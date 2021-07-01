Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600
Верховная Рада в первом чтении приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. № 5600). "За" повышение налогов и сборов в Украине проголосовали 264 народных депутатов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
В этом проекты, напомним, речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей. В частности, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции из которых не облагаются налогом на доходы физлиц. Также повышаются налоги для операторов мобильной связи, и целый ряд экологических сборов, причем иногда сразу в три раза.
Против принятия этого законопроекту выступало Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК): там заявили, что проект содержит ряд коррупциогенных факторов, поэтому должно быть существенно доработан. К тому же, проект не прошел обязательные общественные обсуждения, и был передан в Раду без учета экспертных комментариев.
В свою очередь Союз украинских предпринимателей (СУП), Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham) призывали парламент не голосовать за законопроект и провести диалог с бизнесом по его доработке. В ассоциациях указали, что законопроект увеличивает нагрузку на добросовестный бизнес и создает условия для усиления необоснованного давления на предпринимателей и компании, сбивает страну с пути цивилизованного развития экономики.
"Бизнес-сообщество обращает внимание, что данная ситуация нарушает принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования. А это недопустимо, если мы строим прогрессивную страну ", - подчеркнули Ассоциации в своем письме.
Ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что принятие закона № 5600 приведет к скачку инфляции и рост безработицы, а также к потере конкурентоспособности отечественными предприятиями. Кроме того, очередные фискальные изменения могут отпугнуть от страны инвесторов, ведь те прежде всего ценят налоговую стабильность.
Пожалуйста, подождите...
кушайТЕ, не обляпайТЕсь
бараны
А так же одиночки и слабого организатора-руководителя не пользующегося уважением в ЗСУ.
Только теперь в эту дыру ухнут еще страховые компании и ломбарды.
Изменения настолько тектонические, что я вчера не успевал формировать позицию, по мере того как появлялись новые данные.
Вчера в отставку в полном составе ушло почти всё руководство одного из самых ключевых и больших департаментов Нацбанка - Департамента лицензирования НБУ. Об отставке заявили почти все руководители от начальника департамента Александра Бевза до замов некоторых управлений. Причину отставки я процитирую - «Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе.»
Подобного одновременного увольнения всего руководства по таким секторам ответственности не происходило НИКОГДА в истории Украины, аналогов нет.
Какие это будет иметь последствия - не знает пока никто, так как Департамент лицензирования - один из ключевых. Это не то, что они лицензию выдали и потом сидят курят - это департамент согласовывал менеджмент всех банков, доступ на рынок новых банков и компаний, проверял изменения в капитале и структуру акционеров, эм энд эй, оценку корпуправления и много-много чего еще. Потому и Департамент один из самых больших в НБУ. Именно в этом департаменте информация от пруденции, надзора, мониторинга и многого другого превращалась в собственно юридические последствия, которые голосовало Правление НБУ.
Следом за Департаментом лицензирования (и в поддержку их позиции) ушел глава Департамента Финансовой стабильности Виталий Ваврищук. Принципы финансовой стабильности с Кириллом Шевченко тоже несовместимы оказались. Или одно, или другое. Отдельного поста Ваврищук не писал, просто присоединился к заявлению команды Департамента лицензирования.
Аналогично в комментариях к посту Бевза о своем решении покинуть Национальная Банк заявила также начальница проектов и программ Департамента лицензирования Наталья Гудыма.
Я опросил рынок - все в панике, потому что уходят не «7 трудовых единиц», как пишет пресс-служба НБУ - уходят ключевые сотрудники, которые годами все это держали на плечах и отбивали схемщиков.https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1374224576283177
Постоянные читатели моих заметок знают, что в последний год из НБУ увольняются люди вопреки своей воле, даже если подают заявление, где написано, что «прошу уволить меня по собственному желанию». Этот случай абсолютно аналогичный.
Руководство Департамента лицензирования прямо заявило, что они хотят работать в Нацбанке. Но не могут, потому что осознают, что будет со страной, если они будут работать плохо. А работать хорошо им не дают. Хороший самурай в ситуации позор или смерть, всегда, не задумываясь, выбирает смерть. Вот они и выбрали.
И это почти не фигура речи. Одновременное публичное увольнение и заявление о настоящих причинах увольнения - это очень смелый шаг, учитывая какая круговая порука в банках и какие потенциально Кирилл может устроить им проблемы. Именно поэтому все начали увольняться одновременно: чтобы он не мог догнать каждого поодиночке. В отличие от той же Рожковой, у сотрудников департамента лицензирования НБУ не было возможности послать Кирилла куда подальше: их должности ничем не защищены, и каждый день они подписывают сотни документов.
Вот список людей, которые рискнули своей карьерой, для того чтобы сообщить всей стране и всему банковскому сектору, что нас ждут ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Директор департаменту ліцензування - Олександр Бевз
Заступниця директора департаменту - Катерина Жебанова
Начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Dmytro Tkachuk та його заступник Bohdan Ilchenko
Начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитрий Смаль
Начальник управління Romaniuk Vadym, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи
Заступник начальника експертно-аналітичного управління Dasha Dashkevych та головні експерти цього управління Evgen Vorobyov та Stefan Dzhenkov
Керівник проектів і програм Департаменту ліцензування Наталія Гудима
Директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку Віталій Ваврищук
Я бесконечно благодарен всем этим людям за их поступок. Догадываюсь, чего вам это стоило, благодарю и надеюсь что мы все, гражданское общество и политики, как-то сможем вам помочь. Дорогие читатели, я оставлю ссылки на посты в комментариях - скажите этим людям спасибо (там уже сотни комментариев от коллег). Не то чтобы это сильно кого-то спасло, но, думаю, эти благодарности важны для нас самих.
Я бесконечно благодарен и тем, кто остается в системе НБУ и противодействует банде Шевченко, не давая им узурпировать НБУ. Если вы читаете эти слова - вы и есть сопротивление. Спасибо вам.
Централизация принятия решений Шевченко и его привычка самому указывать всем, что им делать и куда идти, делают невозможным качественную и ответственную работу всех ключевых структур в Нацбанке. Нет теперь никакой экспертности ни в каких вопросах, есть воля начальничка, которую надо выполнять. А мнение свое лучше оставить при себе, а в идеале вообще желательно его не иметь.
Остаются отдельные очаги сопротивления, но на каждого из оставшихся у главы НБУ Кирилла Шевченка и его друзей коррупционеров хватит карательных мер.
Что на все это говорит сам НБУ?
Пресс-служба НБУ заявила, что все хорошо, спите спокойно, добрые люди, уже полночь, все хорошо, хлеба, вина - и жизнь полна. Не о чем беспокоиться, ведь списочный состав Департамента лицензирования 107 единиц и все как один готовы к работе.
Так и написали «107 единиц». Прям в лучших традициях известного адепта плюрализма и коллегиальности Геннадия Адольфовича Кернеса - «Ты кнопка блд». Ты кнопка, ты единица, ты винтик, вас там 107 таких, одни ушли, делов-то, других поставим. Технократы! И весь юмор вот в чем: на самом деле в Департаменте лицензирования работает около 70 человек, а не 107. Вот такие у нас технократы. Кажется, главе НБУ тоже не мешало бы сдать ЗНО по математике, ну или хотя бы посчитать по головам сотрудников, пока все не разбежались.
Ну это публично.
А кулуарно они ноют, что это спецоперация, что всеми уволившимися сманипулировали, обманули их и за всем этим стоит всемогущая Рожкова. Ребята, в НБУ гипнотизеров и фокусников нет. Департамент лицензирования возглавляли люди, которые после 2015 сами ручками собирали тот формат банковской системы, который войдя в коронакризис потерял лишь ОДИН банк.
Ну как бы сомнительно, что ими можно так легко манипулировать, или сомнительно, что они не отдавали себе отчет в том, что они приносят в жертву свое будущее.
Такое не достигается манипуляциями, такое не покупают за деньги, на такое никого не убедишь со стороны.
Дорогие Кирилл Евгеньевич Шевченко, дорогая Галина Александровна Калачева, глава пресс-службы НБУ, которая ставит в СМИ за грязный кеш джинсу и черный пиар против ДемСокиры.
Я понимаю, что вам сложно это понять, но подобное называется принципами.
Просто есть люди с принципами, которые знают, что дОлжно и делают, что могут, пока есть возможность делать. Есть люди с принципами, которые могут встать и сказать правду, и их невозможно запугать ничем. И хрен ты этими людьми сманипулируешь и хрен ты их в чем-то убедишь (вы же пытались, да, Кирилл Евгеньевич?).
Но теперь то людей с принципами выжили и наберут новых.
Новые уже не будут выходить на мороз и не будут рассказывать, что Кирилл Евгеньевич потея пытается потрогать банковское лицензирование и финансовую стабильность в странных местах. Свое черное дело по развращению украинской банковской системы Кирилл Евгеньевич сможет делать тихо. Дальше начнется спуск в бездну.
По крайней мере, такой у Шевченко план - набрать вместо старых людей новых "единиц", и отправить банковскую систему Украины, а значит все наши деньги и всю нашу экономику в бездну.
Но, к счастью, у Шевченко ещё есть мы с вами. И наш план несколько иной. Чтобы в бездну отправилась не экономика, а только лично сам Шевченко со всеми своими великолепными планами.
Поэтому я желаю всему отделу Бевза и всем, кто вчера совершил свой героический демарш, чтобы "вы не найдёте работу в банковском секторе, пока Шевченко глава НБУ" продлилось не дольше пары месяцев.
Поэтому я призываю всех в рамках поддержки смельчаков поделиться http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=589202472059626 этой рамкой , которую создал один из уволенных Шевченко раньше сотрудников НБУ. Есть же в нашей стране и в нашей истории Шевченко здорового человека, а не Кирилл Евгеньевич.
Давайте поддержим тех, кто нашел в себе смелость встать и назвать вещи своими именами. И давайте покажем, что нам, украинцам, не все равно, и мы не хотим видеть новых Коломойских и Суркисов, новых пирамид и неизбежных банкопадов. Если мы позволим захватить НБУ новому арбузову, то результатом станет то, что было при Януковиче.
И это почувствует на себе каждый украинец.
упд. Пока я писал свой пост стало известно об увольнении Артема Клюка - начальник управления рисков Департамента финстабильности. Так же Лига анонсировала увольнение ТРЕТЬЕГО(!!!) главы департамента - глава Депаратаемнта выездных проверок Новиков тоже уходит.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1374224576283177 Anton Shvets
"Так уж бывает,
Так уж выходит -
Кто-то теряет,
Кто-то теряет,
Кто-то теряет,
Кто-то находит..."
Але цього ще мало ,, нехай і далі ще доходять - до нужной кондіціі . Щоб наїлися ЗЕлені - до ригачки . Щоб на все життя запам'ятали . ! .
Ну, тепер хай жере.
Вот этого мне достаточно чтобы понять что приняли очередную обдираловку бизнеса, его загоняют в тень.
Чаушеску перевернулся на бочок..
по-перше ринок алкоголю заповниться сурогатом.
по-друге виробництво алкоголю перейде до одного клану. Це шалена боротьба з корупцією
У кінцевому резуоьтаті споживач перейде на денатурати.
ЗЫ: Которым уже в открытую торгуют
Народ её интересует лишь как плательщик налогов и сборов .
Нужна ли мне такая власть ?
И на хер ...
Все в рамках образа мышления..ведь как прекратить войну -надо перестать стрелять и сдаться в плен... Уроды.
Податок на землю , 28 тисяч гривень за 1 га . Хто його зможе заплатити ? Власник землі ,фермер , арендар ? Оцінка 1га українського чернозема ,біля 2 тисяч доларів США. А вони вводять податок 50% від його вартості !!!!! Все робиться для того , щоб заставити бідне населення українських сіл (яке живе з своїх городів і власної тяжкої праці ) продати власну землю різним аферистам . І зелені шахраї і злодії при владі створюють для цього всі умови.
Но они все вытерпят, главное что бы не Порошенко.
где там наши "бараны-сметуны"?
И это только НАЧАЛО!!!