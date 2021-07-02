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Результати перевірки якості дизельного палива на 13 мережах АЗС

Результати перевірки якості дизельного палива на 13 мережах АЗС

Фахівці Інституту споживчих експертиз перевірили якість дизельного палива на українському ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Для дослідження були відібрані зразки "євродизеля" 13 мереж - ОККО, WOG, SHELL, KLO, Prime, ANP, Avantage 7, БРСМ-нафта, Мотта, Sun Oil, MARSHALL, MANGO і Брент Ойл. Відбори відбувалися на території всієї країни.

У лабораторії всі зразки пройшли перевірку за 5 параметрами: цетановий індекс, фракційний склад, температура спалаху в закритому тиглі, вміст сірки і щільність.

До аутсайдерів, і відповідно до "червоної" зони, потрапили чотири зразки, які були придбані в мережах БРСМ-нафта, Мотта, MARSHALL і Брент Ойл. Переважно проблеми стосувалися вмісту сірки. І якщо у MARSHALL це незначне перевищення на 3 одиниці (нагадаємо, що допустима норма не вище 10 мг/кг), то вже у БРСМ-нафта - більш ніж семиразове перевищення (76,7). У зразку Брент Ойл - більш ніж двадцятикратне перевищення (208 мг/кг). У зразку Мотта в лабораторії виявили вміст сірки в 647 мг/кг! Також у Брент Ойл і Мотта виявлено і порушення в параметрі спалаху - займання відбувається за 38 і 51 градусі Цельсія відповідно. На думку експертів, це свідчить про те, що в паливі є сторонні компоненти і воно вогненебезпечне.

До "синьої" зони потрапили АЗС, які відповідали всім параметрам, але без "запасу" - мережі АЗС Avantage 7, SHELL, Sun Oil, ANP та MANGO. Дизельне паливо, реалізоване тут, відповідало всім вимогам ДСТУ.

Із 13 учасників до лідерської "зеленої" зони потрапили 4 зразки - ОККО, WOG, KLO і Prime. Насамперед фахівці підрахували цетановий індекс випробовуваних. Цетановий індекс - це цетанове число палива до застосування цетанопідвищувальних присадок. Загальний принцип - чим більше, тим краще. У трьох випробовуваних результати перевалили за позначку 54 одиниці - ОККО (54,3), WOG (54,2) і Prime (54,1) і це "дуже солідний запас", зазначають експерти. Далі розібралися з фракційним складом, який має важливе значення для роботи двигуна. За цим показником у лідерів не виявилося жодних проблем, значення приблизно однакові. Найвужчі інтервали - у дизеля KLO і WOG.

Ще один значимий показник - температура спалаху дизельного палива. Найкращий результат, 65 градусів за нормативу не нижче 55, у палива від WOG, практично такі ж цифри і в колег з ОККО та KLO - по 64 одиниці.

У АЗС із "зеленої" зони шкідлива сірка практично була відсутня - ОККО (3,1 мг/кг), WOG (3,2 мг/кг), KLO і Prime (по 3,9 мг/кг).

Автор: 

АЗС (1883) паливо (893)


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Топ коментарі
+4
Прайм заказал рекламу свой колотухи? Вог, Окко, Шелл - это понятно…. А вот как прайм тут оказался???? это как Ауди, Бмв, Мерседес и Лада седан-баклажан… А , по странному стечению обстоятельств, топливо прямого конкурента в их ценовой политике и борьбе за клиента (коммерческого грузового транспорта) АЗС Мотто, оказались на последнем месте в рейтинге)))))
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02.07.2021 10:37
+3
Стесняюсь спросить - а почему так отличается?
Что у каждой сети есть свой завод по производству дизеля и бензина?
По идее они все покупают у одного или двух производителей...
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02.07.2021 09:25
+3
...или проверку заказали ОККО с WOG?
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02.07.2021 09:31
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Бадяжут , бадяжут 😀
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02.07.2021 09:02 Відповісти
А куди ж без алібабаєвичів.
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02.07.2021 09:13 Відповісти
Я наприклад заправляюсь на Сокарі, паливом з країн Балтії.
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02.07.2021 09:05 Відповісти
SOCAR приобретает топливо стандарта Евро-4, Евро-5 на НПЗ Литвы, Венгрии, Белоруси, России, Румынии, Болгарии.
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02.07.2021 09:31 Відповісти
Дизель-Литва.
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02.07.2021 09:32 Відповісти
Я имел в виду "паливом з країн Балтії".
Из стран Балтии там только Литва.
Любите приукрасить.
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02.07.2021 09:39 Відповісти
Айзербайджан забыли
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02.07.2021 10:47 Відповісти
Ще б ціна людська там була... Дизель по 32,48, тоді як на тому ж ОККО по 29,23. Особисто заправляюся на UPG, така ж білоруська соляра, як і на інших ТОП-заправках, але по 26,70. Проблем немає.
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02.07.2021 11:10 Відповісти
Стесняюсь спросить - а почему так отличается?
Что у каждой сети есть свой завод по производству дизеля и бензина?
По идее они все покупают у одного или двух производителей...
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02.07.2021 09:25 Відповісти
По идее...
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02.07.2021 09:28 Відповісти
...или проверку заказали ОККО с WOG?
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02.07.2021 09:31 Відповісти
довіри до таких перевірок не маю, надто багато способів маніпуляцій із забором проб... Але, результатами не здивований (окрім ШЕЛ), трійка лідерів постійна та найдорожча.
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02.07.2021 09:48 Відповісти
БРСМ и МОТТО покупают солярку которая возможно сделана у нас на нелегальном производстве и поэтому высокое содержание серы. Они и с бензом мутят. Я на брсм только газом заправляюсь. И то не постоянно. Бензин заливаю на ANP, KLO, UPG
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02.07.2021 09:30 Відповісти
Так ясно почему, разбавляют ослинной мочой!
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02.07.2021 09:43 Відповісти
Согласно данным enkorr, основные объемы нефтепродуктов, реализуемые в сетях SunOil, Мotto, «БРСМ» и «Брент Ойл», приходятся на производство мини-НПЗ. Бизнес «БРСМ-Нафта» включает в себя мини-НПЗ в Гадяче (принадлежит ООО «Стандарт Ойл 2000»), «Сан Ойл» связана с четырьмя мини-НПЗ в Харьковской и Полтавской областях, Мотто и «Брент Ойл» были замечены в торговле нефтепродуктами производства крупнейшего мини-НПЗ в Мерефе (Харьковская область).
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02.07.2021 09:55 Відповісти
Согласно данным enkorr, кроме премиум заправок ОККО, WOG, KLO и Prime, были замечены другие заправки в торговле нефтепродуктами и продуктами питания в заправочных маркетах. Эти опасные для автомобилистов субъекты позволяют себе демпинговать цены премиум игроков рынка, поэтому необходимо растиражировать исследования о плохом качестве их топлива и продуктов питания по дешевым украинским сми, чтобы народ не привыкал что сосиска, кофе и туалет на заправке не обязательно повышает стоимость топлива.
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02.07.2021 10:41 Відповісти
десь так і є, але по дорозі бадяжать. пам'ятаєте історію пару років тому пожежу на якомусь складі, бадяжили пожежних норм не дотримали і гарно все згоріло
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02.07.2021 10:54 Відповісти
А в чому сенс додавання сірки в дізель?
По моєму розумінню високий вміст сірки є показником неякісної очистки нафти.
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03.07.2021 00:27 Відповісти
додають не сірку, її занадто мало, додають щось інше, щоб в об'ємах збільшити, присадки різні, щоб температура детонації була відповідна, а сірка то побічний продукт або входить до складу той бодяги, що підмішують.
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03.07.2021 08:09 Відповісти
в списке тестируемых нет заправок игорьвалерича....совпадение??
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02.07.2021 09:56 Відповісти
ANP
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02.07.2021 10:04 Відповісти
Очередная попытка притормозить рывок БРСМ, где сервис на уровне Вога а цены ниже чем на Укрнафте, и нормальная система скидок а не как у вога бонусы на кофеек. Последнее время даже рассылки в мессенджеры пустили "владельцы убитых авто против БРСМ". Теперь цензор подзаработал.
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02.07.2021 10:23 Відповісти
Попадеш на ремонт ТНВД - вспоми свой комент...
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02.07.2021 12:29 Відповісти
Подумай сколько должно уже попасть под ремонт, при таком количестве заправок по всей стране, это первое. Второе, зачем заправке с огромными расходами на свой бренд и сервис, факапить на качестве топлива, чтоб аж до массовых поломок ТНВД доходило? Это может касаться незаметных региональных наливаек, крупной сети на этом экономить нет смысла, потери будут больше чем сэкономят. Именно за этот смелый подход я лично уважаю эту заправку, заслуженно берут свою часть рынка, не тупыми акциями и рекламой у блогеров а приятной ценой и достойным сервисом на заправках.
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02.07.2021 13:37 Відповісти
Не знаю як дизель, але бензин там паршивий... Один раз заправився колись, більше туди ні ногою. Бо моя перша машина, яка в мене їздила на всьому, що горить, категорично запротестувала проти бензину БДСМ!
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03.07.2021 00:25 Відповісти
Цікаво просто, як це "запротестування" виявлялось?
Як на мене погана якість виявляється або мікродетонацією (в брсм-івському такого не зустрічав) або повільним набором обертів ( це є). Але повільний набор обертів - це скоріш незручно, чим небезпечно.
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03.07.2021 00:38 Відповісти
7 лет заправляюсь на БРСМ и все нормально
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03.07.2021 05:35 Відповісти
я бы не стал равняться по сервису на уровень "вога"))) у меня вог в центре города, на въезде и выезде по яме, что какбы НОНСЕНС для заправки того уровня, что они позиционируют причем эти дыры принадлежат ИМ а не соседям, неужели хотябы присыпки не нашлось какой-то? Уже год эти ямы, как минимум. Скоро сменю диски на побольше и ноги моей там не будет по понятным причинам. А когда приезжаешь заправляться то никогда нет заправщика и ты сам себе пистолет пихаешь в 7 случаях с 10, что как по мне - не совсем правильно + постоянно зае... своими бутербродами и омывайками сверх навязчиво, реально уже бесит понемногу. Такое.
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03.07.2021 02:46 Відповісти
на днях вообще был цирк, приехал в 22ч на WOG (в центре города напомню), никого нет у колонок вообще (ни машин ни заправщиков), припарковался, ещё минуту искал маску, спецом время потянул.. вы думаете кто-то вышел? Ага, щас - два раза)))) Ну думаю ладно, я не гордый, поставил пистолет и пошел платить. Подождал очередь (откуда?)... расплатился, отбился от бутербродов и омываек, а потом ещё и измерителей давления в шинах, выхожу и вижу, что пистолет уже в колонке и лючок закрыт, ну думаю - зашибись, на колонке МОЁ значение с последнего. Сажусь в машину, завожу - а я НЕ заправлен!!!! Глушу, возвращаюсь а мне типа - "а мы тоже смотрим, что вы заказываете а пистолет не вставлен, ждем пока вставите"... то какого ты мне это не сказала если это видела, даже когда я завел машину внезапно и даже не думал пихать пистолет!!!??? БРЕД! Получилось так, вроде это я лошара пришел не вставив пистолет (хотя я его вставил) а потом чуть не уехал, походу заправщик таки решил снизойти и достал пистолет подумав, что уже всё ну или банальная попытка развода ибо если бы я отъехал хрен бы я что доказал! Вот так вот бывает! Сиди и думай теперь, что это было!
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03.07.2021 03:04 Відповісти
Октановое число-https://censor.net/ru/comments/locate/3259558/01921462-3788-735d-b90a-2c01c6008451 . Цетановое число -задержка времени от впрыска топлива в цилиндр до начала его горения .Чем меньше задержка тем лучше горение и выше цетановое число. Цетановое число топлива 55 означает такую же задержку как и смеси из 55% "лучшего:100" топлива цетана и 45% " худшего: 0" топлива изоцетана . Цетановый индекс учитывает влияние присадок. Чем он ближе к цетановому числу тем лучше.
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02.07.2021 10:28 Відповісти
Прайм заказал рекламу свой колотухи? Вог, Окко, Шелл - это понятно…. А вот как прайм тут оказался???? это как Ауди, Бмв, Мерседес и Лада седан-баклажан… А , по странному стечению обстоятельств, топливо прямого конкурента в их ценовой политике и борьбе за клиента (коммерческого грузового транспорта) АЗС Мотто, оказались на последнем месте в рейтинге)))))
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02.07.2021 10:37 Відповісти
3-й год заправляюсь дизелем на "Востогаз". Цена - дешевле всех, качество - среднее. Зимой, при морозе -10 заводилась с пол оборота, но потом тупила пару минут.
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02.07.2021 10:53 Відповісти
Я заправляюсь okko або upg (95).
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02.07.2021 11:05 Відповісти
в савке такого бардака не было
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02.07.2021 12:12 Відповісти
да уж ,бардаки в совке токмо подпольные были. а ослиную мочу из "джентельменов удачи" забыли?
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02.07.2021 14:04 Відповісти
В совку і А-95 і А-98 не було, і соляри євро-стандарту для легкових автомобілів.
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03.07.2021 00:26 Відповісти
БНК, за ним UPG, за ним Олас. Если в Киеве-то Транс нафта сервис( несколько дизельных заправок в разных районах, причем наменьшая розничная цена). Везде топливо из Беларуси. Нареканий мой каммон рэйл бош не имеет уже 3 года.
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02.07.2021 14:19 Відповісти
Что бы не попасть на бодягу вместо топлива - переходите на электро!
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02.07.2021 15:08 Відповісти
А якщо постійно їздиш на відстань від 300 км?
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03.07.2021 00:31 Відповісти
то надо в комплект покупать дизель-генератор и мониторить где лучше дизель, дабы не попасть на бодягу))))
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03.07.2021 02:35 Відповісти
Большинство новых электромобилей имеют пробег больше 300 км.
90% авто никогда не отъезжали более 100 км от города.
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03.07.2021 08:48 Відповісти
Объясните мне, если АЗС продает топливо я которое не соответствует предельным показателям качества, то почему они за это не несут НИКАКОЙ ответственности? Почему их не штрафуют? Почему не лишают лицензий? Если показатели серы или ещё чего то завышены в десятки раз, то такой бензин или солярку вообще нужно изымать из продажи. Почему нет ответственности продавцов бензина? Что за бардак?
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02.07.2021 22:09 Відповісти
 
 