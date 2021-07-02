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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ призвала для избежания "дистанционки" проводить в школах COVID-тестирование

ВОЗ призвала для избежания

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вводить в школах тестирование на коронавирус, даже если в учреждении не зафиксирована вспышка COVID-19. Организация считает, что таким образом удастся избежать негативных последствий дистанционного обучения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

До этого организация рекомендовала делать скрининг в школах только в том случае, если там выявили случаи коронавируса, но теперь ВОЗ советует проводить тестирование методом ПЦР или с помощью быстрых тестов на антиген даже при отсутствии случаев COVID.

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"Летние месяцы предоставляют правительствам ценную возможность принять правильный набор мер, которые помогут снизить уровень инфицирования и не прибегать к закрытию школ", - сказал глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Как отметил Клюге, закрытие школ "оказывает пагубное влияние на образование, социальное и психологическое благополучие детей и молодежи".

"Мы не можем позволить, чтобы пандемия лишала детей возможности их образования и развития", - добавил он.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) школа (3015) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+1
По 600 грн с ребенка ежедневно?? Да зеленое стадо сейчас руками и ногами за эту идею ухватится...там где можно украсть стадо обязательно украдет...
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02.07.2021 16:56
+1
Точно, ввести обязаловку тест за 600 грн каждую неделю делать! Только так мы сможем победить всех олигархов!
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02.07.2021 16:59
+1
ВОЗ це бандити і корупціонери.
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02.07.2021 17:30
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Бесплатно? ВОЗ вы там в своём уме? Вы знаете это какие бабки мимо кармана? Не мы можем же конечно это делать, только результат будет через неделю, когда вся школа на карантин уйдёт!
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02.07.2021 16:54 Ответить
По 600 грн с ребенка ежедневно?? Да зеленое стадо сейчас руками и ногами за эту идею ухватится...там где можно украсть стадо обязательно украдет...
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02.07.2021 16:56 Ответить
Точно, ввести обязаловку тест за 600 грн каждую неделю делать! Только так мы сможем победить всех олигархов!
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02.07.2021 16:59 Ответить
ВОЗ це бандити і корупціонери.
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02.07.2021 17:30 Ответить
Чи не пора їм захотіти піти по пішохідно-еротичному маршруту до петлі на смереці?
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02.07.2021 17:33 Ответить
а то дает тестирование ? защиту он не дает, так в чем смысл тестирования ?!
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02.07.2021 19:07 Ответить
Смысл в выявлении и изолировании больных людей.
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02.07.2021 20:35 Ответить
При выявлении хотя бы 1го в классе - весь класс уходит на карантин. А при выявлении у учителя - классы у которых она преподавала !
так как ЭТО поможет учит ОЧНО, а не удаленно !?
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02.07.2021 21:19 Ответить
Это поможет хоть немного снизить массовое распространение вируса.
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02.07.2021 21:42 Ответить
Статья о чем?
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02.07.2021 21:44 Ответить
Прочитал бы прежде чем комментировать...
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02.07.2021 21:47 Ответить
Так вот для ТЕБЯ я напомню о ЧЁМ статья !!!
"ВОЗ призвала для избежания "дистанционки" , а не для "снизить массовое распространение вируса" как пишишь ты !
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02.07.2021 23:02 Ответить
Только вот , тестирование выявляет УЖЕ зараженных, а значит - это уже поздно для для избежания "дистанционки" !!!
Так как выявих хотя бы ОДНОГО - как раз им и светит дистанционка !!!
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02.07.2021 23:04 Ответить
Если человек идиот, то что либо объяснить ему бесполезно.
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02.07.2021 23:28 Ответить
Самокритика - это здорово. Я рад, что ты все о себе понял...
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02.07.2021 23:36 Ответить
Як ви вже дістали...
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02.07.2021 19:32 Ответить
 
 