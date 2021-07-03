На подводном нефтепроводе в Мексиканском заливе возник пожар. ВИДЕО
В Мексиканском заливе произошел пожар на подводном трубопроводе, который эксплуатируется мексиканской государственной нефтяной компанией Pemex.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.
От судоходных компаний не сообщалось о каких-либо ранениях и серьезных последствиях для производства. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванный неисправностью одного из клапанов.
Экипаж Pemex использовал азот для управления огнем из трубопровода, который использовался для транспортировки нефти и газа. Согласно сообщению, корабль, прибывший позже утром, пытался перекрыть клапан трубопровода.
🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021
Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo
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