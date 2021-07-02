Результаты проверки качества дизельного топлива на 13 сетях АЗС

Специалисты Института потребительских экспертиз проверили качество дизельного топлива на украинском рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Для исследования были отобраны образцы "евродизеля" 13 сетей – ОККО, WOG, SHELL, KLO, Prime, ANP, Avantage 7, БРСМ-нафта, МОТТО, Sun Oil, MARSHALL, MANGO и БРЕНТ Ойл. Отборы происходили по территории всей страны.

В лаборатории все образцы прошли проверку по 5 параметрам: цетановый индекс, фракционный состав, температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы и плотность.

В число аутсайдеров и соответственно, в "красную" зону, попали четыре образца, которые были приобретены в сетях БРСМ-нафта, МОТТО, MARSHALL и БРЕНТ Ойл. В основном, проблемы касались содержания серы. И если у MARSHALL это незначительное превышение на 3 единицы (напомним, что допустимая норма не выше 10 мг/кг), то уже у БРСМ-нафта – более чем семикратное превышение (76,7). В образце БРЕНТ Ойл – более чем двадцатикратное превышение (208 мг/кг). В образце МОТТО в лаборатории обнаружили содержание серы в 647 мг/кг! Также у БРЕНТ Ойл и МОТТО обнаружено и нарушение в параметре вспышки – загорание происходит при 38 и 51 градусе Цельсия соответственно. По мнению экспертов, это говорит о том, что в топливе есть посторонние компоненты и оно огнеопасное.

В "синюю" зону попали АЗС, которые соответствовали всем параметрам, но без "запаса" - сети АЗС Avantage 7, SHELL, Sun Oil, ANP и MANGO. Дизельное топливо, реализуемое здесь, отвечало всем требованиям ДСТУ.

Из 13 участников в лидерскую "зеленую" зону попали 4 образца - ОККО, WOG, KLO, и Prime. Первым делом специалисты подсчитали цетановый индекс испытуемых. Цетановый индекс – это цетановое число топлива до применения цетаноповышающих присадок. Общий принцип – чем больше, тем лучше. У троих испытуемых результаты перевалили за отметку 54 единицы – ОККО (54,3), WOG (54,2) и Prime (54,1) и это "очень солидный запас",отмечают эксперты. Далее разобрались с фракционным составом, который имеет важное значение для работы двигателя. По этому показателю у лидеров не оказалось никаких проблем, значения приблизительно одинаковые. Самые узкие интервалы - у дизеля KLO и WOG.

Ещё один значимый показатель – температура вспышки дизельного топлива. Лучший результат, 65 градусов при нормативе не ниже 55, у топлива от WOG, практически такие же цифры и у коллег из ОККО и KLO – по 64 единицы.

У АЗС из "зеленой" зоны вредная сера практически отсутствовала - ОККО (3,1 мг/кг), WOG (3,2 мг/кг), KLO и Prime (по 3,9 мг/кг).