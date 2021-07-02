Незалежна асоціація банків України підтримала Нацбанк

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) підтримала реформи фінансового сектора і послідовну монетарну політику Національного банку України.

Заяву про це 1 липня опублікувала пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

"В останні роки Національний банк України неодноразово демонстрував інституційну спроможність забезпечувати головне для ринку - фінансову стабільність. Ми як банківська асоціація не можемо не відзначити багаторічний конструктивний діалог між регулятором і ринком", - ідеться в повідомленні.

У НАБУ наголосили, що "регулятор працює для збереження фінансової стабільності й розвитку економіки".

"Ми часто дискутуємо з Національним банком з важливих для банківської спільноти питань, і часом ці дискусії бувають гострими. Але ми схвалюємо зважені рішення регулятора і підтримуємо послідовні реформи, вкрай необхідні для розвитку в Україні фінансового сектора, гідного довіри з боку громадян і бізнесу", - заявляє виконавчий директор НАБУ Олена Коробкова.