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На подводном нефтепроводе в Мексиканском заливе возник пожар. ВИДЕО

В Мексиканском заливе произошел пожар на подводном трубопроводе, который эксплуатируется мексиканской государственной нефтяной компанией Pemex.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

От судоходных компаний не сообщалось о каких-либо ранениях и серьезных последствиях для производства. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванный неисправностью одного из клапанов.

Экипаж Pemex использовал азот для управления огнем из трубопровода, который использовался для транспортировки нефти и газа. Согласно сообщению, корабль, прибывший позже утром, пытался перекрыть клапан трубопровода.

🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)

Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo

— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Автор: 

пожар (5949) нефтепровод (109)


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Топ комментарии
+7
Не понимаю, какой смысл поливать водой море.
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03.07.2021 02:50
+7
майбутнє нордстріма2.
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03.07.2021 03:38
+4
Все ради дорогой нефти, даже подводные пожары (и как оно в воде загорелось х-з).
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03.07.2021 03:41
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Район где обрушился 12-этажный дом в Майами перекрыли к приезду Байдена. Родные просят его не мешать спасательным работам. Пока найдено 18 тел, 145 считаются пропавшими без вести.

На подводном нефтепроводе в Мексиканском заливе возник пожар - Цензор.НЕТ 6259
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03.07.2021 02:40 Ответить
Не понимаю, какой смысл поливать водой море.
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03.07.2021 02:50 Ответить
Азотом
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03.07.2021 08:36 Ответить
😁
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03.07.2021 11:05 Ответить
Чтобы произвести ремонтные работы.
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03.07.2021 09:09 Ответить
И что они будут делать, когда у них кончится вода?
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03.07.2021 09:32 Ответить
майбутнє нордстріма2.
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03.07.2021 03:38 Ответить
И не только норд- , и не только -2.
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03.07.2021 09:33 Ответить
Все ради дорогой нефти, даже подводные пожары (и как оно в воде загорелось х-з).
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03.07.2021 03:41 Ответить
Загорілось на поверхні, а не в воді №65
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03.07.2021 08:52 Ответить
Людство стало суіцидником.
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03.07.2021 05:32 Ответить
Опять )(уйла многоходовочки?
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03.07.2021 06:25 Ответить
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03.07.2021 06:35 Ответить
Кажись в марте 1926 года в сссре приняли секретный закон " о спецоперациях за бугром",автором был Ф.Э.Дзержинский,вскоре сдох после этого...видать Новичок скосил..,Путлер этот закон усовершенствовал в 2007 году...
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03.07.2021 06:41 Ответить
Якщо то горить нафта , то де чорний дим ? .
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03.07.2021 07:06 Ответить
А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли.
Долго-долго крокодил море синее тушил.
Пирогами и блинами и сушеными грибами…
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03.07.2021 07:47 Ответить
Газ горить.
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03.07.2021 09:10 Ответить
Кто-то снова осматривал достопримечательности.
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03.07.2021 07:11 Ответить
кацапські свині не сплять
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03.07.2021 07:26 Ответить
На подводном нефтепроводе в Мексиканском заливе возник пожар - Цензор.НЕТ 5397
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03.07.2021 07:56 Ответить
Угробастають амери з мексами той залів на прутень. Гарні ж місця! І це дещо про надійність підводних трубогонів.
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03.07.2021 08:11 Ответить
На подводном нефтепроводе в Мексиканском заливе возник пожар - Цензор.НЕТ 1623
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03.07.2021 08:21 Ответить
хтось кинув у воду недопалок..
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03.07.2021 08:37 Ответить
Поливать море морем как то слишком по-русски...
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03.07.2021 08:45 Ответить
Задавят огонь водой, потом произведут ремонтные работы.
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03.07.2021 09:13 Ответить
Пожар на подводном нефтепроводе????.....вы увиливаете от темы! Да, да, точнее пожар в канадском посёлке Луттон.
Луттон расположен в районе каньона Фрейзер в Британской Колумбии, примерно в двух часах езды к юго-западу от Камлупса и в трёх часах езды к северо-востоку от Ванкувера.
«У нас было всего 20 минут на сборы» - сказала местная жительница Шерри Драйнок (Sherry Drynock). - Мы побросали, что смогли, в наш автомобиль и уехали».
Полицейские ходили от двери к двери, говоря людям, что пора уходить.
Девяносто процентов деревни сгорело, сообщил в четверг в социальных сетях местный депутат парламента Брэд Вис (Brad Vis), представляющий округ Mission-Matsqui-Fraser Canyon.
Вы вообще понимаете, что эти все пожары искуственные, не существующие в мире нормальных пожаров. Точно так же и в Греции, им нужно было максимум 10 минут чтобы добежать до пляжа и нырнуть в воду, все остальные погибли.
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03.07.2021 09:01 Ответить
А теперь о самой технологии пожаров. Их то и пожарами назвать нельзя.Обязательно нужна среда, т.е. должна работать мода Н21. Ну без неё никак - вам же нужен сильный ветер.
Следующий пункт - это создание очага( внимание, абсолютно в любом желаемом вам месте!) Чтобы создать очаг вам нужен....сумматор, я бы его назвал точнее суммирующий тройник. Нужно поставить гравитациооную линзу над очагом любого пламени и...нити очага зайдут в линзу. По сути - это транспортировка энергии на расстояние( правильно у нас это слово имеет название -оружие). Очень детально это расписано в манускрипте Войнича. Стр.82. В манускрипте две! раскрытые страницы имеют одну и ту же нумерацию (лист). Смотрите на листе справа. Вооот этот вот тройник и есть ....оружие, которое с успехом используют против нас с вами......не в первый раз!!!....за историю планеты.
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03.07.2021 09:16 Ответить
На подводном нефтепроводе в Мексиканском заливе возник пожар - Цензор.НЕТ 3219
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03.07.2021 09:30 Ответить
Ну и просто без слов!!
Пожежа вразила щонайменше шість громад у передгір'ї гірського масиву Троодос, область соснового лісу та густорослих чагарників. Європейська комісія заявила, що пожежні літаки вилетіли з Греції для боротьби з пожежею, а Італія також планує розгорнути повітряну допомогу. Посадовці заявили, що очікувалася допомога і від Ізраїлю."Це найстрашніша лісова пожежа в історії Кіпру", - сказав директор департаменту лісового господарства Шараламбос Александру.Були зроблені спроби запобігти пожежі: перетинати гори і зупинити її, перш ніж дійти до Мачайрасу, соснового лісу та однієї з найвищих вершин Кіпру. Александру заявив, що периметр пожежі становив "принаймні 40 кілометрів".Постраждали десятки об'єктів нерухомості. У районі були широкомасштабні відключення електрики. Дим був помітний в столиці Нікосії, яка знаходилась на відстані 75 км (45 миль)."Це дуже складний день для Кіпру. Всі механізми держави працюють, і пріоритетом є відсутність людських втрат", - написав у своєму Twitter президент Кіпру Нікос Анастасіядес.Причини пожежі, яка сталася приблизно опівдні, були незрозумілими. Цього тижня Кіпр пережив спеку, температура якої перевищує 40 за Цельсієм (104 за Фаренгейтом).
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04.07.2021 08:28 Ответить
 
 