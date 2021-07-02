Независимая ассоциация банков Украины поддержала Нацбанк
Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) поддержала реформы финансового сектора и последовательную монетарную политику Национального банка Украины.
Заявление об этом 1 июля опубликовала пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.
"В последние годы Национальный банк Украины неоднократно демонстрировал институциональную способность обеспечивать главное для рынка - финансовую стабильность. Мы как банковская ассоциация не можем не отметить многолетний конструктивный диалог между регулятором и рынком", - говорится в сообщении.
В НАБУ подчеркнули, что "регулятор работает для сохранения финансовой стабильности и развития экономики".
"Мы часто дискутируем с Национальным банком по важным для банковского сообщества вопросам, и порой эти дискуссии бывают острыми. Но мы приветствуем взвешенные решения регулятора и поддерживаем последовательные реформы, крайне необходимые для развития в Украине финансового сектора, достойного доверия со стороны граждан и бизнеса", - заявляет исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/_Smithchenko
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит
https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1410623527124979721 19 ч
"Керівник Департаменту супроводу кредитів Національного банку України Олег Новаковський повідомив про завершення своєї роботи в НБУ через "відродження совкових практик".
Вже третій керівник департаменту за добу, і теж зі скандалом.
Цей мор не випадковий. Там щось відбувається!
В Украине банкиры просто обдирают украинцев совместно с застройщиками и автобарыгами .
Также и нотариусы - доверенность в Словакии стоит до 2 евро - 70 гривен
А в Украине больше. Никто не ездит и не изучают ситуацию в восточной Европе , где при зарплате в 1000 евро такие дешевые кредиты и нотариусы.
А в Украине при зарплате 200 евро нотариусы берут от 200 гр
Кирилл Шевченко окончательно стал Арбузовым, а украинская банковская система отправляется в новое ралли, которое опять закончится банкопадом - как в 2014 году.
Только теперь в эту дыру ухнут еще страховые компании и ломбарды.
Изменения настолько тектонические, что я вчера не успевал формировать позицию, по мере того как появлялись новые данные.
Вчера в отставку в полном составе ушло почти всё руководство одного из самых ключевых и больших департаментов Нацбанка - Департамента лицензирования НБУ. Об отставке заявили почти все руководители от начальника департамента Александра Бевза до замов некоторых управлений. Причину отставки я процитирую - «Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе.»
Подобного одновременного увольнения всего руководства по таким секторам ответственности не происходило НИКОГДА в истории Украины, аналогов нет.
( https://ibigdan.livejournal.com/26933210.html#cutid1 Свернуть )
Какие это будет иметь последствия - не знает пока никто, так как Департамент лицензирования - один из ключевых. Это не то, что они лицензию выдали и потом сидят курят - это департамент согласовывал менеджмент всех банков, доступ на рынок новых банков и компаний, проверял изменения в капитале и структуру акционеров, эм энд эй, оценку корпуправления и много-много чего еще. Потому и Департамент один из самых больших в НБУ. Именно в этом департаменте информация от пруденции, надзора, мониторинга и многого другого превращалась в собственно юридические последствия, которые голосовало Правление НБУ.
Следом за Департаментом лицензирования (и в поддержку их позиции) ушел глава Департамента Финансовой стабильности Виталий Ваврищук. Принципы финансовой стабильности с Кириллом Шевченко тоже несовместимы оказались. Или одно, или другое. Отдельного поста Ваврищук не писал, просто присоединился к заявлению команды Департамента лицензирования.
Аналогично в комментариях к посту Бевза о своем решении покинуть Национальная Банк заявила также начальница проектов и программ Департамента лицензирования Наталья Гудыма.
Я опросил рынок - все в панике, потому что уходят не «7 трудовых единиц», как пишет пресс-служба НБУ - уходят ключевые сотрудники, которые годами все это держали на плечах и отбивали схемщиков.
Дело в том, что при таком массовом увольнении просто не выйдет поднять сотрудников с уровней ниже, потому что ушли почти все ,кто принимал решения. Ушли, понимая что решения им принимать никакие больше не дадут, а надо будет только подписывать принятые кем-то еще решения. Теперь придется набрать новых людей со стороны. Людей с красивыми резюме, которые подпишут что угодно.
Постоянные читатели моих заметок знают, что в последний год из НБУ увольняются люди вопреки своей воле, даже если подают заявление, где написано, что «прошу уволить меня по собственному желанию». Этот случай абсолютно аналогичный.
Руководство Департамента лицензирования прямо заявило, что они хотят работать в Нацбанке. Но не могут, потому что осознают, что будет со страной, если они будут работать плохо. А работать хорошо им не дают. Хороший самурай в ситуации позор или смерть, всегда, не задумываясь, выбирает смерть. Вот они и выбрали.
И это почти не фигура речи. Одновременное публичное увольнение и заявление о настоящих причинах увольнения - это очень смелый шаг, учитывая какая круговая порука в банках и какие потенциально Кирилл может устроить им проблемы. Именно поэтому все начали увольняться одновременно: чтобы он не мог догнать каждого поодиночке. В отличие от той же Рожковой, у сотрудников департамента лицензирования НБУ не было возможности послать Кирилла куда подальше: их должности ничем не защищены, и каждый день они подписывают сотни документов.
Вот список людей, которые рискнули своей карьерой, для того чтобы сообщить всей стране и всему банковскому сектору, что нас ждут ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Директор департаменту ліцензування - Олександр Бевз
Заступниця директора департаменту - Катерина Жебанова
Начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Dmytro Tkachuk та його заступник Bohdan Ilchenko
Начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитрий Смаль
Начальник управління Romaniuk Vadym, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи
Заступник начальника експертно-аналітичного управління Dasha Dashkevych та головні експерти цього управління Evgen Vorobyov та Stefan Dzhenkov
Керівник проектів і програм Департаменту ліцензування Наталія Гудима
Директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку Віталій Ваврищук
Я бесконечно благодарен всем этим людям за их поступок. Догадываюсь, чего вам это стоило, благодарю и надеюсь что мы все, гражданское общество и политики, как-то сможем вам помочь. Дорогие читатели, я оставлю ссылки на посты в комментариях - скажите этим людям спасибо (там уже сотни комментариев от коллег). Не то чтобы это сильно кого-то спасло, но, думаю, эти благодарности важны для нас самих.
Я бесконечно благодарен и тем, кто остается в системе НБУ и противодействует банде Шевченко, не давая им узурпировать НБУ. Если вы читаете эти слова - вы и есть сопротивление. Спасибо вам.
Централизация принятия решений Шевченко и его привычка самому указывать всем, что им делать и куда идти, делают невозможным качественную и ответственную работу всех ключевых структур в Нацбанке. Нет теперь никакой экспертности ни в каких вопросах, есть воля начальничка, которую надо выполнять. А мнение свое лучше оставить при себе, а в идеале вообще желательно его не иметь.
Остаются отдельные очаги сопротивления, но на каждого из оставшихся у главы НБУ Кирилла Шевченка и его друзей коррупционеров хватит карательных мер.
Это именно аннигиляция, тотальное и последовательное разрушение структуры НБУ, которое я описывал еще давно. Просто теперь мясорубка докрутила до логического конца. Теперь этап когда тех, кого не удалось коррумпировать или сломать, загоняют на бойню.
Что на все это говорит сам НБУ?
Пресс-служба НБУ заявила, что все хорошо, спите спокойно, добрые люди, уже полночь, все хорошо, хлеба, вина - и жизнь полна. Не о чем беспокоиться, ведь списочный состав Департамента лицензирования 107 единиц и все как один готовы к работе.
Так и написали «107 единиц». Прям в лучших традициях известного адепта плюрализма и коллегиальности Геннадия Адольфовича Кернеса - «Ты кнопка блд». Ты кнопка, ты единица, ты винтик, вас там 107 таких, одни ушли, делов-то, других поставим. Технократы! И весь юмор вот в чем: на самом деле в Департаменте лицензирования работает около 70 человек, а не 107. Вот такие у нас технократы. Кажется, главе НБУ тоже не мешало бы сдать ЗНО по математике, ну или хотя бы посчитать по головам сотрудников, пока все не разбежались.
Ну это публично.
А кулуарно они ноют, что это спецоперация, что всеми уволившимися сманипулировали, обманули их и за всем этим стоит всемогущая Рожкова. Ребята, в НБУ гипнотизеров и фокусников нет. Департамент лицензирования возглавляли люди, которые после 2015 сами ручками собирали тот формат банковской системы, который войдя в коронакризис потерял лишь ОДИН банк.
Ну как бы сомнительно, что ими можно так легко манипулировать, или сомнительно, что они не отдавали себе отчет в том, что они приносят в жертву свое будущее.
Такое не достигается манипуляциями, такое не покупают за деньги, на такое никого не убедишь со стороны.
Дорогие Кирилл Евгеньевич Шевченко, дорогая Галина Александровна Калачева, глава пресс-службы НБУ, которая ставит в СМИ за грязный кеш джинсу и черный пиар против ДемСокиры.
Я понимаю, что вам сложно это понять, но подобное называется принципами.
Просто есть люди с принципами, которые знают, что дОлжно и делают, что могут, пока есть возможность делать. Есть люди с принципами, которые могут встать и сказать правду, и их невозможно запугать ничем. И хрен ты этими людьми сманипулируешь и хрен ты их в чем-то убедишь (вы же пытались, да, Кирилл Евгеньевич?).
Но теперь то людей с принципами выжили и наберут новых.
Новые уже не будут выходить на мороз и не будут рассказывать, что Кирилл Евгеньевич потея пытается потрогать банковское лицензирование и финансовую стабильность в странных местах. Свое черное дело по развращению украинской банковской системы Кирилл Евгеньевич сможет делать тихо. Дальше начнется спуск в бездну.
По крайней мере, такой у Шевченко план - набрать вместо старых людей новых "единиц", и отправить банковскую систему Украины, а значит все наши деньги и всю нашу экономику в бездну.
Но, к счастью, у Шевченко ещё есть мы с вами. И наш план несколько иной. Чтобы в бездну отправилась не экономика, а только лично сам Шевченко со всеми своими великолепными планами.
Поэтому я желаю всему отделу Бевза и всем, кто вчера совершил свой героический демарш, чтобы "вы не найдёте работу в банковском секторе, пока Шевченко глава НБУ" продлилось не дольше пары месяцев.
Поэтому я призываю всех в рамках поддержки смельчаков поделиться http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=589202472059626 этой рамкой , которую создал один из уволенных Шевченко раньше сотрудников НБУ. Есть же в нашей стране и в нашей истории Шевченко здорового человека, а не Кирилл Евгеньевич.
Давайте поддержим тех, кто нашел в себе смелость встать и назвать вещи своими именами. И давайте покажем, что нам, украинцам, не все равно, и мы не хотим видеть новых Коломойских и Суркисов, новых пирамид и неизбежных банкопадов. Если мы позволим захватить НБУ новому арбузову, то результатом станет то, что было при Януковиче.
И это почувствует на себе каждый украинец.
упд. Пока я писал свой пост стало известно об увольнении Артема Клю
- і всі вони хутко чвалять по доріжці бандюковича до нового банкопаду
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1374224576283177&id=100010869428369&&_rdr
https://www.facebook.com/# 21 год ·
Коли за добу звільняється 3 керівника департаменту в Національному банку, то щось не так у датському королівстві або в дослівному перекладі щось підгнило...
https://www.facebook.com/oleg.novakovskyi/posts/1495484884144000?__cft__[0]=AZX1brvLUBpKlVX98B_iWyQI4Bv-WjwZiEXQ2ryURPz1iAIWH9cUMBVqodlAjDzpF1OH7KBpZG0nmgkYw1HFnHqZpymttQ_ymqmlIcUx8OskdUCgJ0MXJt8MHvrgR77V5OA&__tn__=%2CO%2CP-R 22 год ·
Сьогодні я завершую свою роботу в Національному банку України.
Найголовніший підсумок - з абсолютною впевненістю можу гарантувати, що жоден рефінанс за ці шість років не був виданий (так само як і не був не виданий) «з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших невстановлених осіб» або «тому, що так вирішило керівництво».
Я був щасливий працювати разом з неймовірними професіоналами та сильними особистостями.
Працювати в організації, яка довела, що державна установа в Україні може бути ********, прогресивною, ціннісною та ефективною.
Яка, на жаль, продемонструвала також і те, що начебто забуті «совкові» практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік.
Щиро дякую всім колегам за підтримку, плідні, часом гострі й бурхливі, дискусії, і просто за час, проведений разом.
Дякую минулому складу Правління за сміливість і принциповість, атмосферу довіри, відкритості, взаємоповаги та багато чого іншого.
Нехай щастить!
Но эта система была неуправляема извне. Потому что такой и должна быть, только так и может Центробанк обеспечивать устойчивость банковской и финансовой системы. Это мировая практика, писанная кровью экономики. И это прямо закреплено в законе об НБУ.
Но это не устроило наших керманычей, потому что не давало рулить в ручном режиме. Потому что как это так, у НБУ деньги есть, станок есть, а на очередной величайший проект потратить и попилить на нем нельзя? Зеленский же считает, что "все вокруг народное, все вокруг мое" и хочет лично распоряжаться любым государственным и вообще любым крупным активом в стране.
И в НБУ появился Шевченко. И началась зачистка НБУ от профессионалов, имеющих собственное мнение и не готовых брать под козырек. И сейчас НБУ приближается, а по некоторым параметрам уже превзошел арбузовщину. При которой платили все, в безопасности не был никто, а рынок наводнился банками-помойками и банками-пылесосами.
Вчера произошла по украинским меркам невиданная вещь. Со своих, очень важных постов, добровольно ушли топовые сотрудники ключевого департамента НБУ. Ушли публично. С объяснением, что им не дают работать как должно, а работать, как приказывают, во вред банковской и финансовой системе они не собираются. Ушли, обрекая себя на безумные проблемы в будущем. Потому что Шевченко наверняка будет мстить, а в столь зарегулированной сфере как банковская никто из банков не рискнет идти на проблемы с НБУ и брать их на работу. Фактически, люди поставили на карту все свое профессиональное будущее и свои карьеры.
Директор департаменту ліцензування - Олександр Бевз,
Заступниця директора департаменту - Катерина Жебанова,
Начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Dmytro Tkachuk та його заступник Bohdan Ilchenko,
Начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитрий Смаль.
UPD: Еще один директор департамента заявил об уходе, и увольнение еще одного анонсировали СМИ. По всей видимости, ситуация внутри НБУ стала такой, что оставаться там в принципе нереально для минимально уважающего себя профессионала. (Новаковсий опубликовал пост, об увольнении Новикова анонс в СМИ).
Начальник управління Romaniuk Vadym, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи,
Заступник начальника експертно-аналітичного управління Dasha Dashkevych та головні експерти цього управління Evgen Vorobyov та Stefan Dzhenkov,
Керівник проектів і програм Департаменту ліцензування Наталія Гудима,
Директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку Віталій Ваврищук.
Это практически в полном составе топ-менеджмент департамента лицензирования и позже присоединившийся к ним директор департамента финансовой стабильности.https://tverezo.info/post/139179
Олена Коробкова, виконавчий директор НАБУ.
ДЕПУТАТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ https://deputat.odessa.ua/deputies/korobkova-olena-anatoliivna/district/ Округ №2
https://deputat.odessa.ua/fractions/deputatska-frakciya-politichnoi-partii-sluga-narodu/ Депутатська фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
Нарід, це і називається "зробити себе два рази". Ви всю владу віддали пліснявій шоблі і її зазяям.