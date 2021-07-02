ВООЗ закликала для уникнення "дистанційки" проводити в школах COVID-тестування
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала вводити в школах тестування на коронавірус, навіть якщо в установі не зафіксовано спалаху COVID-19. Організація вважає, що таким чином вдасться уникнути негативних наслідків дистанційного навчання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
До цього організація рекомендувала робити скринінг у школах тільки в тому випадку, якщо там виявили випадки коронавірусу, але тепер ВООЗ радить проводити тестування методом ПЛР або за допомогою швидких тестів на антиген навіть при відсутності випадків COVID.
"Літні місяці надають урядам цінну можливість вжити правильний набір заходів, які допоможуть знизити рівень інфікування і не вдаватися до закриття шкіл", - сказав голова Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.
Як зазначив Клюге, закриття шкіл "згубно впливає на освіту, соціальне і психологічне благополуччя дітей і молоді".
"Ми не можемо дозволити, щоб пандемія позбавляла дітей можливості навчатися і розвиватися", - додав він.
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так как ЭТО поможет учит ОЧНО, а не удаленно !?
"ВОЗ призвала для избежания "дистанционки" , а не для "снизить массовое распространение вируса" как пишишь ты !
Так как выявих хотя бы ОДНОГО - как раз им и светит дистанционка !!!