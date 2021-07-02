Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД
Подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным закона, которым предоставляется право Национальной гвардии РФ осуществлять блокировку территорий и акваторий, прилегающих к ряду объектов, создает необоснованные препятствия для свободы мореплавания.
Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства относительно Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы", - сказано в сообщении.
В МИД подчеркнули, что Российская Федерация должна прекратить нарушение своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другим нормам международного права.
"Привлечение российской национальной гвардии подчеркивает срочную необходимость консолидированного международного ответа на противоправные действия России в Черном и Азовском морях", - резюмировали в МИД.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военнослужащим и сотрудникам Росгвардии "блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения".
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А у Раши это были самые быстрые в этом регионе суда -- морские охотники класса "перехватчик". И водоизмещение "Дефендера" больше охотника в 10 раз. А про вооружение можно и не говорить.
Базы погранцов в Балаклаве давно нет. Перевели в Севастополь. Предупредите "инженера", что палится.
що Балаклава з 1957 року є районом Севастополя
і Цаплієнко вже порахував "томагавки" на борту "Росса"
https://twitter.com/freeukrman ДревляниН @freeukrman
https://twitter.com/freeukrman https://twitter.com/freeukrman
Клас. Не даремно московити на болотах виють
И я выспался, а вот тебе пора проспаться, может совковое дерьмо в голове немного растворится.
а чего сразу после того как подписал не подняли гвалт на мировой арене? другим заняты были?
https://www.youtube.com/watch?v=8**********
... В украинском МИД высказались против разрыва договора с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Замглавы внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль пояснила, что Киев от денонсации только проиграет....
По мнению украинского чиновника, разрыв договорённостей может спровоцировать новый территориальный спор. Кроме того, по оценке Зеркаль, настаивая на денонсации, Киев лишь подтверждает «позицию россиян относительно того, что это соглашение действует».
"... Украина давно имеет право разорвать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря. Никаких оснований для территориального спора это не даст, отметил в комментарии изданию "https://gordonua.com/news/crimea/mid-utverzhdaet-nelzya-razorvat-dogovor-ob-ispolzovanii-azovskogo-morya-eto-bezgramotnoe-i-bezotvetstvennoe-zayavlenie-eks-sudya-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-tribunala-553367.html?fbclid=IwAR0yqS53Y0v-7nerHPZKknEAbfR_NClTAByPYQ2EHpoAkNJ2Ojs4U0CG64M ГОРДОН " юрист-международник, бывший уполномоченный Украины в Международном суде ООН и экс-судья Международного уголовного трибунала Владимир Василенко. ..."
сухопутных территорий и водных акваторий и зафиксировать это во всех международных ин
ституциях оонах и обеэсешках разорвать дипотношения и требовать эмбарго на поставки от
туда нефтюшки и газика.
А уж Аваков сумеет кацапам анусы зажечь.
море а на донбассе какаято неуловимая "тасторона" воюетЪ....... чьи права и хто нарушил???