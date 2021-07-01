РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12509 посетителей онлайн
Новости
3 423 16

Спецслужбы США и Великобритании обвинили военную разведку РФ в хакерских атаках

Спецслужбы США и Великобритании обвинили военную разведку РФ в хакерских атаках

Хакеры, работающие на российскую военную разведку с середины 2019 года атакуют сотни целей в США и Европе, пытаясь взломать пароли методом подбора и с помощью уязвимостей в программном обеспечении.

Об этом говорится в совместном отчете спецслужб США и Великобритании, опубликованном 1 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно документу, атаки "почти наверняка" продолжаются и сейчас. Они сконцентрированы на правительственных и военных структурах и их подрядчиках, экспертных центрах, энергетических компаниях, медиа, политических партиях, университетах.

В документе речь не идет о конкретной цели таких атак и об информации, доступ к которой могла получить российская разведка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша обвиняет РФ в кибератаке на министров и депутатов

Потенциальным объектам атак хакеров спецслужбы рекомендуют стандартные меры компьютерной безопасности - отказ от простых и повторяющихся паролей, внедрение двухфакторной аутентификации и контроль за пользователями.

Автор: 

Великобритания (4956) США (26652) хакер (1182) кибербезопасность (674) ГРУ (83)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Обвинили - это хорошо.
Наказывать будем?
показать весь комментарий
01.07.2021 21:27
+6
Не, просто будем сильно обеспокоены, как обычно
показать весь комментарий
01.07.2021 21:34
+5
хм... может уже действительно пора кацапов хакнуть топором или тамагавками...
показать весь комментарий
01.07.2021 21:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обвинили - это хорошо.
Наказывать будем?
показать весь комментарий
01.07.2021 21:27 Ответить
Не, просто будем сильно обеспокоены, как обычно
показать весь комментарий
01.07.2021 21:34 Ответить
"козак", типу, обіцяв.
показать весь комментарий
02.07.2021 01:06 Ответить
Спецслужбы США и Великобритании обвинили военную разведку РФ в хакерских атаках - Цензор.НЕТ 9206
показать весь комментарий
01.07.2021 21:33 Ответить
хм... может уже действительно пора кацапов хакнуть топором или тамагавками...
показать весь комментарий
01.07.2021 21:34 Ответить
ну, выражаем озабоченность.
показать весь комментарий
01.07.2021 21:36 Ответить
Байден такой же пассивный пустозвон как и обама. И путлер это знает. Потому и борзеет.
показать весь комментарий
01.07.2021 21:39 Ответить
ты забыл рыжего клоуна добавить в список
показать весь комментарий
01.07.2021 21:48 Ответить
Не забыл. Это другая категория, трумп прямо работал на путлера.
показать весь комментарий
01.07.2021 22:00 Ответить
Работал на путлера, а ДЖАВЕЛИНЫ дал Украине?
Сдай свои мозги якутскому скульптору, это материал для него.
показать весь комментарий
02.07.2021 00:56 Ответить
Ты своему папе рекламу делаешь ?
показать весь комментарий
02.07.2021 00:54 Ответить
Это возмутительно!!!
показать весь комментарий
01.07.2021 21:42 Ответить
Да, это да... Выученная беспомощность Запада, лев с заячьим сердцем.
показать весь комментарий
02.07.2021 00:22 Ответить
идиоты, не обвинять а мочить надо, взорвали бы реактор в спзде, глядишь бы и ольгинских поубавилось
показать весь комментарий
01.07.2021 21:49 Ответить
Тупые кацапы кошмарят США и Англию. Вот это поворот.....
показать весь комментарий
02.07.2021 00:03 Ответить
"Животворящий" вже в очі надивився (випросив-виблагав), набалакався, =пригрозив= і пообіцяв відповідати на =злонамєрєнниє дєйствія=.
Вперед.

Чи тоді доведеться визнати, що віра та сподівання у стабільні і передбачувані відносити з територією-терористом-окупантом - мильна бульбашка ? Притомним це давно зрозуміло, але окремим "великим друзям-козакам" України ніяк.
показать весь комментарий
02.07.2021 01:04 Ответить
 
 