится
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01.07.2021 18:34 Ответить
Так ради Пороха всё и затеяли. Не ради Бени же: ведь за этот "закон" проголосовала и вся Бенина фракция "за майбах".
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02.07.2021 13:17 Ответить
Эх просрал ты народ свое шанс. Теперь , иванушки дурачки, за тридевять земель вам за своим счастьем идти.
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01.07.2021 18:09 Ответить
зебил ты как герб зеленского с львом с 2 я левыми лапками туп и оскоплён
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01.07.2021 18:12 Ответить
от зебила слышу)
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01.07.2021 18:12 Ответить
а кто вы тогда стороник лысого воеваки кивы и его пома лысого димы гордона с его бабками и прочими контактёрами с астралом после укурки
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01.07.2021 18:14 Ответить
тобі шо, РНБО звання зебіла не присвоїв - то що, можеш віднєкуватися?
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01.07.2021 18:18 Ответить
Я о Тимошенко.
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01.07.2021 18:13 Ответить
У чехов, болгар и т.д во взрывах складов виноваты кацапы и только у местных шариковых все гавно Пороха в штанах никак не закончится😂
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01.07.2021 18:24 Ответить
"Принимаем закон о запрете позорного явления предыдущего режима -"кумовства".
Так как у евреев нет понятия крестный отец, то предлагается запретить не евреям избираться и занимать государственные должности до тех пор пока "кумовство" не будет искоренено."
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01.07.2021 18:15 Ответить
Наскільки стає зрозуміло, в т.ч. з суперечок Арахамії зі своїми нукерами під час обговорення інших законів в залі перед президією; і з того, що дали лише 215 голосів за скорочений розгляд в комітеті під час підготовки до другого читання - то сам закон в ВР уроди і не намагаються приймати. В них завдання було - "лише в першому читанні", щоб бубочка міг "прозвітувати" Байдену.
А потім, коли в другому читанні він буде завалений - бубочка може його винести на референдум одночасно з достроковими виборами...
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01.07.2021 18:16 Ответить
Але ж за основу слуги урода дали 231 голос да також заручилися підтримкою "майбахів"- 18 та "довіри"-18. Тому в другому читанні скоріш за все буде прийнятий, питання лише коли.З Вашою тезою "В них завдання було - "лише в першому читанні", щоб бубочка міг "прозвітувати" Байдену" згодна.
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01.07.2021 18:31 Ответить
Беня і веревський можуть підтримати все що завгодно; але що буде в слуг уродів в другому читанні ... чомусь думаю, що групи Потураєва+Чернєва, а також мажоритарники (більшість з яких отримали бабло на вибори від олігархів місцевого пошибу) - навряд чи погодяться голосувати "за" в другому читанні...
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01.07.2021 18:38 Ответить
Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні - Цензор.НЕТ 9131
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01.07.2021 18:29 Ответить
Группа слуг урода, которые подконтрольны Коломойскому и его партия замайбах голосуют за, все ясно с деолигархизацией.
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01.07.2021 18:35 Ответить
Не зрозумів: олігархи в Україні - це добре чи погано?
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01.07.2021 18:36 Ответить
а є олігархи у Польщі, Угорщині, Чехії, Литві ?
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01.07.2021 18:44 Ответить
Они сразу объявили мораторий на членов партии, и эта зараза не успела разлезться.
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01.07.2021 19:00 Ответить
де багато олігархів - там триндець гаманець....
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01.07.2021 18:44 Ответить
Взагалі пагано, тільки цей закон не проти них )
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01.07.2021 19:22 Ответить
ВОНА ТА ПОРОШЕНКО НЕ ОЛІГАРХИ,- ВОНИ ІЗ НАРОДА.
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01.07.2021 18:51 Ответить
Одне6 турбує що б це не було як в расеюшке, де поділили правельні і неправельні олігархи ,заодно встановили повний контроль над ЗМІ.А починати треба з найблищого Бені , проти якого в чотирох країнах порушені кримінальні справи ,а в США заарештована вся його власність ,ось тільки ніяк не порушать справу проти олігарха в країні з якої він виводив мільярди доларів.
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01.07.2021 19:20 Ответить
А ти думаєш партія яка відстоює інтереси Коломойського і Ахметова справді збирається боротись із олігархами ?
Взагалі цей закон не проти олігархів, а проти незручних для влади ЗМІ, тобто ним вони мають намір змусити Порошенко продати свої телеканали і припинити розповідати правду про корупцію та зраду Слуг, створюючи йому для цього купу незручностей. Це єдина мета. Єрмак навіть колись казав про це, що причина втрати рейтингів зеленського, це не провальність по всім фронтам політики слуг, а опозиційні телеканали та відсутність власних рупорів.
А от що цікаво, у слуг є один лояльний телеканал, це 1+1, яким володіють Коломойський та Медведчук, я думаєш, чи буде він виставлений на аукціон, або зачинений, через те, що їм володіють олігархи ? Звісно що ні, от і все питання про цю ініціативу зелених
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01.07.2021 19:31 Ответить
щось чудне...
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01.07.2021 22:46 Ответить
Т.к. бенины и ахметовские проголосовали "за"---все понятно с зебильным законом.
Думаю, беня уже заказал себе орден: золотая шестиконечная звезда с надписью "олигарх"----будет везде ее носить с гордостью! Ведь развел целую страну со своим шутом!
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02.07.2021 00:32 Ответить
Читав Коломойскій Закон про себе і плакав... (від сміху).
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02.07.2021 06:18 Ответить
шоу маст го он
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02.07.2021 07:25 Ответить
Главное научно-экспертное управление опубликовало разгромный анализ "Проекту Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" Номер, дата реєстрації: 5599 від 02.06.2021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72105&pf35401=550120
Впрочем Зеленского это не остановит, зато даст прекрасный повод отменить этот бред в суде.
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02.07.2021 07:36 Ответить
Вчора ВРУ проголосувало законопроект 5600.
А це значить, що акцизний збір тепер не буде залишатись у місцевому бюджеті, гудбай децентралізація…
Зелена команда руйнує все на своєму шляху…. )
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02.07.2021 08:34 Ответить
 
 