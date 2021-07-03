В НКРЭКУ прокомментировали обвал трейдерами цен электроэнергии ниже себестоимости АЭС

Энергетический регулятор НКРЭКУ выразил обеспокоенность снижением доходов трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС на бирже из-за перехода электростанций на продажу электроэнергии непосредственно потребителям по прямым договорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НКРЭКУ, обнародованное вечером 2 июля, передает Цензор.НЕТ.

"В первые дни июля 2021 на рынке "на сутки вперед" (РСВ) наблюдается резкое снижение цены, вызванное выводом спроса с рынка "на сутки вперед" на рынок двусторонних договоров (РСВ)", - говорится в заявлении регулятора.

Регулятор осудил решение реальных производителей увеличить объем продажи электроэнергии по двусторонним договорам, к которому они вынуждено прибегли из-за ценовых махинаций трейдеров на "рынке на сутки вперед".

"Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточного рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличение спроса)", - заявил регулятор НКРЭКУ.

Напомним, ранее Министерство энергетики, НАЭК "Энергоатом" и госкомпания "Центрэнерго" призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.

НКРЭКУ трижды отказалось устранять махинации, заявив о недопустимости "ущемления прав трейдеров".

Кроме того, регулятор также обвинил "Энергоатом" и Минэнерго в непрофессионализме и неэффективности.