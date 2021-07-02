РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13706 посетителей онлайн
Новости
548 8

Для копирования европейских экологических норм необходимы колоссальные инвестиции, необходимо прописать источники финансирования - эколог

Для копирования европейских экологических норм необходимы колоссальные инвестиции, необходимо прописать источники финансирования - эколог

В законопроектt о промышленных выбросах (№4167) необходимо четко определить механизмы финансирования экомодернизации и установить реальные сроки для ее проведения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок на пресс-конференции.

"Для этой реформы должны быть прописаны четкие дорожные карты и инструменты финансирования. Мы видим, что если просто скопировать европейские НДТМ, это потребует колоссальных инвестиций. И можно много дискутировать относительно времени", - сказала Цыганок.

По ее словам, Украина должна брать на себя реалистичные обязательства по проведению экомодернизации, что позволит действительно обеспечить положительные сдвиги в сфере защиты окружающей среды.

"Мы 30 лет позволили не модернизировать производство, хищнически использовать ресурсы. Да, мы отстаем уже от тех требований, которые к нам предъявляет мир. Но нужно взять на себя те обязательства, которые точно будут выполнены. Вот в том случае окружающая среда точно будет улучшена", - пояснила Цыганок.

Она подчеркнула: отечественное законодательство в экологической области должно соответствовать реалиям и возможностям украинской экономики.

"Стоит сейчас разработать нормативы с учетом того, чего реально можно достичь в условиях нынешней экономики. Вот что реально - то и нужно сделать. От этого выиграет каждый украинец", - подытожила Цыганок.

Ранее заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, и должна предоставить поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.

В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшение и контроля загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.

Автор: 

ВР (29247) законопроект (3221) экология (1608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дешевше буде збудувати нові ******* заводи, ніж намагатись зліпити з гівна канхветку.
показать весь комментарий
02.07.2021 13:22 Ответить
Для копирования европейских экологических норм необходимы колоссальные инвестиции/ Инвестиции нужны для реалиазации европейских норм, а не для копирования норм..
показать весь комментарий
02.07.2021 13:25 Ответить
Підтримую Вашу думку, ніби ця тема в перший раз піднялася, вже років 15 на моїй пам'яті стонуть Кривий Ріг, Маріуполь та Запоріжжя, а олігархи поводять себе так, ніби вперше чують.
Посіпаки олігархів стонуть про дороговізну модернізації та погрожують втратой робочих місць, але їхні хазяї регулярно прикупають собі нові активи та елітну нерухомість.
показать весь комментарий
02.07.2021 13:29 Ответить
Закрывать нахер такие предприятия, если олигархи захотят пусть модернизируют или закрываются, ничего с ними не случиться чуть реже будут замки в Европе покупать...
показать весь комментарий
02.07.2021 13:31 Ответить
пошла в ход блатная феня для лохов типа "Эксперт", "ассоциация", "ввп", "экономика".
показать весь комментарий
02.07.2021 13:45 Ответить
Может для начала запретите вырубку лесов и вывоз их в Европу, как ето сделано в самой Европе. А не вместо чтобы перестать срать в штаны вы придумываете закон о *резинке для трусов* чтобы г***но не вываливалось. Рассказываете нам про какие то то Европейские нормы лишь бы денег с кого то содрать а не решить проблему.
показать весь комментарий
02.07.2021 13:56 Ответить
"Мы 30 лет позволили не модернизировать производство, хищнически использовать ресурсы. Да, мы отстаем уже от тех требований, которые к нам предъявляет мир. Но нужно взять на себя те обязательства, которые точно будут выполнены.
Да не звездите вы. Пинчуку, Ахметову, Фирташу и прочим бандитам еще со времен Кучмы выделялись миллиарды долларов государственной помощи и иностранных грантов на модернизацию их производств и подведению их к европейским нормам и стандартам. Где ети деньги делись и по каким карманам? Опять власть хочет за счет нищего населения собрать помощь олигархату на их прихватизированные за 1 гривну предприятия?
показать весь комментарий
02.07.2021 14:01 Ответить
"Для копирования европейских экологических норм необходимы колоссальные инвестиции, необходимо прописать источники финансирования - эколог...

Мы 30 лет позволили не модернизировать производство, хищнически использовать ресурсы..."

Виходячи з вищенаписаного, законопроект може бути записаний одним рядком: "Екологічна модернізація проводиться за рахунок власників і основних бенефіціарів".
показать весь комментарий
02.07.2021 22:16 Ответить
 
 