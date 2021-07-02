Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с территории Беларуси
Правительство Литвы в пятницу вечером приняло решение объявить в стране экстремальную ситуацию в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.
За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.
В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.
В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта - в десять раз больше, чем за весь 2020 год.
Топ комментарии
+13 Вася Шевченко #371210
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+13 Иннокентий beer
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+11 Александр #422688
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Якщо біженці такі "life matter", то їх треба прийняти і обцілувати у всє інтімниє мєста. Але, якщо ти будеш приймати всіх біженців без розбору, то дуже швидко твої громадяни самі стануть біженцями у власній країні.
Великою мірою так звані "європейські цінності" є фарисейством. І Лука хоче самим наглим образом продемонструвати це на прикладі Литви.
Будєм посмотрєть.
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Вибачте, але ж це не по європейськи, нєтолєрантно.
Треба всєх бєженцев облобизать во всє щєлі і поселить у власній країні. Оце буде по дємократічному, по європейському.
Я, звичайно, проти цього, але тепер така політика Європи.
"Больше нєгров, хароших, і разних..." А єслі ви протів цього, - то ето расізЬм! А за расізЬм щас по головкє нє погладят.
Те что бегут хотят и будут работать в отличии от трутня тихановской. Из-за бугра она "митинги" устраивает. НЕ можешь быть жанной дАрк - не мучай опу и людей не подставляй.
увеличивайте места для расселения раз в 100 как минимум . раз пускаете к себе они повалят толпами .