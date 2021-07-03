На підводному нафтопроводі в Мексиканській затоці сталася пожежа. ВIДЕО
У Мексиканській затоці сталася пожежа на підводному трубопроводі, який експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Про поранених чи серйозні наслідки для виробництва не повідомлялося. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, спричинений несправністю одного з клапанів.
Екіпаж Pemex використовував азот для управління вогнем із трубопроводу, який використовувався для транспортування нафти і газу. Згідно з повідомленням, корабель, який прибув пізніше вранці, намагався перекрити клапан трубопроводу.
🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021
Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo
Будь ласка, зачекайте...
Долго-долго крокодил море синее тушил.
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Луттон расположен в районе каньона Фрейзер в Британской Колумбии, примерно в двух часах езды к юго-западу от Камлупса и в трёх часах езды к северо-востоку от Ванкувера.
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Пожежа вразила щонайменше шість громад у передгір'ї гірського масиву Троодос, область соснового лісу та густорослих чагарників. Європейська комісія заявила, що пожежні літаки вилетіли з Греції для боротьби з пожежею, а Італія також планує розгорнути повітряну допомогу. Посадовці заявили, що очікувалася допомога і від Ізраїлю."Це найстрашніша лісова пожежа в історії Кіпру", - сказав директор департаменту лісового господарства Шараламбос Александру.Були зроблені спроби запобігти пожежі: перетинати гори і зупинити її, перш ніж дійти до Мачайрасу, соснового лісу та однієї з найвищих вершин Кіпру. Александру заявив, що периметр пожежі становив "принаймні 40 кілометрів".Постраждали десятки об'єктів нерухомості. У районі були широкомасштабні відключення електрики. Дим був помітний в столиці Нікосії, яка знаходилась на відстані 75 км (45 миль)."Це дуже складний день для Кіпру. Всі механізми держави працюють, і пріоритетом є відсутність людських втрат", - написав у своєму Twitter президент Кіпру Нікос Анастасіядес.Причини пожежі, яка сталася приблизно опівдні, були незрозумілими. Цього тижня Кіпр пережив спеку, температура якої перевищує 40 за Цельсієм (104 за Фаренгейтом).