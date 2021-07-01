Спецслужбы США и Великобритании обвинили военную разведку РФ в хакерских атаках

Хакеры, работающие на российскую военную разведку с середины 2019 года атакуют сотни целей в США и Европе, пытаясь взломать пароли методом подбора и с помощью уязвимостей в программном обеспечении.

Об этом говорится в совместном отчете спецслужб США и Великобритании, опубликованном 1 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно документу, атаки "почти наверняка" продолжаются и сейчас. Они сконцентрированы на правительственных и военных структурах и их подрядчиках, экспертных центрах, энергетических компаниях, медиа, политических партиях, университетах.

В документе речь не идет о конкретной цели таких атак и об информации, доступ к которой могла получить российская разведка.

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Потенциальным объектам атак хакеров спецслужбы рекомендуют стандартные меры компьютерной безопасности - отказ от простых и повторяющихся паролей, внедрение двухфакторной аутентификации и контроль за пользователями.