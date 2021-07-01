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ВР (27381) налоги (3204) Налоговый кодекс (1342)

Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600

Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600

Верховная Рада в первом чтении приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. № 5600). "За" повышение налогов и сборов в Украине проголосовали 264 народных депутатов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

В этом проекты, напомним, речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей. В частности, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции из которых не облагаются налогом на доходы физлиц. Также повышаются налоги для операторов мобильной связи, и целый ряд экологических сборов, причем иногда сразу в три раза.

Против принятия этого законопроекту выступало Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК): там заявили, что проект содержит ряд коррупциогенных факторов, поэтому должно быть существенно доработан. К тому же, проект не прошел обязательные общественные обсуждения, и был передан в Раду без учета экспертных комментариев.

В свою очередь Союз украинских предпринимателей (СУП), Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham) призывали парламент не голосовать за законопроект и провести диалог с бизнесом по его доработке. В ассоциациях указали, что законопроект увеличивает нагрузку на добросовестный бизнес и создает условия для усиления необоснованного давления на предпринимателей и компании, сбивает страну с пути цивилизованного развития экономики.

"Бизнес-сообщество обращает внимание, что данная ситуация нарушает принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования. А это недопустимо, если мы строим прогрессивную страну ", - подчеркнули Ассоциации в своем письме.

Ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что принятие закона № 5600 приведет к скачку инфляции и рост безработицы, а также к потере конкурентоспособности отечественными предприятиями. Кроме того, очередные фискальные изменения могут отпугнуть от страны инвесторов, ведь те прежде всего ценят налоговую стабильность.

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Топ комментарии
+34
инфляция она такая))
кушайТЕ, не обляпайТЕсь
бараны
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01.07.2021 19:26
+31
Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600 - Цензор.НЕТ 7464
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01.07.2021 19:32
+27
Это именно аннигиляция, тотальное и последовательное разрушение структуры НБУ, которое я описывал еще давно. Просто теперь мясорубка докрутила до логического конца. Теперь этап когда тех, кого не удалось коррумпировать или сломать, загоняют на бойню.
Что на все это говорит сам НБУ?
Пресс-служба НБУ заявила, что все хорошо, спите спокойно, добрые люди, уже полночь, все хорошо, хлеба, вина - и жизнь полна. Не о чем беспокоиться, ведь списочный состав Департамента лицензирования 107 единиц и все как один готовы к работе.
Так и написали «107 единиц». Прям в лучших традициях известного адепта плюрализма и коллегиальности Геннадия Адольфовича Кернеса - «Ты кнопка блд». Ты кнопка, ты единица, ты винтик, вас там 107 таких, одни ушли, делов-то, других поставим. Технократы! И весь юмор вот в чем: на самом деле в Департаменте лицензирования работает около 70 человек, а не 107. Вот такие у нас технократы. Кажется, главе НБУ тоже не мешало бы сдать ЗНО по математике, ну или хотя бы посчитать по головам сотрудников, пока все не разбежались.
Ну это публично.
А кулуарно они ноют, что это спецоперация, что всеми уволившимися сманипулировали, обманули их и за всем этим стоит всемогущая Рожкова. Ребята, в НБУ гипнотизеров и фокусников нет. Департамент лицензирования возглавляли люди, которые после 2015 сами ручками собирали тот формат банковской системы, который войдя в коронакризис потерял лишь ОДИН банк.
Ну как бы сомнительно, что ими можно так легко манипулировать, или сомнительно, что они не отдавали себе отчет в том, что они приносят в жертву свое будущее.
Такое не достигается манипуляциями, такое не покупают за деньги, на такое никого не убедишь со стороны.
Дорогие Кирилл Евгеньевич Шевченко, дорогая Галина Александровна Калачева, глава пресс-службы НБУ, которая ставит в СМИ за грязный кеш джинсу и черный пиар против ДемСокиры.
Я понимаю, что вам сложно это понять, но подобное называется принципами.
Просто есть люди с принципами, которые знают, что дОлжно и делают, что могут, пока есть возможность делать. Есть люди с принципами, которые могут встать и сказать правду, и их невозможно запугать ничем. И хрен ты этими людьми сманипулируешь и хрен ты их в чем-то убедишь (вы же пытались, да, Кирилл Евгеньевич?).
Но теперь то людей с принципами выжили и наберут новых.
Новые уже не будут выходить на мороз и не будут рассказывать, что Кирилл Евгеньевич потея пытается потрогать банковское лицензирование и финансовую стабильность в странных местах. Свое черное дело по развращению украинской банковской системы Кирилл Евгеньевич сможет делать тихо. Дальше начнется спуск в бездну.
По крайней мере, такой у Шевченко план - набрать вместо старых людей новых "единиц", и отправить банковскую систему Украины, а значит все наши деньги и всю нашу экономику в бездну.
Но, к счастью, у Шевченко ещё есть мы с вами. И наш план несколько иной. Чтобы в бездну отправилась не экономика, а только лично сам Шевченко со всеми своими великолепными планами.
Поэтому я желаю всему отделу Бевза и всем, кто вчера совершил свой героический демарш, чтобы "вы не найдёте работу в банковском секторе, пока Шевченко глава НБУ" продлилось не дольше пары месяцев.
Поэтому я призываю всех в рамках поддержки смельчаков поделиться http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=589202472059626 этой рамкой , которую создал один из уволенных Шевченко раньше сотрудников НБУ. Есть же в нашей стране и в нашей истории Шевченко здорового человека, а не Кирилл Евгеньевич.
Давайте поддержим тех, кто нашел в себе смелость встать и назвать вещи своими именами. И давайте покажем, что нам, украинцам, не все равно, и мы не хотим видеть новых Коломойских и Суркисов, новых пирамид и неизбежных банкопадов. Если мы позволим захватить НБУ новому арбузову, то результатом станет то, что было при Януковиче.
И это почувствует на себе каждый украинец.

упд. Пока я писал свой пост стало известно об увольнении Артема Клюка - начальник управления рисков Департамента финстабильности. Так же Лига анонсировала увольнение ТРЕТЬЕГО(!!!) главы департамента - глава Депаратаемнта выездных проверок Новиков тоже уходит.

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1374224576283177 Anton Shvets
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01.07.2021 19:30
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Правила форума Совет форумчан
инфляция она такая))
кушайТЕ, не обляпайТЕсь
бараны
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01.07.2021 19:26 Ответить
Та да. Здравствуйте новые цены и тарифы. У зеленой пошести кончаются средства и она слетела с катушек.
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01.07.2021 19:40 Ответить
сметуны все исправят)
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01.07.2021 19:51 Ответить
Ой, как внизапно!
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01.07.2021 19:26 Ответить
Бандитов пора уничтожать. Валить упырей!
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01.07.2021 19:26 Ответить
Сметуны?
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01.07.2021 19:27 Ответить
така фігня буде поки не почнуться протести з економічними вимогами...а якщо лохторат мовчить то і далі будуть нахиляти у позицію зламаної берези.
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01.07.2021 19:29 Ответить
Осень покажет

Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600 - Цензор.НЕТ 9319
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01.07.2021 19:54 Ответить
мовчали раніше і зараз проковтнуть.
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01.07.2021 19:57 Ответить
Ніякіх протестів вже не буде . Буде інфляція та стагнація . Як вихід люди будуть тікати звідси та закривати тут свої підприємства бо ті стануть збитковими. І А якщо навіть люди почнуть самоорганізовуватись на протест то Комік може піти наприклад на те що почне якусь мутню на фронті з непередбачуваними наслідками і усе може взагалі стати ще гіршим . Люди почнуть тікати , економіка рухне, а вічно стурбований Заход спробує злити нас х.йлу бо остаточно втратить віру в те що ми здатні збудувати самостійну державу
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01.07.2021 20:14 Ответить
думав що я песимістично налаштований...на жаль такий сценарій (+/-) цілком реальний.
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01.07.2021 20:21 Ответить
Ви реалістично налаштований.
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01.07.2021 20:50 Ответить
За кого голосував??
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02.07.2021 11:37 Ответить
За Гриценка .Ще питання є?
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06.07.2021 19:39 Ответить
Родственника спикера Разумкова, это к слову.
А так же одиночки и слабого организатора-руководителя не пользующегося уважением в ЗСУ.
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06.07.2021 21:33 Ответить
а в 2 турі?
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06.07.2021 22:10 Ответить
Какие протесты? Я таки вас умоляю. Людям уже навешали, что якобы законопроект это часть деолигархизации. А потом будут рассказывать, что деньги из кошелька пропали, потому что опять же олигархи виноваты. С олигархами невыгодно бороться, они такая прекрасная отмазка.
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02.07.2021 14:51 Ответить
Агония. Земля , тарифы , налоги ....
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01.07.2021 19:27 Ответить
для них не агония, они выполняют поставленніе задания : экономику - мордой в г ! ну, соответственно, население мордой туда же ....
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01.07.2021 19:32 Ответить
Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600 - Цензор.НЕТ 9790
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01.07.2021 19:28 Ответить
Кирилл Шевченко окончательно стал Арбузовым, а украинская банковская система отправляется в новое ралли, которое опять закончится банкопадом - как в 2014 году.
Только теперь в эту дыру ухнут еще страховые компании и ломбарды.
Изменения настолько тектонические, что я вчера не успевал формировать позицию, по мере того как появлялись новые данные.
Вчера в отставку в полном составе ушло почти всё руководство одного из самых ключевых и больших департаментов Нацбанка - Департамента лицензирования НБУ. Об отставке заявили почти все руководители от начальника департамента Александра Бевза до замов некоторых управлений. Причину отставки я процитирую - «Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе.»
Подобного одновременного увольнения всего руководства по таким секторам ответственности не происходило НИКОГДА в истории Украины, аналогов нет.
Какие это будет иметь последствия - не знает пока никто, так как Департамент лицензирования - один из ключевых. Это не то, что они лицензию выдали и потом сидят курят - это департамент согласовывал менеджмент всех банков, доступ на рынок новых банков и компаний, проверял изменения в капитале и структуру акционеров, эм энд эй, оценку корпуправления и много-много чего еще. Потому и Департамент один из самых больших в НБУ. Именно в этом департаменте информация от пруденции, надзора, мониторинга и многого другого превращалась в собственно юридические последствия, которые голосовало Правление НБУ.
Следом за Департаментом лицензирования (и в поддержку их позиции) ушел глава Департамента Финансовой стабильности Виталий Ваврищук. Принципы финансовой стабильности с Кириллом Шевченко тоже несовместимы оказались. Или одно, или другое. Отдельного поста Ваврищук не писал, просто присоединился к заявлению команды Департамента лицензирования.
Аналогично в комментариях к посту Бевза о своем решении покинуть Национальная Банк заявила также начальница проектов и программ Департамента лицензирования Наталья Гудыма.
Я опросил рынок - все в панике, потому что уходят не «7 трудовых единиц», как пишет пресс-служба НБУ - уходят ключевые сотрудники, которые годами все это держали на плечах и отбивали схемщиков.https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1374224576283177
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01.07.2021 19:29 Ответить
Дело в том, что при таком массовом увольнении просто не выйдет поднять сотрудников с уровней ниже, потому что ушли почти все ,кто принимал решения. Ушли, понимая что решения им принимать никакие больше не дадут, а надо будет только подписывать принятые кем-то еще решения. Теперь придется набрать новых людей со стороны. Людей с красивыми резюме, которые подпишут что угодно.
Постоянные читатели моих заметок знают, что в последний год из НБУ увольняются люди вопреки своей воле, даже если подают заявление, где написано, что «прошу уволить меня по собственному желанию». Этот случай абсолютно аналогичный.
Руководство Департамента лицензирования прямо заявило, что они хотят работать в Нацбанке. Но не могут, потому что осознают, что будет со страной, если они будут работать плохо. А работать хорошо им не дают. Хороший самурай в ситуации позор или смерть, всегда, не задумываясь, выбирает смерть. Вот они и выбрали.
И это почти не фигура речи. Одновременное публичное увольнение и заявление о настоящих причинах увольнения - это очень смелый шаг, учитывая какая круговая порука в банках и какие потенциально Кирилл может устроить им проблемы. Именно поэтому все начали увольняться одновременно: чтобы он не мог догнать каждого поодиночке. В отличие от той же Рожковой, у сотрудников департамента лицензирования НБУ не было возможности послать Кирилла куда подальше: их должности ничем не защищены, и каждый день они подписывают сотни документов.
Вот список людей, которые рискнули своей карьерой, для того чтобы сообщить всей стране и всему банковскому сектору, что нас ждут ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Директор департаменту ліцензування - Олександр Бевз
Заступниця директора департаменту - Катерина Жебанова
Начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Dmytro Tkachuk та його заступник Bohdan Ilchenko
Начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитрий Смаль
Начальник управління Romaniuk Vadym, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи
Заступник начальника експертно-аналітичного управління Dasha Dashkevych та головні експерти цього управління Evgen Vorobyov та Stefan Dzhenkov
Керівник проектів і програм Департаменту ліцензування Наталія Гудима
Директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку Віталій Ваврищук
Я бесконечно благодарен всем этим людям за их поступок. Догадываюсь, чего вам это стоило, благодарю и надеюсь что мы все, гражданское общество и политики, как-то сможем вам помочь. Дорогие читатели, я оставлю ссылки на посты в комментариях - скажите этим людям спасибо (там уже сотни комментариев от коллег). Не то чтобы это сильно кого-то спасло, но, думаю, эти благодарности важны для нас самих.
Я бесконечно благодарен и тем, кто остается в системе НБУ и противодействует банде Шевченко, не давая им узурпировать НБУ. Если вы читаете эти слова - вы и есть сопротивление. Спасибо вам.
Централизация принятия решений Шевченко и его привычка самому указывать всем, что им делать и куда идти, делают невозможным качественную и ответственную работу всех ключевых структур в Нацбанке. Нет теперь никакой экспертности ни в каких вопросах, есть воля начальничка, которую надо выполнять. А мнение свое лучше оставить при себе, а в идеале вообще желательно его не иметь.
Остаются отдельные очаги сопротивления, но на каждого из оставшихся у главы НБУ Кирилла Шевченка и его друзей коррупционеров хватит карательных мер.
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01.07.2021 19:29 Ответить
Это именно аннигиляция, тотальное и последовательное разрушение структуры НБУ, которое я описывал еще давно. Просто теперь мясорубка докрутила до логического конца. Теперь этап когда тех, кого не удалось коррумпировать или сломать, загоняют на бойню.
Что на все это говорит сам НБУ?
Пресс-служба НБУ заявила, что все хорошо, спите спокойно, добрые люди, уже полночь, все хорошо, хлеба, вина - и жизнь полна. Не о чем беспокоиться, ведь списочный состав Департамента лицензирования 107 единиц и все как один готовы к работе.
Так и написали «107 единиц». Прям в лучших традициях известного адепта плюрализма и коллегиальности Геннадия Адольфовича Кернеса - «Ты кнопка блд». Ты кнопка, ты единица, ты винтик, вас там 107 таких, одни ушли, делов-то, других поставим. Технократы! И весь юмор вот в чем: на самом деле в Департаменте лицензирования работает около 70 человек, а не 107. Вот такие у нас технократы. Кажется, главе НБУ тоже не мешало бы сдать ЗНО по математике, ну или хотя бы посчитать по головам сотрудников, пока все не разбежались.
Ну это публично.
А кулуарно они ноют, что это спецоперация, что всеми уволившимися сманипулировали, обманули их и за всем этим стоит всемогущая Рожкова. Ребята, в НБУ гипнотизеров и фокусников нет. Департамент лицензирования возглавляли люди, которые после 2015 сами ручками собирали тот формат банковской системы, который войдя в коронакризис потерял лишь ОДИН банк.
Ну как бы сомнительно, что ими можно так легко манипулировать, или сомнительно, что они не отдавали себе отчет в том, что они приносят в жертву свое будущее.
Такое не достигается манипуляциями, такое не покупают за деньги, на такое никого не убедишь со стороны.
Дорогие Кирилл Евгеньевич Шевченко, дорогая Галина Александровна Калачева, глава пресс-службы НБУ, которая ставит в СМИ за грязный кеш джинсу и черный пиар против ДемСокиры.
Я понимаю, что вам сложно это понять, но подобное называется принципами.
Просто есть люди с принципами, которые знают, что дОлжно и делают, что могут, пока есть возможность делать. Есть люди с принципами, которые могут встать и сказать правду, и их невозможно запугать ничем. И хрен ты этими людьми сманипулируешь и хрен ты их в чем-то убедишь (вы же пытались, да, Кирилл Евгеньевич?).
Но теперь то людей с принципами выжили и наберут новых.
Новые уже не будут выходить на мороз и не будут рассказывать, что Кирилл Евгеньевич потея пытается потрогать банковское лицензирование и финансовую стабильность в странных местах. Свое черное дело по развращению украинской банковской системы Кирилл Евгеньевич сможет делать тихо. Дальше начнется спуск в бездну.
По крайней мере, такой у Шевченко план - набрать вместо старых людей новых "единиц", и отправить банковскую систему Украины, а значит все наши деньги и всю нашу экономику в бездну.
Но, к счастью, у Шевченко ещё есть мы с вами. И наш план несколько иной. Чтобы в бездну отправилась не экономика, а только лично сам Шевченко со всеми своими великолепными планами.
Поэтому я желаю всему отделу Бевза и всем, кто вчера совершил свой героический демарш, чтобы "вы не найдёте работу в банковском секторе, пока Шевченко глава НБУ" продлилось не дольше пары месяцев.
Поэтому я призываю всех в рамках поддержки смельчаков поделиться http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=589202472059626 этой рамкой , которую создал один из уволенных Шевченко раньше сотрудников НБУ. Есть же в нашей стране и в нашей истории Шевченко здорового человека, а не Кирилл Евгеньевич.
Давайте поддержим тех, кто нашел в себе смелость встать и назвать вещи своими именами. И давайте покажем, что нам, украинцам, не все равно, и мы не хотим видеть новых Коломойских и Суркисов, новых пирамид и неизбежных банкопадов. Если мы позволим захватить НБУ новому арбузову, то результатом станет то, что было при Януковиче.
И это почувствует на себе каждый украинец.

упд. Пока я писал свой пост стало известно об увольнении Артема Клюка - начальник управления рисков Департамента финстабильности. Так же Лига анонсировала увольнение ТРЕТЬЕГО(!!!) главы департамента - глава Депаратаемнта выездных проверок Новиков тоже уходит.

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1374224576283177 Anton Shvets
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01.07.2021 19:30 Ответить
Одна из причин, о которой упорно молчит власть

Податки підвищать: Рада проголосувала за урядовий проєкт №5600 - Цензор.НЕТ 7548
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01.07.2021 22:52 Ответить
Арбузов по сравнению с ним - младенец. Тут уже пошёл процесс копания под матрацами у граждан. А скоро дойдёт до грабежа кошельков.
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02.07.2021 14:52 Ответить
Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600 - Цензор.НЕТ 7464
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01.07.2021 19:32 Ответить
оце так зеленне народовладдя...ложили на все и на всех, на общественное мнение, законы и весь народ вместе взятый.
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01.07.2021 19:33 Ответить
Про інфляцію вже можна не дискутувати. Навіть якщо Зєлєнскій вирішить закон ветувати з якогось дива, маховик вже запущено. Осінь буде дуже важка, з галопуючою інфляцією. І нажаль це вже зупинити не реально. Навіть змінивши владу. Можлива недоїмка у держб'юджету через виведення активів і капіталів з країни а також закриття частини бізнесу, що в свою чергу призведе до збільшення безробітних. Пенсій швидше за всевчасно не буде. Субсидій точно вчасно не буде. По монетизацвю субсидій доведеться забути, бо швидше за все повернеться взаємозалік.
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01.07.2021 19:33 Ответить
Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600 - Цензор.НЕТ 6975
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01.07.2021 19:34 Ответить
16:44 https://censor.net/ru/news/3274572/tempy_rosta_realnyh_dohodov_grajdan_upali_pochti_do_nulya_sberejeniya_naseleniya_sokratilis_na_834_mlrd
"Так уж бывает,
Так уж выходит -
Кто-то теряет,
Кто-то теряет,
Кто-то теряет,
Кто-то находит..."

Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600 - Цензор.НЕТ 9062
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01.07.2021 19:38 Ответить
Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600 - Цензор.НЕТ 3736
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01.07.2021 19:38 Ответить
Экономика окончательно может пойти под откос .30 лет гнобили мелкий бизнес обдирая как липку .Сейчас похоронят окончательно . Деолигархизация это когда останутся только одни олигархи , менты и многомиллионная толпа голодранцев живущих одной единственной мечтой , свалить отсюда куда нибудь подальше . Те кто свалить не смогут в силу возраста или рукошопости будут ждать рашку и хутина , голосуя за них на очередных выборах и всячески повышая процент прокацапских проектов в Раде
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01.07.2021 19:39 Ответить
Вибачаюся, Ви ж за Зеленського голосували, чи я помиляюся?
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01.07.2021 19:59 Ответить
Молчит? Отморозился? ))))
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01.07.2021 20:57 Ответить
Мовчу бо пішов у баню митися .Тепер повернувся ...через три дні .Це нормально тут зараз
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06.07.2021 19:44 Ответить
Свобода слова ! Не чули ?
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06.07.2021 19:44 Ответить
Тепер , голосовальщиків за Зе , тут і на вулиці , з вогнем не знайдеш . .

Але цього ще мало ,, нехай і далі ще доходять - до нужной кондіціі . Щоб наїлися ЗЕлені - до ригачки . Щоб на все життя запам'ятали . ! .
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01.07.2021 21:30 Ответить
Я вообще не голосовал, так, как не видел альтернативы. А вы видели? Поделитесь ею пожалуйста!
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02.07.2021 10:02 Ответить
Я голосував за Порошенка , тому що теж - не бачив альтернативи .. Попри все , Петро відстоював інтереси України , і доволі успішно ,, а Зе для мене завжди був малоросом .
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02.07.2021 10:14 Ответить
Я голосував за Гриценка . А ваш Петро відстоював свої власні фінансові інтереси .
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06.07.2021 19:41 Ответить
О, він тут так топив за Зеленського, аж гай шумів!
Ну, тепер хай жере.
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02.07.2021 12:11 Ответить
Ти ж чмо за зелень голосувало.
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02.07.2021 11:39 Ответить
В свою очередь Союз украинских предпринимателей (СУП), Европейская бизнес ассоциация (***) и Американская торговая палата в Украине (AmCham) призывали парламент не голосовать за законопроектИсточник: https://censor.net/ru/n3274615

Вот этого мне достаточно чтобы понять что приняли очередную обдираловку бизнеса, его загоняют в тень.
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01.07.2021 19:39 Ответить
Його знищують.
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01.07.2021 19:40 Ответить
Ну ниче. Мудрый нарит проголосует за Чука. Вот тот уж точно все обстряпает в лучшем виде. А вопросом как, где и откуда возьмет- это никого не должно интересовать. Должен же в конце концов кто то их в рай вывезти, просто обязан. Ведь они же за того проголосуют, значит он им обязан и точка... А кто станет возмущаться, объяснять идиотам что позже опять заскавчат, потому что их в очередняк на "е" бут - ну так механизм налажен. Обзовут какими нить "ботами" и ладно. И по новой- "дайте ему сто дней, потом еще два по сто"... Ведь дебилы не каются. Много ли тех, кто расшвыривая гадости топил за Зе даже здесь, на Цензоре- хотя бы банально извинились за свои мерзости? А они тут вовсю трутся, карябают свои пасквили словно ничего и не произошло...
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01.07.2021 19:44 Ответить
"Мрази,вам уже нелох обеспечен",я не один...-
Чаушеску перевернулся на бочок..
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01.07.2021 19:44 Ответить
Ура блд! Кожен день покращення...
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01.07.2021 19:51 Ответить
И каждое покращення все покраще и позеленее, сто тысяч деревьев сомневающемуся в дупло.
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01.07.2021 20:05 Ответить
я уже в магазине все ценники на 30% поднял ..а что делать
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01.07.2021 19:53 Ответить
Мы начали поднимать расценки и уменьшать соцвыплаты. Примерно на треть подняли и на треть сократили. И судя по всему это еще не предел. По результатам июля еще "поработаем".
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01.07.2021 19:59 Ответить
Тільки повні дебіли підіймають ціну на алкоголь......
по-перше ринок алкоголю заповниться сурогатом.

по-друге виробництво алкоголю перейде до одного клану. Це шалена боротьба з корупцією

У кінцевому резуоьтаті споживач перейде на денатурати.
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01.07.2021 19:59 Ответить
Ага, а на табак? Привет контрафакт!
ЗЫ: Которым уже в открытую торгуют
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01.07.2021 20:06 Ответить
Відмовився від української горілки яку вважаю сурогатним смердючим лайном в 2010 коли дізнався що жодна українська горілка не виготовляється з спирту альфа. Тобто з чистої зернової сировини без застосування крохмалю. Крохмаль гарантує більший вихід спиртів з браги в 1,4 рази, але надмірно збільшує кількість канцерогенних спиртів, зокрема метилової групи, які вбивають печінку, нирки, розум та зір а на додачу ще й смердять. Щоб замаскувати цей сморід і кисло-гіркий та різкий смак виробники додають в горілку зроблену, наприклад, з спирту "люкс"(15% крохмалю) гліцерин перевищуючи нормативи від 5 до 30 разів, що ще більше знищує печінку та нирки споживачів і блокує кровоносну систему. Навчившись робити спирт найвищої очистки (4 перегонки і 3 стадії хімічної очистки і без крохмалю) пригостив сусідів. Тепер і вони роблять горілку для власних потреб. Мені особисто на всі потреби включаючи "представницькі" вистачає 10 літрів горілки на рік. Безумовно виготовлення такої горілки коштує значно дорожче ніж заводської, але її PH=6, а замість похмілля через 6 годин відчуваєш переповнення енергією... Споживач перейде на самогон і чим бідніший споживач тим гіршим буде самогон. Тупа жадібність зеленої мразоти змусила також зайнятися виготовленням власних цигарок. Тепер палю цигарки з вишуканим смаком та справжнім тютюновим ароматом і замість 3000 гривень, які я витрачав ще в листопаді минулого року, витрачаю 440 гривень в місяць. Висновок: надмірна жадібність податківців та виробників завжди швидко закінчується зменшенням прибутку і втратою клієнтів. Ця держава не варта того щоб за неї вболівати, а щоб змінити режим потрібно перевішати корумповане падло на ліхтарях. І ніяк інакше навіть бути не може - ніколи від такої годівниці бездарні ледарі не відмовляться добровільно.
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01.07.2021 20:58 Ответить
Шарик, ты балбес! "Альфа", это всего лишь показатель степени очистки, а не исходного сырья.
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02.07.2021 00:01 Ответить
Бобік, читай інструкцію! Лише "Альфа" виготовляється без крохмалю.
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02.07.2021 02:36 Ответить
Здрасти!?? Умнейшие из зеленых реформаторов нашли, как поднять экономику.....Усиленные вирастюками, заверещали ары и хамии и всемирный конгресс силиконовых долин готов профинансировать космические преобразования. Только есть опасения ,что подорожает не только водка.....
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01.07.2021 20:04 Ответить
"Вам не хватит? Вы не нажрались???"(с) Коля-котлета
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01.07.2021 20:06 Ответить
Эта власть работает только на себя саму .
Народ её интересует лишь как плательщик налогов и сборов .
Нужна ли мне такая власть ?
И на хер ...
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01.07.2021 20:22 Ответить
Эта власть проводит Геноцид украинской нации!
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01.07.2021 20:46 Ответить
Поднимаем тарифы и налоги.., разгоняем инфляцию...сокращаем соцвыплаты..не доживших до весны списываем на ковид... Меньше населения - меньше проблем..
Все в рамках образа мышления..ведь как прекратить войну -надо перестать стрелять и сдаться в плен... Уроды.
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01.07.2021 20:29 Ответить
Не хвилюйтеся, зате канабіс дозволять.
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01.07.2021 20:38 Ответить
И без Порошенко! Уря-я-я...
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01.07.2021 20:59 Ответить
УРРРРА !!!!
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01.07.2021 20:40 Ответить
Предприниматели и бизнес радуются, президент которого они поддержали выполняет обещания, помогает бизнесу! Молодец Зеленский!
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01.07.2021 20:43 Ответить
Зверніть увагу , як злодійський закон приймають синхронно з введенням ринку землі.
Податок на землю , 28 тисяч гривень за 1 га . Хто його зможе заплатити ? Власник землі ,фермер , арендар ? Оцінка 1га українського чернозема ,біля 2 тисяч доларів США. А вони вводять податок 50% від його вартості !!!!! Все робиться для того , щоб заставити бідне населення українських сіл (яке живе з своїх городів і власної тяжкої праці ) продати власну землю різним аферистам . І зелені шахраї і злодії при владі створюють для цього всі умови.
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01.07.2021 20:56 Ответить
А они вам что-то обещали? Клялись, что не *******? )
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01.07.2021 21:02 Ответить
Сейчас печалиться не стоит - жесть основная ждет Нас впереди...
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01.07.2021 21:01 Ответить
Хуже не будет? Хоть поржем...
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01.07.2021 21:04 Ответить
хм.. только смех у нас будет истерический и сквозь слезы безумия и безысходности !!!
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01.07.2021 21:05 Ответить
Сквозь слёзы и смех надо просипеть слова благодарности зеленому электорату!
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01.07.2021 22:34 Ответить
Это нормальное развитее экономики
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01.07.2021 21:07 Ответить
да, тебя когда в ухо дерут, то тоже норм, а че?
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01.07.2021 21:36 Ответить
Наконец то зелохам покращення подвалило по полной.
Но они все вытерпят, главное что бы не Порошенко.
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01.07.2021 21:08 Ответить
..Кацап чи що ? Бо якщо українець то знав би , що за минулої влади податки знижувались . .
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01.07.2021 21:36 Ответить
..Господи ,, якесь запарєбрікове чмо , кукарєкающає на кацапськом ізике , і ні сном ні духом не в курсах подій - які відбувались в Україні , ще буде тут називати мене кацапом . !! Згинь нах , чудо . .
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01.07.2021 21:59 Ответить
..Шо ти мелеш ? В тебе передоз , чи що ?
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01.07.2021 22:23 Ответить
и шо, дятел, за такое гуано вам платят?
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01.07.2021 21:37 Ответить
Интересно, что большинство ФОПОв голосовали за янелоха. И шо теперь?прозрели?
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01.07.2021 21:51 Ответить
Для долбоЗЕбілів це нормально. Що хотіли, те й отримали. Схавають. Будуть казати, що це їх не стосується.
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01.07.2021 22:18 Ответить
ребята хотят жить очень хорошо и вежливо, пока еще, просят скинуться)
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01.07.2021 23:47 Ответить
коррупционеру ПП кредиты от МВФ прилетали а вот самому ярому борцуну с коррупцией - НЕТ, как же так?... дыра в бюджете огромная, инфляция огромная а долгов набрались больше чем от МВФ ранее наверняка, сейчас подымут налоги - вообще заживём на широкую ногу!

где там наши "бараны-сметуны"?
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02.07.2021 00:45 Ответить
Жрите ЗЕленые, не обляпайтесь! Полной ложкой жрите!!!
И это только НАЧАЛО!!!
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02.07.2021 07:50 Ответить
Это прорыв, однозначно. Я рад за вас, ЗЕфилитики... это только начало
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02.07.2021 11:49 Ответить
Ай молодцы) Ну что ж, процесс уничтожения украинской экономики давно уже запущен, они просто решили ускорить темпы убийства. Теперь налоговики смогут выкачивать остатки ресурсов у бизнеса и у простых людей. Надолго хватит этого ресурса?
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02.07.2021 14:19 Ответить
 
 