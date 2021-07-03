На подводном нефтепроводе в Мексиканском заливе возник пожар. ВИДЕО

В Мексиканском заливе произошел пожар на подводном трубопроводе, который эксплуатируется мексиканской государственной нефтяной компанией Pemex.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

От судоходных компаний не сообщалось о каких-либо ранениях и серьезных последствиях для производства. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванный неисправностью одного из клапанов.

Экипаж Pemex использовал азот для управления огнем из трубопровода, который использовался для транспортировки нефти и газа. Согласно сообщению, корабль, прибывший позже утром, пытался перекрыть клапан трубопровода.