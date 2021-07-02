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Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с территории Беларуси

Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с территории Беларуси

Правительство Литвы в пятницу вечером приняло решение объявить в стране экстремальную ситуацию в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.

За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.

Читайте: "Поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - Лукашенко

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта - в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

Автор: 

Беларусь (7893) Литва (2465) нелегалы (452)


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Топ комментарии
+13
бегут рабы с колхоза... еще на коронавирус проверяйте... ибо кто знает какие там сюрпризы..
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02.07.2021 19:48
+13
Разберись сначала. Это не белорусы бегут. Это лука организовал и поощряет через страну транзитный коридор для мигрантов с востока.
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02.07.2021 20:35
+11
Та чий не влпрос. Ловить и в страну отправления перекидывать через забор
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02.07.2021 19:45
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Та чий не влпрос. Ловить и в страну отправления перекидывать через забор
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02.07.2021 19:45 Ответить
Лука ловить європейців на їхніх же "європейських цінностях".
Якщо біженці такі "life matter", то їх треба прийняти і обцілувати у всє інтімниє мєста. Але, якщо ти будеш приймати всіх біженців без розбору, то дуже швидко твої громадяни самі стануть біженцями у власній країні.
Великою мірою так звані "європейські цінності" є фарисейством. І Лука хоче самим наглим образом продемонструвати це на прикладі Литви.
Будєм посмотрєть.
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03.07.2021 00:39 Ответить
Лука хоче щоб перекрили кордони з його мавп"ятником.
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02.07.2021 19:46 Ответить
бегут рабы с колхоза... еще на коронавирус проверяйте... ибо кто знает какие там сюрпризы..
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02.07.2021 19:48 Ответить
Bolsinstvo irakci tam,jest i drugix no tex bolsinstvo
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02.07.2021 19:50 Ответить
А шо тихановская делает? Или только говорит?такую кашу заварили...
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02.07.2021 19:52 Ответить
Priciom tut Tixanovskaja?Xocit diktator ecio sankciji stob po suse neprojexal v EVropu on ix skoro polucit.Budem davit ego dalse i gorazdo silnej
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02.07.2021 19:56 Ответить
Вони ще влаштують у вас хороводи.
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02.07.2021 19:53 Ответить
Segodnai bylo video tak na cetverenkax sli cerez granicu zveria imitirovali takije lapti ecio nadeli kak kabana,dumajet nevidet,no tam kameri stojali,cerez sabor perelezli
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02.07.2021 19:59 Ответить
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02.07.2021 20:15 Ответить
нє, то східний транзит через парашку
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02.07.2021 19:52 Ответить
Махання букетиками не допомогло?
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02.07.2021 19:51 Ответить
Nado bystrej ix otpravliat domoj,teper 2 nedeli poka proveriajet i dumajet dat ubezyce,potom jesli otkazut podajut v sud i ecio dve nedeli minimum.Nado srazu ix vysylat domoj i eto pokazat stob vydeli Irake takije veci,stob drugyje tut nejexali
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02.07.2021 19:54 Ответить
Tak oni u nas nezaderzivatsia,necego tut bojatsia.Irakci netu ciornyje.POlne normalnyje irakci jest liudi luce cem s raski,takix toze nemalo
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02.07.2021 20:04 Ответить
Интересно, как скоро вас натянут по самые помидоры?
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02.07.2021 20:07 Ответить
Отправить,,домой,,не поучится-они паспорта,,потеряли,,А договор об реадмиссии(возврату нелегалов)РБ расторгла.Не хотели с нами спокойно,по соседски жить-теперь отгребать будете.
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02.07.2021 20:03 Ответить
Авиацию вы уже просрали. Скоро вас обложат как прокаженных.
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02.07.2021 20:06 Ответить
Pervuju ocered tex kto poteriali pasporta otpravlaijet domoj vasemu svediniju.Vyjasniajet bystro kto jest kto ix pervuiuju ocered domoj takix,jesli neuspejet sbezat dalse v Germaniju
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02.07.2021 20:07 Ответить
О, какие мы воинственные!!! Прям ухххх...
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02.07.2021 20:09 Ответить
насрать на их паспорта. Выгнать взад на нейтральную полосу пусть возвращаются взад и бульбу роют.
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02.07.2021 20:16 Ответить
Готовьтесь быть западным федеральным округом.
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02.07.2021 20:18 Ответить
С вами это с кем, лукападла ты недобитая ?
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02.07.2021 21:42 Ответить
Тезка, тебя же ногами скоро будут киздить! Кого ты пугать пытаешься, чмо лишнехромосомное?
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02.07.2021 22:05 Ответить
Литва оголошує екстремальну ситуацію через наплив мігрантів з території Білорусі - Цензор.НЕТ 7316 https://censor.net/ru/user/127449 Nado bystrej ix otpravliat domoj

************
Вибачте, але ж це не по європейськи, нєтолєрантно.
Треба всєх бєженцев облобизать во всє щєлі і поселить у власній країні. Оце буде по дємократічному, по європейському.
Я, звичайно, проти цього, але тепер така політика Європи.
"Больше нєгров, хароших, і разних..." А єслі ви протів цього, - то ето расізЬм! А за расізЬм щас по головкє нє погладят.
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03.07.2021 00:47 Ответить
Nu da vi pravi,no Litve oni nebudet zit.Tut posobyje im paltyt 20 evro v nedeliu,plius vyderzyvajet.No eto dlia nix ne dengi.Ix cel gde platyt posobyje gorazdo bolse kak Germanija ili drugije zapadnyje strani.Net Litve ix ****** nam oni nenuzni,vot segodnia opiat gaza polucili dlia profilaktiki ecio i pobyli
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03.07.2021 11:00 Ответить
просто стрелять пограничникам на любой шорох со стороны болотного микромордора. и поток прекратится.
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02.07.2021 20:14 Ответить
Т.е. ты, мразь, предлагаешь расстреливать (с упоением) людей, пытающихся сбежать с территории тоталитарного режима, гнида?
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03.07.2021 08:38 Ответить
Мда коменты. Никого не смытило что люди бегут с концлагеря "бацьки", от беззакония и беспредела.
Те что бегут хотят и будут работать в отличии от трутня тихановской. Из-за бугра она "митинги" устраивает. НЕ можешь быть жанной дАрк - не мучай опу и людей не подставляй.
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02.07.2021 20:24 Ответить
Разберись сначала. Это не белорусы бегут. Это лука организовал и поощряет через страну транзитный коридор для мигрантов с востока.
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02.07.2021 20:35 Ответить
була стаття на якомусь ресурсі, де описана вся схема - організовані бульбофюрером чартерні авіарейси в Білорусь, вартість квитка + трансфер на кордон орієнтовно 1000 євро
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03.07.2021 07:57 Ответить
Смытило только тебя Остальные поинтересовались, что усатый кидор всякую черножопую шваль переправляет в ЕС
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02.07.2021 22:07 Ответить
Не тікати потрібно, а боротися. Це якщо білоруси розповзатися почали, а всякі-інші.
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03.07.2021 08:27 Ответить
Минные заграждения
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02.07.2021 22:24 Ответить
Литвини у Литву...
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02.07.2021 20:50 Ответить
Это беженцы другие а не литвины. Всякие иракцы и.т.д
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02.07.2021 22:28 Ответить
Это ты по заданию таракана или ***** здесь строчишь бред сивой кобылы?
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03.07.2021 08:39 Ответить
Кто то еще сомневается что "беженцами" Европу наводнили кацапы?
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02.07.2021 22:06 Ответить
Відстрілювати й на корм крокодилам. Щоб не розповзалися від вирішення своїх проблем, як даунбасята по Україні.
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03.07.2021 08:25 Ответить
Началась бомбардировка Литвы живой силой?
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03.07.2021 09:34 Ответить
...а россию всех...она многонациональная страна..только так))
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03.07.2021 12:01 Ответить
Повторюють шоу Ердогану
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03.07.2021 13:20 Ответить
"В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.Источник"--------

увеличивайте места для расселения раз в 100 как минимум . раз пускаете к себе они повалят толпами .
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06.07.2021 19:28 Ответить
 
 