ВООЗ закликала для уникнення "дистанційки" проводити в школах COVID-тестування

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала вводити в школах тестування на коронавірус, навіть якщо в установі не зафіксовано спалаху COVID-19. Організація вважає, що таким чином вдасться уникнути негативних наслідків дистанційного навчання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

До цього організація рекомендувала робити скринінг у школах тільки в тому випадку, якщо там виявили випадки коронавірусу, але тепер ВООЗ радить проводити тестування методом ПЛР або за допомогою швидких тестів на антиген навіть при відсутності випадків COVID.

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"Літні місяці надають урядам цінну можливість вжити правильний набір заходів, які допоможуть знизити рівень інфікування і не вдаватися до закриття шкіл", - сказав голова Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Як зазначив Клюге, закриття шкіл "згубно впливає на освіту, соціальне і психологічне благополуччя дітей і молоді".

"Ми не можемо дозволити, щоб пандемія позбавляла дітей можливості навчатися і розвиватися", - додав він.