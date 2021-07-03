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НКРЭКУ (477) электроэнергия (770)

В НКРЭКУ прокомментировали обвал трейдерами цен электроэнергии ниже себестоимости АЭС

В НКРЭКУ прокомментировали обвал трейдерами цен электроэнергии ниже себестоимости АЭС

Энергетический регулятор НКРЭКУ выразил обеспокоенность снижением доходов трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС на бирже из-за перехода электростанций на продажу электроэнергии непосредственно потребителям по прямым договорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НКРЭКУ, обнародованное вечером 2 июля, передает Цензор.НЕТ.

"В первые дни июля 2021 на рынке "на сутки вперед" (РСВ) наблюдается резкое снижение цены, вызванное выводом спроса с рынка "на сутки вперед" на рынок двусторонних договоров (РСВ)", - говорится в заявлении регулятора.

Регулятор осудил решение реальных производителей увеличить объем продажи электроэнергии по двусторонним договорам, к которому они вынуждено прибегли из-за ценовых махинаций трейдеров на "рынке на сутки вперед".

"Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточного рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличение спроса)", - заявил регулятор НКРЭКУ.

Напомним, ранее Министерство энергетики, НАЭК "Энергоатом" и госкомпания "Центрэнерго" призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.

НКРЭКУ трижды отказалось устранять махинации, заявив о недопустимости "ущемления прав трейдеров".

Кроме того, регулятор также обвинил "Энергоатом" и Минэнерго в непрофессионализме и неэффективности.

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Топ комментарии
+24
"обеспокоенность снижением доходов трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС" 🤔
Может я что-то недопонимаю, но следовало бы в первую очередь обеспокоиться ценами, что платит за электричество и без того нищий народ, а не тем, сколько зарабатывают барыги на перепродаже государственной (!) электроэнергии
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03.07.2021 10:37
+21
Це ж треба, - виробники продають напряму споживачам - непорядок. А що будуть їсти численні посередники - паразити і сама НКРЭКУ? Треба негайно заборонити виробникам електроенергії продавати її напряму, - із газом в них це вийшло.
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03.07.2021 10:43
+13
А винні ті піде#раси яки цих трейдерів на енергоринок запустили !
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03.07.2021 10:29
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Правила форума Совет форумчан
А виноваты,как всегда,"зеленые" инвесторы
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03.07.2021 10:14 Ответить
Игорек - ДУЙ КА ТЫ К СЕБЕ НА ВЕТКУ. Без козломордых разберемся.
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03.07.2021 10:27 Ответить
Розумнику,щось згідно тематиці є що сказати?Або вмієш тільки в калюжу перднути
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03.07.2021 10:32 Ответить
Сказать на твой высер можно только одно: быстро же ты перекрасился и сменил флагУ НКРЕКП прокоментували обвал трейдерами цін на електроенергію нижче собівартості АЕС - Цензор.НЕТ 6318
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03.07.2021 11:09 Ответить
Мову вивчи спочатку,а VPN з тебе за хвилину китайця зробить
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03.07.2021 11:18 Ответить
А винні ті піде#раси яки цих трейдерів на енергоринок запустили !
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03.07.2021 10:29 Ответить
А как это тебе удается под кацапсячей тряпкой тут ошиваться? На козломордии вреде бы этот сайт запрещен. А если пользоваться VPN то будет отображаться флаг страны где находится этот сервер...
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03.07.2021 10:45 Ответить
Ща проверю.
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03.07.2021 11:01 Ответить
Я Бетмен
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03.07.2021 11:17 Ответить
Так Бетмен кацапсячий чи чий?
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03.07.2021 12:05 Ответить
Місцевий.А шведи наші друзі,чи як?
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03.07.2021 12:17 Ответить
Цим користуєшся?
У НКРЕКП прокоментували обвал трейдерами цін на електроенергію нижче собівартості АЕС - Цензор.НЕТ 3116
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03.07.2021 12:28 Ответить
Panda Dom на мобільному
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03.07.2021 12:41 Ответить
Оце? У НКРЕКП прокоментували обвал трейдерами цін на електроенергію нижче собівартості АЕС - Цензор.НЕТ 7158
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03.07.2021 12:50 Ответить
Panda dome antivirus
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03.07.2021 12:52 Ответить
і як завжди правильне рішення це підняти ціну населенню , щоб не загнулась економіка
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03.07.2021 10:30 Ответить
Та підіймати вже давно порібно.Але спочатку треба відігнати свиней від корита
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03.07.2021 10:34 Ответить
Перше буде обов'язково, а з другим, як завжди.
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03.07.2021 10:43 Ответить
свиней які досягли забойної ваги ріжуть , а не відгоняють від корита ! спочатку оплата праці повинні підняти
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03.07.2021 10:45 Ответить
какие это трейдеры, это даже не спекулянты, это падальщики
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03.07.2021 10:34 Ответить
Навіщо так,це ж просто хлопці Колими,який,до речі,вже зовсім не олігарх
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03.07.2021 10:37 Ответить
"обеспокоенность снижением доходов трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС" 🤔
Может я что-то недопонимаю, но следовало бы в первую очередь обеспокоиться ценами, что платит за электричество и без того нищий народ, а не тем, сколько зарабатывают барыги на перепродаже государственной (!) электроэнергии
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03.07.2021 10:37 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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03.07.2021 11:06 Ответить
НКРЭКУ создана указом Порошенко. Поищем виновного?
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03.07.2021 10:40 Ответить
І що, це не правильно? Це лише в Україні є регулятор?
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03.07.2021 11:07 Ответить
НКЭРЭКУКУ при порохе сидели как мыши и занимались поставленными задачами, я например в те годы и не слышал за эту контору, при клоуне эта контора страх потеряла, поэтому каждый день по всем новостям НКЭРЭКУКУ и зарплаты с оздоровительными по ляму.
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03.07.2021 11:37 Ответить
хм.. це ж скільки ти в запої був що навіть "не слышал". Про Вовка - промовка.
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03.07.2021 15:22 Ответить
Це ж треба, - виробники продають напряму споживачам - непорядок. А що будуть їсти численні посередники - паразити і сама НКРЭКУ? Треба негайно заборонити виробникам електроенергії продавати її напряму, - із газом в них це вийшло.
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03.07.2021 10:43 Ответить
В этой стране не работают правила рынка
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03.07.2021 10:49 Ответить
Посередники обов*язкова умова "правильного" ринку ???
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03.07.2021 12:01 Ответить
Правильный рынок ето когда я могу купить енергию какую я хочу и у кого подешевле. Сегодня меня заставляют покупать так называемую *зельоную* енергию нестабилбную и плохого качества у Ахметова и Ко по завышенным в 10 раз ценам. Какой здесь к чертям рынок?
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03.07.2021 14:51 Ответить
Мені виставляють тарифи 0,84 і 1,68 за кВт·год.
А у Вас ??
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03.07.2021 18:23 Ответить
Ринок й недоумкуваті вижидки Несумісні.... Ринок,це,коли,я обираю продавця, на свій розсуд
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03.07.2021 12:41 Ответить
каломойские манипуляции и злобные спекуляции для захвата рынка э\энергии... удалить кошерного передаста с рынка э\э.
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03.07.2021 10:54 Ответить
може краще просто видалити з гри років на 10-15 ?
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03.07.2021 11:16 Ответить
Починати потрібно з маланського __дара зе й його виборців!!!
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03.07.2021 12:45 Ответить
Це жесть ... Регулятор відкрито виступив на стороні спекулянтів.
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03.07.2021 12:02 Ответить
наши быдлоылитные пи адрасы(утеря страха Господнего1917 и сталинских казематов1953), самую распрекрасную идею исказят, западные партнеры в ступоре и начинают потихоньку протухать......
а шо так можно было?
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03.07.2021 12:33 Ответить
Не знаю ... Подивитися серіал "Мільярди" ... Так нашим до них ще повзти і повзти.
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03.07.2021 13:04 Ответить
технологически, инновационно - да
циничность, беспринципность, всеядность отрывает мир "гнилых" возможностей
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03.07.2021 13:34 Ответить
Воно, не регулятор!!! Воно банда злочинців, в злочинному- маланському Падлоархаті
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03.07.2021 12:43 Ответить
Какая себестоимость атомного киловатта?
Там не учтены похороны АЭС, типа отдаленного будущего
С учётом киловатт золотой выходит.
Значит . бюджетным коштом как Чернобыльскую, только ни один шмыгаль не возьмётся
Оно ему надо? И никому не надо
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03.07.2021 13:46 Ответить
0,60 коп за кВт.
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03.07.2021 18:32 Ответить
одним словом ******* на проводах!
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03.07.2021 16:35 Ответить
 
 