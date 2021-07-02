Наемник "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы, - прокуратура

В Донецкой области суд признал виновным жителя Горловки в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст . 258-3 УК Украины) и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года осужденный находился в составе НЗФ РФ на должностях "разведчика 3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут" и "стрелка 1-го батальона территориальной обороны "ДНР". В 2020 году он занял пост так называемого командира 3 отделения 1 механизированного взвода механизированной роты 1-го батальона территориальной обороны Минобороны "ДНР".

Находясь на указанных должностях, осужденный осуществлял наблюдение за позициями украинских военных возле г. Торецк и пгт. Верхнеторецкое и принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне НЗФ РФ против подразделений ВСУ и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО / ООС, на территории Донецкой области.

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При проведении контртеррористических мероприятий боевика задержали возле пгт. Новгородское г. Торецка. У него изъяли военный билет НЗФ так называемой "ДНР", удостоверение участника общественной организации "Ветераны Новороссии" и военную форму.