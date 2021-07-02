Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с территории Беларуси

Правительство Литвы в пятницу вечером приняло решение объявить в стране экстремальную ситуацию в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.

За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.

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В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта - в десять раз больше, чем за весь 2020 год.