Спецслужбы США и Великобритании обвинили военную разведку РФ в хакерских атаках
Хакеры, работающие на российскую военную разведку с середины 2019 года атакуют сотни целей в США и Европе, пытаясь взломать пароли методом подбора и с помощью уязвимостей в программном обеспечении.
Об этом говорится в совместном отчете спецслужб США и Великобритании, опубликованном 1 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно документу, атаки "почти наверняка" продолжаются и сейчас. Они сконцентрированы на правительственных и военных структурах и их подрядчиках, экспертных центрах, энергетических компаниях, медиа, политических партиях, университетах.
В документе речь не идет о конкретной цели таких атак и об информации, доступ к которой могла получить российская разведка.
Потенциальным объектам атак хакеров спецслужбы рекомендуют стандартные меры компьютерной безопасности - отказ от простых и повторяющихся паролей, внедрение двухфакторной аутентификации и контроль за пользователями.
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Сдай свои мозги якутскому скульптору, это материал для него.
Вперед.
Чи тоді доведеться визнати, що віра та сподівання у стабільні і передбачувані відносити з територією-терористом-окупантом - мильна бульбашка ? Притомним це давно зрозуміло, але окремим "великим друзям-козакам" України ніяк.