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Результаты проверки качества дизельного топлива на 13 сетях АЗС

Результаты проверки качества дизельного топлива на 13 сетях АЗС

Специалисты Института потребительских экспертиз проверили качество дизельного топлива на украинском рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Для исследования были отобраны образцы "евродизеля" 13 сетей – ОККО, WOG, SHELL, KLO, Prime, ANP, Avantage 7, БРСМ-нафта, МОТТО, Sun Oil, MARSHALL, MANGO и БРЕНТ Ойл. Отборы происходили по территории всей страны.

В лаборатории все образцы прошли проверку по 5 параметрам: цетановый индекс, фракционный состав, температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы и плотность.

В число аутсайдеров и соответственно, в "красную" зону, попали четыре образца, которые были приобретены в сетях БРСМ-нафта, МОТТО, MARSHALL и БРЕНТ Ойл. В основном, проблемы касались содержания серы. И если у MARSHALL это незначительное превышение на 3 единицы (напомним, что допустимая норма не выше 10 мг/кг), то уже у БРСМ-нафта – более чем семикратное превышение (76,7). В образце БРЕНТ Ойл – более чем двадцатикратное превышение (208 мг/кг). В образце МОТТО в лаборатории обнаружили содержание серы в 647 мг/кг! Также у БРЕНТ Ойл и МОТТО обнаружено и нарушение в параметре вспышки – загорание происходит при 38 и 51 градусе Цельсия соответственно. По мнению экспертов, это говорит о том, что в топливе есть посторонние компоненты и оно огнеопасное.

В "синюю" зону попали АЗС, которые соответствовали всем параметрам, но без "запаса" - сети АЗС Avantage 7, SHELL, Sun Oil, ANP и MANGO. Дизельное топливо, реализуемое здесь, отвечало всем требованиям ДСТУ.

Из 13 участников в лидерскую "зеленую" зону попали 4 образца - ОККО, WOG, KLO, и Prime. Первым делом специалисты подсчитали цетановый индекс испытуемых. Цетановый индекс – это цетановое число топлива до применения цетаноповышающих присадок. Общий принцип – чем больше, тем лучше. У троих испытуемых результаты перевалили за отметку 54 единицы – ОККО (54,3), WOG (54,2) и Prime (54,1) и это "очень солидный запас",отмечают эксперты. Далее разобрались с фракционным составом, который имеет важное значение для работы двигателя. По этому показателю у лидеров не оказалось никаких проблем, значения приблизительно одинаковые. Самые узкие интервалы - у дизеля KLO и WOG.

Ещё один значимый показатель – температура вспышки дизельного топлива. Лучший результат, 65 градусов при нормативе не ниже 55, у топлива от WOG, практически такие же цифры и у коллег из ОККО и KLO – по 64 единицы.

У АЗС из "зеленой" зоны вредная сера практически отсутствовала - ОККО (3,1 мг/кг), WOG (3,2 мг/кг), KLO и Prime (по 3,9 мг/кг).

Автор: 

АЗС (391) топливо (628)


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Топ комментарии
+4
Прайм заказал рекламу свой колотухи? Вог, Окко, Шелл - это понятно…. А вот как прайм тут оказался???? это как Ауди, Бмв, Мерседес и Лада седан-баклажан… А , по странному стечению обстоятельств, топливо прямого конкурента в их ценовой политике и борьбе за клиента (коммерческого грузового транспорта) АЗС Мотто, оказались на последнем месте в рейтинге)))))
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02.07.2021 10:37
+3
Стесняюсь спросить - а почему так отличается?
Что у каждой сети есть свой завод по производству дизеля и бензина?
По идее они все покупают у одного или двух производителей...
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02.07.2021 09:25
+3
...или проверку заказали ОККО с WOG?
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02.07.2021 09:31
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Бадяжут , бадяжут 😀
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02.07.2021 09:02 Ответить
А куди ж без алібабаєвичів.
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02.07.2021 09:13 Ответить
Я наприклад заправляюсь на Сокарі, паливом з країн Балтії.
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02.07.2021 09:05 Ответить
SOCAR приобретает топливо стандарта Евро-4, Евро-5 на НПЗ Литвы, Венгрии, Белоруси, России, Румынии, Болгарии.
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02.07.2021 09:31 Ответить
Дизель-Литва.
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02.07.2021 09:32 Ответить
Я имел в виду "паливом з країн Балтії".
Из стран Балтии там только Литва.
Любите приукрасить.
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02.07.2021 09:39 Ответить
Айзербайджан забыли
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02.07.2021 10:47 Ответить
Ще б ціна людська там була... Дизель по 32,48, тоді як на тому ж ОККО по 29,23. Особисто заправляюся на UPG, така ж білоруська соляра, як і на інших ТОП-заправках, але по 26,70. Проблем немає.
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02.07.2021 11:10 Ответить
Стесняюсь спросить - а почему так отличается?
Что у каждой сети есть свой завод по производству дизеля и бензина?
По идее они все покупают у одного или двух производителей...
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02.07.2021 09:25 Ответить
По идее...
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02.07.2021 09:28 Ответить
...или проверку заказали ОККО с WOG?
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02.07.2021 09:31 Ответить
довіри до таких перевірок не маю, надто багато способів маніпуляцій із забором проб... Але, результатами не здивований (окрім ШЕЛ), трійка лідерів постійна та найдорожча.
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02.07.2021 09:48 Ответить
БРСМ и МОТТО покупают солярку которая возможно сделана у нас на нелегальном производстве и поэтому высокое содержание серы. Они и с бензом мутят. Я на брсм только газом заправляюсь. И то не постоянно. Бензин заливаю на ANP, KLO, UPG
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02.07.2021 09:30 Ответить
Так ясно почему, разбавляют ослинной мочой!
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02.07.2021 09:43 Ответить
Согласно данным enkorr, основные объемы нефтепродуктов, реализуемые в сетях SunOil, Мotto, «БРСМ» и «Брент Ойл», приходятся на производство мини-НПЗ. Бизнес «БРСМ-Нафта» включает в себя мини-НПЗ в Гадяче (принадлежит ООО «Стандарт Ойл 2000»), «Сан Ойл» связана с четырьмя мини-НПЗ в Харьковской и Полтавской областях, Мотто и «Брент Ойл» были замечены в торговле нефтепродуктами производства крупнейшего мини-НПЗ в Мерефе (Харьковская область).
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02.07.2021 09:55 Ответить
Согласно данным enkorr, кроме премиум заправок ОККО, WOG, KLO и Prime, были замечены другие заправки в торговле нефтепродуктами и продуктами питания в заправочных маркетах. Эти опасные для автомобилистов субъекты позволяют себе демпинговать цены премиум игроков рынка, поэтому необходимо растиражировать исследования о плохом качестве их топлива и продуктов питания по дешевым украинским сми, чтобы народ не привыкал что сосиска, кофе и туалет на заправке не обязательно повышает стоимость топлива.
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02.07.2021 10:41 Ответить
десь так і є, але по дорозі бадяжать. пам'ятаєте історію пару років тому пожежу на якомусь складі, бадяжили пожежних норм не дотримали і гарно все згоріло
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02.07.2021 10:54 Ответить
А в чому сенс додавання сірки в дізель?
По моєму розумінню високий вміст сірки є показником неякісної очистки нафти.
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03.07.2021 00:27 Ответить
додають не сірку, її занадто мало, додають щось інше, щоб в об'ємах збільшити, присадки різні, щоб температура детонації була відповідна, а сірка то побічний продукт або входить до складу той бодяги, що підмішують.
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03.07.2021 08:09 Ответить
в списке тестируемых нет заправок игорьвалерича....совпадение??
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02.07.2021 09:56 Ответить
ANP
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02.07.2021 10:04 Ответить
Очередная попытка притормозить рывок БРСМ, где сервис на уровне Вога а цены ниже чем на Укрнафте, и нормальная система скидок а не как у вога бонусы на кофеек. Последнее время даже рассылки в мессенджеры пустили "владельцы убитых авто против БРСМ". Теперь цензор подзаработал.
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02.07.2021 10:23 Ответить
Попадеш на ремонт ТНВД - вспоми свой комент...
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02.07.2021 12:29 Ответить
Подумай сколько должно уже попасть под ремонт, при таком количестве заправок по всей стране, это первое. Второе, зачем заправке с огромными расходами на свой бренд и сервис, факапить на качестве топлива, чтоб аж до массовых поломок ТНВД доходило? Это может касаться незаметных региональных наливаек, крупной сети на этом экономить нет смысла, потери будут больше чем сэкономят. Именно за этот смелый подход я лично уважаю эту заправку, заслуженно берут свою часть рынка, не тупыми акциями и рекламой у блогеров а приятной ценой и достойным сервисом на заправках.
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02.07.2021 13:37 Ответить
Не знаю як дизель, але бензин там паршивий... Один раз заправився колись, більше туди ні ногою. Бо моя перша машина, яка в мене їздила на всьому, що горить, категорично запротестувала проти бензину БДСМ!
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03.07.2021 00:25 Ответить
Цікаво просто, як це "запротестування" виявлялось?
Як на мене погана якість виявляється або мікродетонацією (в брсм-івському такого не зустрічав) або повільним набором обертів ( це є). Але повільний набор обертів - це скоріш незручно, чим небезпечно.
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03.07.2021 00:38 Ответить
7 лет заправляюсь на БРСМ и все нормально
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03.07.2021 05:35 Ответить
я бы не стал равняться по сервису на уровень "вога"))) у меня вог в центре города, на въезде и выезде по яме, что какбы НОНСЕНС для заправки того уровня, что они позиционируют причем эти дыры принадлежат ИМ а не соседям, неужели хотябы присыпки не нашлось какой-то? Уже год эти ямы, как минимум. Скоро сменю диски на побольше и ноги моей там не будет по понятным причинам. А когда приезжаешь заправляться то никогда нет заправщика и ты сам себе пистолет пихаешь в 7 случаях с 10, что как по мне - не совсем правильно + постоянно зае... своими бутербродами и омывайками сверх навязчиво, реально уже бесит понемногу. Такое.
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03.07.2021 02:46 Ответить
на днях вообще был цирк, приехал в 22ч на WOG (в центре города напомню), никого нет у колонок вообще (ни машин ни заправщиков), припарковался, ещё минуту искал маску, спецом время потянул.. вы думаете кто-то вышел? Ага, щас - два раза)))) Ну думаю ладно, я не гордый, поставил пистолет и пошел платить. Подождал очередь (откуда?)... расплатился, отбился от бутербродов и омываек, а потом ещё и измерителей давления в шинах, выхожу и вижу, что пистолет уже в колонке и лючок закрыт, ну думаю - зашибись, на колонке МОЁ значение с последнего. Сажусь в машину, завожу - а я НЕ заправлен!!!! Глушу, возвращаюсь а мне типа - "а мы тоже смотрим, что вы заказываете а пистолет не вставлен, ждем пока вставите"... то какого ты мне это не сказала если это видела, даже когда я завел машину внезапно и даже не думал пихать пистолет!!!??? БРЕД! Получилось так, вроде это я лошара пришел не вставив пистолет (хотя я его вставил) а потом чуть не уехал, походу заправщик таки решил снизойти и достал пистолет подумав, что уже всё ну или банальная попытка развода ибо если бы я отъехал хрен бы я что доказал! Вот так вот бывает! Сиди и думай теперь, что это было!
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03.07.2021 03:04 Ответить
Октановое число-https://censor.net/ru/comments/locate/3259558/01921462-3788-735d-b90a-2c01c6008451 . Цетановое число -задержка времени от впрыска топлива в цилиндр до начала его горения .Чем меньше задержка тем лучше горение и выше цетановое число. Цетановое число топлива 55 означает такую же задержку как и смеси из 55% "лучшего:100" топлива цетана и 45% " худшего: 0" топлива изоцетана . Цетановый индекс учитывает влияние присадок. Чем он ближе к цетановому числу тем лучше.
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02.07.2021 10:28 Ответить
Прайм заказал рекламу свой колотухи? Вог, Окко, Шелл - это понятно…. А вот как прайм тут оказался???? это как Ауди, Бмв, Мерседес и Лада седан-баклажан… А , по странному стечению обстоятельств, топливо прямого конкурента в их ценовой политике и борьбе за клиента (коммерческого грузового транспорта) АЗС Мотто, оказались на последнем месте в рейтинге)))))
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02.07.2021 10:37 Ответить
3-й год заправляюсь дизелем на "Востогаз". Цена - дешевле всех, качество - среднее. Зимой, при морозе -10 заводилась с пол оборота, но потом тупила пару минут.
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02.07.2021 10:53 Ответить
Я заправляюсь okko або upg (95).
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02.07.2021 11:05 Ответить
в савке такого бардака не было
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02.07.2021 12:12 Ответить
да уж ,бардаки в совке токмо подпольные были. а ослиную мочу из "джентельменов удачи" забыли?
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02.07.2021 14:04 Ответить
В совку і А-95 і А-98 не було, і соляри євро-стандарту для легкових автомобілів.
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03.07.2021 00:26 Ответить
БНК, за ним UPG, за ним Олас. Если в Киеве-то Транс нафта сервис( несколько дизельных заправок в разных районах, причем наменьшая розничная цена). Везде топливо из Беларуси. Нареканий мой каммон рэйл бош не имеет уже 3 года.
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02.07.2021 14:19 Ответить
Что бы не попасть на бодягу вместо топлива - переходите на электро!
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02.07.2021 15:08 Ответить
А якщо постійно їздиш на відстань від 300 км?
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03.07.2021 00:31 Ответить
то надо в комплект покупать дизель-генератор и мониторить где лучше дизель, дабы не попасть на бодягу))))
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03.07.2021 02:35 Ответить
Большинство новых электромобилей имеют пробег больше 300 км.
90% авто никогда не отъезжали более 100 км от города.
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03.07.2021 08:48 Ответить
Объясните мне, если АЗС продает топливо я которое не соответствует предельным показателям качества, то почему они за это не несут НИКАКОЙ ответственности? Почему их не штрафуют? Почему не лишают лицензий? Если показатели серы или ещё чего то завышены в десятки раз, то такой бензин или солярку вообще нужно изымать из продажи. Почему нет ответственности продавцов бензина? Что за бардак?
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02.07.2021 22:09 Ответить
 
 