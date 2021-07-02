Для копіювання європейських екологічних норм необхідні колосальні інвестиції, необхідно прописати джерела фінансування - еколог

У законопроєкті про промислові викиди (№4167) необхідно чітко визначити механізми фінансування екомодернізації і встановити реальні терміни для її проведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок на пресконференції.

"Для цієї реформи мають бути прописані чіткі дорожні карти і інструменти фінансування. Ми бачимо, що якщо просто скопіювати європейські НДТМ, це потребуватиме колосальних інвестицій. І можна багато дискутувати щодо часу", - сказала Циганок.

За її словами, Україна має брати на себе реалістичні зобов’язання щодо проведення екомодернізації, що дозволить дійсно забезпечити позитивні зрушення в сфері захисту навколишнього середовища.

"Ми 30 років дозволили не модернізувати виробництво, по-хижацьки використовувати ресурси. Так, ми відстаємо вже від тих вимог, які до нас висуває світ. Але потрібно взяти на себе ті зобов’язання, які точно буде виконано. От в тому випадку довкілля точно буде покращено", - пояснила Циганок.

Вона наголосила: вітчизняне законодавство в екологічній галузі має відповідати реаліям та можливостям української економіки.

"Слід зараз розробити нормативи з урахуванням того, що реально можна досягти в умовах нинішньої економіки. От що реально – те і потрібно зробити. Від цього виграє кожен українець", - підсумувала Циганок.

Раніше заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський заявив, що Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов’язання щодо термінів проведення екомодернізації, і має надати підтримку промисловості, як це роблять країни ЄС.

У свою чергу координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилась за потужної підтримки держав, які надали підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроєкт про запобігання, зменшення та контролю забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.