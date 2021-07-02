Для копирования европейских экологических норм необходимы колоссальные инвестиции, необходимо прописать источники финансирования - эколог
В законопроектt о промышленных выбросах (№4167) необходимо четко определить механизмы финансирования экомодернизации и установить реальные сроки для ее проведения
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок на пресс-конференции.
"Для этой реформы должны быть прописаны четкие дорожные карты и инструменты финансирования. Мы видим, что если просто скопировать европейские НДТМ, это потребует колоссальных инвестиций. И можно много дискутировать относительно времени", - сказала Цыганок.
По ее словам, Украина должна брать на себя реалистичные обязательства по проведению экомодернизации, что позволит действительно обеспечить положительные сдвиги в сфере защиты окружающей среды.
"Мы 30 лет позволили не модернизировать производство, хищнически использовать ресурсы. Да, мы отстаем уже от тех требований, которые к нам предъявляет мир. Но нужно взять на себя те обязательства, которые точно будут выполнены. Вот в том случае окружающая среда точно будет улучшена", - пояснила Цыганок.
Она подчеркнула: отечественное законодательство в экологической области должно соответствовать реалиям и возможностям украинской экономики.
"Стоит сейчас разработать нормативы с учетом того, чего реально можно достичь в условиях нынешней экономики. Вот что реально - то и нужно сделать. От этого выиграет каждый украинец", - подытожила Цыганок.
Ранее заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, и должна предоставить поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.
В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.
Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшение и контроля загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Посіпаки олігархів стонуть про дороговізну модернізації та погрожують втратой робочих місць, але їхні хазяї регулярно прикупають собі нові активи та елітну нерухомість.
Да не звездите вы. Пинчуку, Ахметову, Фирташу и прочим бандитам еще со времен Кучмы выделялись миллиарды долларов государственной помощи и иностранных грантов на модернизацию их производств и подведению их к европейским нормам и стандартам. Где ети деньги делись и по каким карманам? Опять власть хочет за счет нищего населения собрать помощь олигархату на их прихватизированные за 1 гривну предприятия?
Мы 30 лет позволили не модернизировать производство, хищнически использовать ресурсы..."
Виходячи з вищенаписаного, законопроект може бути записаний одним рядком: "Екологічна модернізація проводиться за рахунок власників і основних бенефіціарів".