Результати перевірки якості дизельного палива на 13 мережах АЗС
Фахівці Інституту споживчих експертиз перевірили якість дизельного палива на українському ринку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Для дослідження були відібрані зразки "євродизеля" 13 мереж - ОККО, WOG, SHELL, KLO, Prime, ANP, Avantage 7, БРСМ-нафта, Мотта, Sun Oil, MARSHALL, MANGO і Брент Ойл. Відбори відбувалися на території всієї країни.
У лабораторії всі зразки пройшли перевірку за 5 параметрами: цетановий індекс, фракційний склад, температура спалаху в закритому тиглі, вміст сірки і щільність.
До аутсайдерів, і відповідно до "червоної" зони, потрапили чотири зразки, які були придбані в мережах БРСМ-нафта, Мотта, MARSHALL і Брент Ойл. Переважно проблеми стосувалися вмісту сірки. І якщо у MARSHALL це незначне перевищення на 3 одиниці (нагадаємо, що допустима норма не вище 10 мг/кг), то вже у БРСМ-нафта - більш ніж семиразове перевищення (76,7). У зразку Брент Ойл - більш ніж двадцятикратне перевищення (208 мг/кг). У зразку Мотта в лабораторії виявили вміст сірки в 647 мг/кг! Також у Брент Ойл і Мотта виявлено і порушення в параметрі спалаху - займання відбувається за 38 і 51 градусі Цельсія відповідно. На думку експертів, це свідчить про те, що в паливі є сторонні компоненти і воно вогненебезпечне.
До "синьої" зони потрапили АЗС, які відповідали всім параметрам, але без "запасу" - мережі АЗС Avantage 7, SHELL, Sun Oil, ANP та MANGO. Дизельне паливо, реалізоване тут, відповідало всім вимогам ДСТУ.
Із 13 учасників до лідерської "зеленої" зони потрапили 4 зразки - ОККО, WOG, KLO і Prime. Насамперед фахівці підрахували цетановий індекс випробовуваних. Цетановий індекс - це цетанове число палива до застосування цетанопідвищувальних присадок. Загальний принцип - чим більше, тим краще. У трьох випробовуваних результати перевалили за позначку 54 одиниці - ОККО (54,3), WOG (54,2) і Prime (54,1) і це "дуже солідний запас", зазначають експерти. Далі розібралися з фракційним складом, який має важливе значення для роботи двигуна. За цим показником у лідерів не виявилося жодних проблем, значення приблизно однакові. Найвужчі інтервали - у дизеля KLO і WOG.
Ще один значимий показник - температура спалаху дизельного палива. Найкращий результат, 65 градусів за нормативу не нижче 55, у палива від WOG, практично такі ж цифри і в колег з ОККО та KLO - по 64 одиниці.
У АЗС із "зеленої" зони шкідлива сірка практично була відсутня - ОККО (3,1 мг/кг), WOG (3,2 мг/кг), KLO і Prime (по 3,9 мг/кг).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Из стран Балтии там только Литва.
Любите приукрасить.
Что у каждой сети есть свой завод по производству дизеля и бензина?
По идее они все покупают у одного или двух производителей...
По моєму розумінню високий вміст сірки є показником неякісної очистки нафти.
Як на мене погана якість виявляється або мікродетонацією (в брсм-івському такого не зустрічав) або повільним набором обертів ( це є). Але повільний набор обертів - це скоріш незручно, чим небезпечно.
90% авто никогда не отъезжали более 100 км от города.