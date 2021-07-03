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пожежа (4241) нафтопровід (352)

На підводному нафтопроводі в Мексиканській затоці сталася пожежа. ВIДЕО

У Мексиканській затоці сталася пожежа на підводному трубопроводі, який експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Про поранених чи серйозні наслідки для виробництва не повідомлялося. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, спричинений несправністю одного з клапанів.

Екіпаж Pemex використовував азот для управління вогнем із трубопроводу, який використовувався для транспортування нафти і газу. Згідно з повідомленням, корабель, який прибув пізніше вранці, намагався перекрити клапан трубопроводу.

🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)

Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo

— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021
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Топ коментарі
+7
Не понимаю, какой смысл поливать водой море.
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03.07.2021 02:50
+7
майбутнє нордстріма2.
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03.07.2021 03:38
+4
Все ради дорогой нефти, даже подводные пожары (и как оно в воде загорелось х-з).
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03.07.2021 03:41
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На подводном нефтепроводе в Мексиканском заливе возник пожар - Цензор.НЕТ 6259
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03.07.2021 02:40 Відповісти
Не понимаю, какой смысл поливать водой море.
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03.07.2021 02:50 Відповісти
Азотом
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03.07.2021 08:36 Відповісти
😁
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03.07.2021 11:05 Відповісти
Чтобы произвести ремонтные работы.
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03.07.2021 09:09 Відповісти
И что они будут делать, когда у них кончится вода?
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03.07.2021 09:32 Відповісти
майбутнє нордстріма2.
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03.07.2021 03:38 Відповісти
И не только норд- , и не только -2.
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03.07.2021 09:33 Відповісти
Все ради дорогой нефти, даже подводные пожары (и как оно в воде загорелось х-з).
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03.07.2021 03:41 Відповісти
Загорілось на поверхні, а не в воді №65
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03.07.2021 08:52 Відповісти
Людство стало суіцидником.
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03.07.2021 05:32 Відповісти
Опять )(уйла многоходовочки?
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03.07.2021 06:25 Відповісти
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03.07.2021 06:35 Відповісти
Кажись в марте 1926 года в сссре приняли секретный закон " о спецоперациях за бугром",автором был Ф.Э.Дзержинский,вскоре сдох после этого...видать Новичок скосил..,Путлер этот закон усовершенствовал в 2007 году...
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03.07.2021 06:41 Відповісти
Якщо то горить нафта , то де чорний дим ? .
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03.07.2021 07:06 Відповісти
А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли.
Долго-долго крокодил море синее тушил.
Пирогами и блинами и сушеными грибами…
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03.07.2021 07:47 Відповісти
Газ горить.
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03.07.2021 09:10 Відповісти
Кто-то снова осматривал достопримечательности.
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03.07.2021 07:11 Відповісти
кацапські свині не сплять
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03.07.2021 07:26 Відповісти
На подводном нефтепроводе в Мексиканском заливе возник пожар - Цензор.НЕТ 5397
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03.07.2021 07:56 Відповісти
Угробастають амери з мексами той залів на прутень. Гарні ж місця! І це дещо про надійність підводних трубогонів.
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03.07.2021 08:11 Відповісти
На подводном нефтепроводе в Мексиканском заливе возник пожар - Цензор.НЕТ 1623
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03.07.2021 08:21 Відповісти
хтось кинув у воду недопалок..
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03.07.2021 08:37 Відповісти
Поливать море морем как то слишком по-русски...
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03.07.2021 08:45 Відповісти
Задавят огонь водой, потом произведут ремонтные работы.
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03.07.2021 09:13 Відповісти
Пожар на подводном нефтепроводе????.....вы увиливаете от темы! Да, да, точнее пожар в канадском посёлке Луттон.
Луттон расположен в районе каньона Фрейзер в Британской Колумбии, примерно в двух часах езды к юго-западу от Камлупса и в трёх часах езды к северо-востоку от Ванкувера.
«У нас было всего 20 минут на сборы» - сказала местная жительница Шерри Драйнок (Sherry Drynock). - Мы побросали, что смогли, в наш автомобиль и уехали».
Полицейские ходили от двери к двери, говоря людям, что пора уходить.
Девяносто процентов деревни сгорело, сообщил в четверг в социальных сетях местный депутат парламента Брэд Вис (Brad Vis), представляющий округ Mission-Matsqui-Fraser Canyon.
Вы вообще понимаете, что эти все пожары искуственные, не существующие в мире нормальных пожаров. Точно так же и в Греции, им нужно было максимум 10 минут чтобы добежать до пляжа и нырнуть в воду, все остальные погибли.
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03.07.2021 09:01 Відповісти
А теперь о самой технологии пожаров. Их то и пожарами назвать нельзя.Обязательно нужна среда, т.е. должна работать мода Н21. Ну без неё никак - вам же нужен сильный ветер.
Следующий пункт - это создание очага( внимание, абсолютно в любом желаемом вам месте!) Чтобы создать очаг вам нужен....сумматор, я бы его назвал точнее суммирующий тройник. Нужно поставить гравитациооную линзу над очагом любого пламени и...нити очага зайдут в линзу. По сути - это транспортировка энергии на расстояние( правильно у нас это слово имеет название -оружие). Очень детально это расписано в манускрипте Войнича. Стр.82. В манускрипте две! раскрытые страницы имеют одну и ту же нумерацию (лист). Смотрите на листе справа. Вооот этот вот тройник и есть ....оружие, которое с успехом используют против нас с вами......не в первый раз!!!....за историю планеты.
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03.07.2021 09:16 Відповісти
На подводном нефтепроводе в Мексиканском заливе возник пожар - Цензор.НЕТ 3219
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03.07.2021 09:30 Відповісти
Ну и просто без слов!!
Пожежа вразила щонайменше шість громад у передгір'ї гірського масиву Троодос, область соснового лісу та густорослих чагарників. Європейська комісія заявила, що пожежні літаки вилетіли з Греції для боротьби з пожежею, а Італія також планує розгорнути повітряну допомогу. Посадовці заявили, що очікувалася допомога і від Ізраїлю."Це найстрашніша лісова пожежа в історії Кіпру", - сказав директор департаменту лісового господарства Шараламбос Александру.Були зроблені спроби запобігти пожежі: перетинати гори і зупинити її, перш ніж дійти до Мачайрасу, соснового лісу та однієї з найвищих вершин Кіпру. Александру заявив, що периметр пожежі становив "принаймні 40 кілометрів".Постраждали десятки об'єктів нерухомості. У районі були широкомасштабні відключення електрики. Дим був помітний в столиці Нікосії, яка знаходилась на відстані 75 км (45 миль)."Це дуже складний день для Кіпру. Всі механізми держави працюють, і пріоритетом є відсутність людських втрат", - написав у своєму Twitter президент Кіпру Нікос Анастасіядес.Причини пожежі, яка сталася приблизно опівдні, були незрозумілими. Цього тижня Кіпр пережив спеку, температура якої перевищує 40 за Цельсієм (104 за Фаренгейтом).
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04.07.2021 08:28 Відповісти
 
 