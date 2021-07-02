Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД

Подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным закона, которым предоставляется право Национальной гвардии РФ осуществлять блокировку территорий и акваторий, прилегающих к ряду объектов, создает необоснованные препятствия для свободы мореплавания.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства относительно Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы", - сказано в сообщении.

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В МИД подчеркнули, что Российская Федерация должна прекратить нарушение своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другим нормам международного права.

"Привлечение российской национальной гвардии подчеркивает срочную необходимость консолидированного международного ответа на противоправные действия России в Черном и Азовском морях", - резюмировали в МИД.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военнослужащим и сотрудникам Росгвардии "блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения".