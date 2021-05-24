Із вересня навряд чи ми підемо на дистанційне навчання, - Шкарлет
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Міністр освіти України Сергій Шкарлет вважає, що ймовірність виходу на дистанційне навчання з 1 вересня залежить від дисципліни українців. За його словами, потрібно просто навчитися жити в цих умовах пандемії.
Про це він розповів в інтерв'ю для РБК-Украина, передає Цензор.НЕТ.
Шкарлет сподівається, що вакцинація дасть колективний імунітет. Також він розповів, що є базова позиція міністерства про те, що дитячі садки, спеціальні установи та 1-4 класи в обов'язковому порядку повинні вчитися очно.
"З вересня навряд чи ми підемо (на "дистанційку". - Ред.), тому що я сподіваюся, що погода нам дасть ще теплої пори року", - сказав він.
За його словами, перед опалювальним сезоном, це десь кінець жовтня, погода, як правило, псується, тоді є загальні респіраторні захворювання, пов'язані з переохолодженням.
Також він нагадав про платформу "Всеукраїнська школа онлайн". За його словами, також розроблені багато власних платформ, інновацій, які дозволяють викладачам істотно поліпшити дистанційний процес навчання.
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«Математичне забезпечення систем автоматизації», який закінчив у березні 1995 року, одержавши диплом спеціаліста, за фахом інженер-математик.
У жовтні 1995 року для здобуття другої вищої освіти вступив на денну форму навчання до Фінансово-економічного інституту при Чернігівському технологічному інституті за спеціальністю «Облік і аудит», який закінчив у червні 1996 року, одержавши диплом спеціаліста, за фахом економіст.
У жовтні 2000 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в галузі створення програмного забезпечення» за спеціальністю 08.06.02 - «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» у спеціалізованій вченій раді Д26.006.04 Київського національного економічного університету.
Типа Кивы, за жомовую яму де свиней викормлював купив собі прафессора.
В Словаччині припиняють визнання українських дипломів про вищу освіту?
Серед можливих мотивів: недовіра до української системи освіти, дії МОН за часів Шкарлета, дисертація Киви, політичні репресії
До нас потрапив документ, яким керівництво Університету Йозефа Шафарика в Кошице, Словацька Республіка, відмовляє у визнанні диплому бакалавра випускнику Одеської національної юридичної академії (це та, що Кивалова).
Формальною причиною відмови є те, що ряд предметів, які викладали українському бакалавру, не визнаються в Словаччині, отже, бакалавр, який цього року хотів їхати вчитися в Кошице, не добрав потрібної кількості кредитів.
Серед предметів, які вказані такими, що їх не визнають в Словаччині, зокрема, - криміналістика, кримінальне право в Україні, міжнародне гуманітарне право, судочинство в Україні й ще ціла купа правничих предметів.
Можна було б це назвати чи то просто окремим випадком, який продиктований упередженістю словацької сторони або тим, що в Словаччині не визнаються ряд предметів з правничої галузі України. Але! Як стало нам відомо, такі відмови цього року отримали й інші бакалаври з інших ВНЗ України, зокрема, з Херсонського державного університету (так само правничі спеціальності). Так само відзначимо, що з 2014 року діє угода між Міністерством освіти і науки України та відповідним відомством Словаччини щодо ВЗАЄМНОГО ВИЗНАННЯ документів про освіту.
Ще 4 років тому дипломи тих же ОНЮА і ХДУ без проблем визнавалися словацькими вишами. А зараз...
Як відзначає директор OPAD - Центр зовнішньополітичних досліджень, член координаційної ради Рух Опору Капітуляції Сергій Пархоменко, який в 2014-2016 рр. був радником міністра освіти і науки України, словацька сторона перестала визнавати наші дипломи або з політичних міркувань, або, і це скоріше за все, через тотальну недовіру до української системи освіти:
"Цього року зафіксовано перші випадки відмови нашим випускникам у визнанні їх дипломів. Повязую це з тим, що словаки не довіряють нашій системі освіти, й з приходом в МОН Сергія Шкарлета ця тенденція посилилася. Почастішали випадків плагіатних скандалів, а "захист" дисертації одіозного соратника Медведчука і Авакова Іллі Киви тільки підлив масла у вогонь.
Крім того, відмова бакалавру-правнику у визнанні диплому говорить про недовіру й до правоохоронної і судової систем України. На Заході бачать розгортання політичних репресій, вибіркове судочинство, корумпованість правоохоронців. Довіряти нашій освіті, що випускає оцих судів, прокурорів, у Європи нема жодних підстав. І тому словацькі ВНЗ не готові визнавати дипломи наших юристів і не лише".