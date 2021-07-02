УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12935 відвідувачів онлайн
Новини
548 8

Для копіювання європейських екологічних норм необхідні колосальні інвестиції, необхідно прописати джерела фінансування - еколог

Для копіювання європейських екологічних норм необхідні колосальні інвестиції, необхідно прописати джерела фінансування - еколог

У законопроєкті про промислові викиди (№4167) необхідно чітко визначити механізми фінансування екомодернізації і встановити реальні терміни для її проведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок на пресконференції.

"Для цієї реформи мають бути прописані чіткі дорожні карти і інструменти фінансування. Ми бачимо, що якщо просто скопіювати європейські НДТМ, це потребуватиме колосальних інвестицій. І можна багато дискутувати щодо часу", - сказала Циганок.

За її словами, Україна має брати на себе реалістичні зобов’язання щодо проведення екомодернізації, що дозволить дійсно забезпечити позитивні зрушення в сфері захисту навколишнього середовища.

"Ми 30 років дозволили не модернізувати виробництво, по-хижацьки використовувати ресурси. Так, ми відстаємо вже від тих вимог, які до нас висуває світ. Але потрібно взяти на себе ті зобов’язання, які точно буде виконано. От в тому випадку довкілля точно буде покращено", - пояснила Циганок.

Вона наголосила: вітчизняне законодавство в екологічній галузі має відповідати реаліям та можливостям української економіки.

"Слід зараз розробити нормативи з урахуванням того, що реально можна досягти в умовах нинішньої економіки. От що реально – те і потрібно зробити. Від цього виграє кожен українець", - підсумувала Циганок.

Раніше заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський заявив, що Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов’язання щодо термінів проведення екомодернізації, і має надати підтримку промисловості, як це роблять країни ЄС.

У свою чергу координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилась за потужної підтримки держав, які надали підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроєкт про запобігання, зменшення та контролю забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.

ВР (14975) законопроєкт (3591) екологія (1353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дешевше буде збудувати нові ******* заводи, ніж намагатись зліпити з гівна канхветку.
показати весь коментар
02.07.2021 13:22 Відповісти
Для копирования европейских экологических норм необходимы колоссальные инвестиции/ Инвестиции нужны для реалиазации европейских норм, а не для копирования норм..
показати весь коментар
02.07.2021 13:25 Відповісти
Підтримую Вашу думку, ніби ця тема в перший раз піднялася, вже років 15 на моїй пам'яті стонуть Кривий Ріг, Маріуполь та Запоріжжя, а олігархи поводять себе так, ніби вперше чують.
Посіпаки олігархів стонуть про дороговізну модернізації та погрожують втратой робочих місць, але їхні хазяї регулярно прикупають собі нові активи та елітну нерухомість.
показати весь коментар
02.07.2021 13:29 Відповісти
Закрывать нахер такие предприятия, если олигархи захотят пусть модернизируют или закрываются, ничего с ними не случиться чуть реже будут замки в Европе покупать...
показати весь коментар
02.07.2021 13:31 Відповісти
пошла в ход блатная феня для лохов типа "Эксперт", "ассоциация", "ввп", "экономика".
показати весь коментар
02.07.2021 13:45 Відповісти
Может для начала запретите вырубку лесов и вывоз их в Европу, как ето сделано в самой Европе. А не вместо чтобы перестать срать в штаны вы придумываете закон о *резинке для трусов* чтобы г***но не вываливалось. Рассказываете нам про какие то то Европейские нормы лишь бы денег с кого то содрать а не решить проблему.
показати весь коментар
02.07.2021 13:56 Відповісти
"Мы 30 лет позволили не модернизировать производство, хищнически использовать ресурсы. Да, мы отстаем уже от тех требований, которые к нам предъявляет мир. Но нужно взять на себя те обязательства, которые точно будут выполнены.
Да не звездите вы. Пинчуку, Ахметову, Фирташу и прочим бандитам еще со времен Кучмы выделялись миллиарды долларов государственной помощи и иностранных грантов на модернизацию их производств и подведению их к европейским нормам и стандартам. Где ети деньги делись и по каким карманам? Опять власть хочет за счет нищего населения собрать помощь олигархату на их прихватизированные за 1 гривну предприятия?
показати весь коментар
02.07.2021 14:01 Відповісти
"Для копирования европейских экологических норм необходимы колоссальные инвестиции, необходимо прописать источники финансирования - эколог...

Мы 30 лет позволили не модернизировать производство, хищнически использовать ресурсы..."

Виходячи з вищенаписаного, законопроект може бути записаний одним рядком: "Екологічна модернізація проводиться за рахунок власників і основних бенефіціарів".
показати весь коментар
02.07.2021 22:16 Відповісти
 
 