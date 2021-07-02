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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ закликала для уникнення "дистанційки" проводити в школах COVID-тестування

ВООЗ закликала для уникнення

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала вводити в школах тестування на коронавірус, навіть якщо в установі не зафіксовано спалаху COVID-19. Організація вважає, що таким чином вдасться уникнути негативних наслідків дистанційного навчання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

До цього організація рекомендувала робити скринінг у школах тільки в тому випадку, якщо там виявили випадки коронавірусу, але тепер ВООЗ радить проводити тестування методом ПЛР або за допомогою швидких тестів на антиген навіть при відсутності випадків COVID.

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"Літні місяці надають урядам цінну можливість вжити правильний набір заходів, які допоможуть знизити рівень інфікування і не вдаватися до закриття шкіл", - сказав голова Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Як зазначив Клюге, закриття шкіл "згубно впливає на освіту, соціальне і психологічне благополуччя дітей і молоді".

"Ми не можемо дозволити, щоб пандемія позбавляла дітей можливості навчатися і розвиватися", - додав він.

ВООЗ (770) карантин (18172) школа (2212) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+1
По 600 грн с ребенка ежедневно?? Да зеленое стадо сейчас руками и ногами за эту идею ухватится...там где можно украсть стадо обязательно украдет...
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02.07.2021 16:56
+1
Точно, ввести обязаловку тест за 600 грн каждую неделю делать! Только так мы сможем победить всех олигархов!
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02.07.2021 16:59
+1
ВОЗ це бандити і корупціонери.
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02.07.2021 17:30
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Бесплатно? ВОЗ вы там в своём уме? Вы знаете это какие бабки мимо кармана? Не мы можем же конечно это делать, только результат будет через неделю, когда вся школа на карантин уйдёт!
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02.07.2021 16:54 Відповісти
По 600 грн с ребенка ежедневно?? Да зеленое стадо сейчас руками и ногами за эту идею ухватится...там где можно украсть стадо обязательно украдет...
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02.07.2021 16:56 Відповісти
Точно, ввести обязаловку тест за 600 грн каждую неделю делать! Только так мы сможем победить всех олигархов!
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02.07.2021 16:59 Відповісти
ВОЗ це бандити і корупціонери.
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02.07.2021 17:30 Відповісти
Чи не пора їм захотіти піти по пішохідно-еротичному маршруту до петлі на смереці?
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02.07.2021 17:33 Відповісти
а то дает тестирование ? защиту он не дает, так в чем смысл тестирования ?!
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02.07.2021 19:07 Відповісти
Смысл в выявлении и изолировании больных людей.
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02.07.2021 20:35 Відповісти
При выявлении хотя бы 1го в классе - весь класс уходит на карантин. А при выявлении у учителя - классы у которых она преподавала !
так как ЭТО поможет учит ОЧНО, а не удаленно !?
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02.07.2021 21:19 Відповісти
Это поможет хоть немного снизить массовое распространение вируса.
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02.07.2021 21:42 Відповісти
Статья о чем?
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02.07.2021 21:44 Відповісти
Прочитал бы прежде чем комментировать...
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02.07.2021 21:47 Відповісти
Так вот для ТЕБЯ я напомню о ЧЁМ статья !!!
"ВОЗ призвала для избежания "дистанционки" , а не для "снизить массовое распространение вируса" как пишишь ты !
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02.07.2021 23:02 Відповісти
Только вот , тестирование выявляет УЖЕ зараженных, а значит - это уже поздно для для избежания "дистанционки" !!!
Так как выявих хотя бы ОДНОГО - как раз им и светит дистанционка !!!
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02.07.2021 23:04 Відповісти
Если человек идиот, то что либо объяснить ему бесполезно.
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02.07.2021 23:28 Відповісти
Самокритика - это здорово. Я рад, что ты все о себе понял...
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02.07.2021 23:36 Відповісти
Як ви вже дістали...
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02.07.2021 19:32 Відповісти
 
 