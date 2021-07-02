"Для копирования европейских экологических норм необходимы колоссальные инвестиции, необходимо прописать источники финансирования - эколог...

В законопроектt о промышленных выбросах (№4167) необходимо четко определить механизмы финансирования экомодернизации и установить реальные сроки для ее проведения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок на пресс-конференции.

"Для этой реформы должны быть прописаны четкие дорожные карты и инструменты финансирования. Мы видим, что если просто скопировать европейские НДТМ, это потребует колоссальных инвестиций. И можно много дискутировать относительно времени", - сказала Цыганок.

По ее словам, Украина должна брать на себя реалистичные обязательства по проведению экомодернизации, что позволит действительно обеспечить положительные сдвиги в сфере защиты окружающей среды.

"Мы 30 лет позволили не модернизировать производство, хищнически использовать ресурсы. Да, мы отстаем уже от тех требований, которые к нам предъявляет мир. Но нужно взять на себя те обязательства, которые точно будут выполнены. Вот в том случае окружающая среда точно будет улучшена", - пояснила Цыганок.

Она подчеркнула: отечественное законодательство в экологической области должно соответствовать реалиям и возможностям украинской экономики.

"Стоит сейчас разработать нормативы с учетом того, чего реально можно достичь в условиях нынешней экономики. Вот что реально - то и нужно сделать. От этого выиграет каждый украинец", - подытожила Цыганок.

Ранее заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, и должна предоставить поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.

В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшение и контроля загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.