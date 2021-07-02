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Новости Агрессия России против Украины
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Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД

Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД

Подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным закона, которым предоставляется право Национальной гвардии РФ осуществлять блокировку территорий и акваторий, прилегающих к ряду объектов, создает необоснованные препятствия для свободы мореплавания.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства относительно Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив

В МИД подчеркнули, что Российская Федерация должна прекратить нарушение своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другим нормам международного права.

"Привлечение российской национальной гвардии подчеркивает срочную необходимость консолидированного международного ответа на противоправные действия России в Черном и Азовском морях", - резюмировали в МИД.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военнослужащим и сотрудникам Росгвардии "блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения".

Керченский пролив (428) Крым (26397) МИД (6952) путин владимир (31276) Черное море (1481) блокирование (462) Росгвардия (85)


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Топ комментарии
+17
Ну и МИД? А кто будет подавать бумаги в суд по морскому праву в Гааге? Или только будете сотрясать воздух?
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02.07.2021 19:14
+13
Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД - Цензор.НЕТ 561
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02.07.2021 19:11
+13
Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД - Цензор.НЕТ 6272
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02.07.2021 19:32
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Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД - Цензор.НЕТ 561
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02.07.2021 19:11 Ответить
тобто так гнали, що повсерювалися. А якщо справжній бій?
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02.07.2021 19:19 Ответить
сразу затопятЪ шоб врагу не досталось
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03.07.2021 11:01 Ответить
Учитывая что "Дефендер" мог идти еще быстрее -- до 36 узлов.


А у Раши это были самые быстрые в этом регионе суда -- морские охотники класса "перехватчик". И водоизмещение "Дефендера" больше охотника в 10 раз. А про вооружение можно и не говорить.
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02.07.2021 19:19 Ответить
росгвардія має бути оголошена в Україні терористичною організацією, разом з терористичною армією і піратським флотом путіна!
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02.07.2021 19:24 Ответить
а еще Вова удивляется почему его все зовут Х..лом...
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02.07.2021 19:31 Ответить
Ну вот рашисты и подтвердили, что смелые залпы в трюмы всем экипажем были наиболее эффективными в этом неравном бою.
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02.07.2021 19:25 Ответить
"сообщил на условиях анонимности один из инженеров базы Балаклава"
Базы погранцов в Балаклаве давно нет. Перевели в Севастополь. Предупредите "инженера", что палится.
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02.07.2021 19:25 Ответить
гарадская тєлєфонная станция 825 прівєла к тому,
що Балаклава з 1957 року є районом Севастополя
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02.07.2021 19:42 Ответить
Это ничего не меняет.
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02.07.2021 20:25 Ответить
Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД - Цензор.НЕТ 6272
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02.07.2021 19:32 Ответить
https://twitter.com/freeukrman

і Цаплієнко вже порахував "томагавки" на борту "Росса"

https://twitter.com/freeukrman ДревляниН @freeukrman

https://twitter.com/freeukrman https://twitter.com/freeukrman



Клас. Не даремно московити на болотах виють
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02.07.2021 20:01 Ответить
https://twitter.com/i/status/1410976601911795716 один "Росс" може рознести весь чф рф за один залп
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02.07.2021 20:31 Ответить
Не может. Там всего 8 "гарпунов" в залпе.
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02.07.2021 22:17 Ответить
Если честно, похоже на вброс. У "Проворного" нет дизелей, у него газотурбинный двигатель.
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02.07.2021 22:52 Ответить
одним словом металлолом
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03.07.2021 08:49 Ответить
Ну и МИД? А кто будет подавать бумаги в суд по морскому праву в Гааге? Или только будете сотрясать воздух?
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02.07.2021 19:14 Ответить
следующее правительство
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02.07.2021 20:09 Ответить
Мост оккупантов, российские оккупанты, а над ними невидимые ,,Байрактары". И всё!
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02.07.2021 19:15 Ответить
рассторгайте Договор о внутреннем море
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02.07.2021 19:16 Ответить
Ага! Счас! Вы, москальня, по этому закону будете ещё в суде отвечать.
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02.07.2021 19:30 Ответить
каком суде!?)проспись!, Босс!)))
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02.07.2021 20:17 Ответить
За преступления рф перед человечеством и за терроризм.
И я выспался, а вот тебе пора проспаться, может совковое дерьмо в голове немного растворится.
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02.07.2021 21:04 Ответить
проснулись бл

а чего сразу после того как подписал не подняли гвалт на мировой арене? другим заняты были?
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02.07.2021 19:17 Ответить
Это не первое и не последнее кацапское нарушение.
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02.07.2021 19:17 Ответить
если украинская власть тоже начнет озабочиваться,а не действовать, то толку не будет
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02.07.2021 19:19 Ответить
так объявите Азовское море Международными водами
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02.07.2021 19:21 Ответить
коли замість Президента смидить сраний клоун, Росіії ніщо не заважає робити що хочуть.
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02.07.2021 19:24 Ответить
А не эффективнее ли вопрос поставить с укащанием причины, а не следствия. "Существование кацапстана ..." Далее текст любого заголовка о кацапии
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02.07.2021 19:47 Ответить
Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД - Цензор.НЕТ 9405
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02.07.2021 20:02 Ответить
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02.07.2021 20:12 Ответить
О сути боевых планов

https://www.youtube.com/watch?v=8**********
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02.07.2021 20:14 Ответить
Пора строить канал между Азовским и Черным морями, пускай лаптеногие уроды репоеды повесятся. И Крым наконец станет островом. Островом уродов...
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02.07.2021 20:29 Ответить
В 2014 г надо было разорвать двухсторонние соглашения по Азовскому морю с Московией, и оно автоматически стало бы нейтральными водами куда могут заходить суда 3-их стран. Великий дипломат Порошенко этого не знал.
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02.07.2021 20:44 Ответить
" .... Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что разрыв договора с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива лишь создаст новые проблемы. Это уже не первый призыв не денонсировать соглашение. Эксперты отмечают, что украинскому руководству следует прислушаться к мнению профессионалов и отказаться от такого шага. По словам аналитиков, разрыв договора создаст правовой вакуум и Киев может потерять право осуществлять судоходство и рыболовство в этом регионе.....

... В украинском МИД высказались против разрыва договора с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Замглавы внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль пояснила, что Киев от денонсации только проиграет....

По мнению украинского чиновника, разрыв договорённостей может спровоцировать новый территориальный спор. Кроме того, по оценке Зеркаль, настаивая на денонсации, Киев лишь подтверждает «позицию россиян относительно того, что это соглашение действует».

"... Украина давно имеет право разорвать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря. Никаких оснований для территориального спора это не даст, отметил в комментарии изданию "https://gordonua.com/news/crimea/mid-utverzhdaet-nelzya-razorvat-dogovor-ob-ispolzovanii-azovskogo-morya-eto-bezgramotnoe-i-bezotvetstvennoe-zayavlenie-eks-sudya-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-tribunala-553367.html?fbclid=IwAR0yqS53Y0v-7nerHPZKknEAbfR_NClTAByPYQ2EHpoAkNJ2Ojs4U0CG64M ГОРДОН " юрист-международник, бывший уполномоченный Украины в Международном суде ООН и экс-судья Международного уголовного трибунала Владимир Василенко. ..."
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02.07.2021 20:56 Ответить
Украина давно обязана объявить о нападении на нас расейской *********, оккупации части
сухопутных территорий и водных акваторий и зафиксировать это во всех международных ин
ституциях оонах и обеэсешках разорвать дипотношения и требовать эмбарго на поставки от
туда нефтюшки и газика.
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03.07.2021 10:59 Ответить
Наш МИД -
Використання Росгвардії для блокування Керченської протоки порушує права України як прибережної держави, - МЗС - Цензор.НЕТ 3708
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02.07.2021 21:22 Ответить
Что-то белоснежный мост пожелтел - ржавеет на морском воздухе.
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02.07.2021 22:10 Ответить
Все правильно: росгвардия, по сути - полицейское формирование, которое гораздо свободнее в действиях в мирное время, чем ВС. В идеале ответом Украины должно стать не обращение МИДа - а создание морских частей нацгвардии, которые бы перекрыли для российских судов пути. А что? Им можно - нам нельзя?
А уж Аваков сумеет кацапам анусы зажечь.
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02.07.2021 22:38 Ответить
Крым неоккупирован а аннексирован если шо, мост тоже нормалёк, Азов до сих пор "общее"
море а на донбассе какаято неуловимая "тасторона" воюетЪ....... чьи права и хто нарушил???
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03.07.2021 10:53 Ответить
 
 