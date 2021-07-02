ВОЗ призвала для избежания "дистанционки" проводить в школах COVID-тестирование
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вводить в школах тестирование на коронавирус, даже если в учреждении не зафиксирована вспышка COVID-19. Организация считает, что таким образом удастся избежать негативных последствий дистанционного обучения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
До этого организация рекомендовала делать скрининг в школах только в том случае, если там выявили случаи коронавируса, но теперь ВОЗ советует проводить тестирование методом ПЦР или с помощью быстрых тестов на антиген даже при отсутствии случаев COVID.
"Летние месяцы предоставляют правительствам ценную возможность принять правильный набор мер, которые помогут снизить уровень инфицирования и не прибегать к закрытию школ", - сказал глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Как отметил Клюге, закрытие школ "оказывает пагубное влияние на образование, социальное и психологическое благополучие детей и молодежи".
"Мы не можем позволить, чтобы пандемия лишала детей возможности их образования и развития", - добавил он.
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так как ЭТО поможет учит ОЧНО, а не удаленно !?
"ВОЗ призвала для избежания "дистанционки" , а не для "снизить массовое распространение вируса" как пишишь ты !
Так как выявих хотя бы ОДНОГО - как раз им и светит дистанционка !!!