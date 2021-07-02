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Новости Агрессия России против Украины
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Наемник "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы, - прокуратура

Наемник

В Донецкой области суд признал виновным жителя Горловки в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст . 258-3 УК Украины) и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года осужденный находился в составе НЗФ РФ на должностях "разведчика 3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут" и "стрелка 1-го батальона территориальной обороны "ДНР". В 2020 году он занял пост так называемого командира 3 отделения 1 механизированного взвода механизированной роты 1-го батальона территориальной обороны Минобороны "ДНР".

Находясь на указанных должностях, осужденный осуществлял наблюдение за позициями украинских военных возле г. Торецк и пгт. Верхнеторецкое и принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне НЗФ РФ против подразделений ВСУ и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО / ООС, на территории Донецкой области.

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При проведении контртеррористических мероприятий боевика задержали возле пгт. Новгородское г. Торецка. У него изъяли военный билет НЗФ так называемой "ДНР", удостоверение участника общественной организации "Ветераны Новороссии" и военную форму.

Автор: 

боевик (16779) приговор (1217) юстиция (758) наемники рф (2082) Офис Генпрокурора (2470)


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Топ комментарии
+4
хоть один кормилец ответит за содеяное.
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03.07.2021 00:19
+4
Чудо!!!. Чесно кажучи, коли прочитав заголовок, то вирішив що або: а) вирок винесли умовно, або б) він знаходиться за межами України і вирок винесли заочно.
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03.07.2021 00:24
+4
Хоть одного сепара осудили со сроком, а то Штепу так и не смогли.
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03.07.2021 03:43
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Наемник "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2580
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02.07.2021 23:44 Ответить
Заблукал на Брайтон-Бич в поисках бояры.
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02.07.2021 23:46 Ответить
хоть один кормилец ответит за содеяное.
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03.07.2021 00:19 Ответить
Чудо!!!. Чесно кажучи, коли прочитав заголовок, то вирішив що або: а) вирок винесли умовно, або б) він знаходиться за межами України і вирок винесли заочно.
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03.07.2021 00:24 Ответить
Хоть одного сепара осудили со сроком, а то Штепу так и не смогли.
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03.07.2021 03:43 Ответить
Шкапа в настоящее время недосягаема...
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03.07.2021 11:21 Ответить
Виновным признан, приговор уже вынесен, но личность засекречена. Почему?
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03.07.2021 08:57 Ответить
чтобы не обменяли в срочном порядке на таксиста
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03.07.2021 16:51 Ответить
наверное все-таки наоборот - чтобы обменять, а публика чтобы думала, что он на зоне среди нормальных украинских патриотичных урок, влачит жалкое существование как предатель и следовательно опущенный ...
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03.07.2021 21:24 Ответить
мало
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03.07.2021 16:51 Ответить
За измену и войну против Украины и убийство украинских граждан нужно давать максимальный срок. Пожизненне и в таких условиях чтобы через 5 лет сам сдох-нех его кормить за счет налогоплательщиков всю жизнь. Даже просто за госизмену нужно пожизненное давать
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03.07.2021 20:50 Ответить
 
 