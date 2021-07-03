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НКРЕКП (1808) Електрика (2040)

У НКРЕКП прокоментували обвал трейдерами цін на електроенергію нижче собівартості АЕС

У НКРЕКП прокоментували обвал трейдерами цін на електроенергію нижче собівартості АЕС

Енергетичний регулятор НКРЕКП висловив стурбованість зниженням доходів трейдерів під час перепродажу електроенергії державних АЕС на біржі через перехід електростанцій на продаж електроенергії безпосередньо споживачам за прямими договорами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НКРЕКП, оприлюднене увечері 2 липня, інформує Цензор.НЕТ.

"У перші дні липня 2021 року на ринку "на добу вперед" (РДВ) спостерігається різке зниження ціни, викликане виведенням попиту з ринку "на добу вперед" на ринок двосторонніх договорів (РДВ)", - йдеться в заяві регулятора.

Регулятор засудив рішення реальних виробників збільшити обсяг продажу електроенергії за двосторонніми договорами, до якого вони вимушено вдалися через цінові махінації трейдерів на "ринку на добу вперед".

"Нетипова поведінка учасників ринку викликає серйозні питання і підтверджує проблему надмірної ринкової влади окремих гравців, які можуть знижувати ціну РДВ (шляхом зменшення попиту) або підвищувати ціну РДВ (шляхом зменшення пропозиції і збільшення попиту)", - заявив регулятор НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики, НАЕК "Енергоатом" і держкомпанія "Центренерго" закликали НКРЕКУ припинити махінації трейдерів з перепродажем електроенергії державних компаній.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики, НАЕК "Енергоатом" і держкомпанія "Центренерго" закликали НКРЕКП припинити махінації трейдерів із перепродажем електроенергії державних компаній.

НКРЕКП тричі відмовилося усувати махінації, заявивши про неприпустимість "утиску прав трейдерів".

Крім того, регулятор також звинуватив "Енергоатом" і Міненерго в непрофесіоналізмі і неефективності.
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Топ коментарі
+24
"обеспокоенность снижением доходов трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС" 🤔
Может я что-то недопонимаю, но следовало бы в первую очередь обеспокоиться ценами, что платит за электричество и без того нищий народ, а не тем, сколько зарабатывают барыги на перепродаже государственной (!) электроэнергии
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03.07.2021 10:37
+21
Це ж треба, - виробники продають напряму споживачам - непорядок. А що будуть їсти численні посередники - паразити і сама НКРЭКУ? Треба негайно заборонити виробникам електроенергії продавати її напряму, - із газом в них це вийшло.
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03.07.2021 10:43
+13
А винні ті піде#раси яки цих трейдерів на енергоринок запустили !
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03.07.2021 10:29
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А виноваты,как всегда,"зеленые" инвесторы
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03.07.2021 10:14 Відповісти
Игорек - ДУЙ КА ТЫ К СЕБЕ НА ВЕТКУ. Без козломордых разберемся.
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03.07.2021 10:27 Відповісти
Розумнику,щось згідно тематиці є що сказати?Або вмієш тільки в калюжу перднути
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03.07.2021 10:32 Відповісти
Сказать на твой высер можно только одно: быстро же ты перекрасился и сменил флагУ НКРЕКП прокоментували обвал трейдерами цін на електроенергію нижче собівартості АЕС - Цензор.НЕТ 6318
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03.07.2021 11:09 Відповісти
Мову вивчи спочатку,а VPN з тебе за хвилину китайця зробить
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03.07.2021 11:18 Відповісти
А винні ті піде#раси яки цих трейдерів на енергоринок запустили !
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03.07.2021 10:29 Відповісти
А как это тебе удается под кацапсячей тряпкой тут ошиваться? На козломордии вреде бы этот сайт запрещен. А если пользоваться VPN то будет отображаться флаг страны где находится этот сервер...
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03.07.2021 10:45 Відповісти
Ща проверю.
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03.07.2021 11:01 Відповісти
Я Бетмен
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03.07.2021 11:17 Відповісти
Так Бетмен кацапсячий чи чий?
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03.07.2021 12:05 Відповісти
Місцевий.А шведи наші друзі,чи як?
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03.07.2021 12:17 Відповісти
Цим користуєшся?
У НКРЕКП прокоментували обвал трейдерами цін на електроенергію нижче собівартості АЕС - Цензор.НЕТ 3116
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03.07.2021 12:28 Відповісти
Panda Dom на мобільному
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03.07.2021 12:41 Відповісти
Оце? У НКРЕКП прокоментували обвал трейдерами цін на електроенергію нижче собівартості АЕС - Цензор.НЕТ 7158
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03.07.2021 12:50 Відповісти
Panda dome antivirus
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03.07.2021 12:52 Відповісти
і як завжди правильне рішення це підняти ціну населенню , щоб не загнулась економіка
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03.07.2021 10:30 Відповісти
Та підіймати вже давно порібно.Але спочатку треба відігнати свиней від корита
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03.07.2021 10:34 Відповісти
Перше буде обов'язково, а з другим, як завжди.
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03.07.2021 10:43 Відповісти
свиней які досягли забойної ваги ріжуть , а не відгоняють від корита ! спочатку оплата праці повинні підняти
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03.07.2021 10:45 Відповісти
какие это трейдеры, это даже не спекулянты, это падальщики
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03.07.2021 10:34 Відповісти
Навіщо так,це ж просто хлопці Колими,який,до речі,вже зовсім не олігарх
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03.07.2021 10:37 Відповісти
"обеспокоенность снижением доходов трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС" 🤔
Может я что-то недопонимаю, но следовало бы в первую очередь обеспокоиться ценами, что платит за электричество и без того нищий народ, а не тем, сколько зарабатывают барыги на перепродаже государственной (!) электроэнергии
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03.07.2021 10:37 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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03.07.2021 11:06 Відповісти
НКРЭКУ создана указом Порошенко. Поищем виновного?
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03.07.2021 10:40 Відповісти
І що, це не правильно? Це лише в Україні є регулятор?
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03.07.2021 11:07 Відповісти
НКЭРЭКУКУ при порохе сидели как мыши и занимались поставленными задачами, я например в те годы и не слышал за эту контору, при клоуне эта контора страх потеряла, поэтому каждый день по всем новостям НКЭРЭКУКУ и зарплаты с оздоровительными по ляму.
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03.07.2021 11:37 Відповісти
хм.. це ж скільки ти в запої був що навіть "не слышал". Про Вовка - промовка.
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03.07.2021 15:22 Відповісти
Це ж треба, - виробники продають напряму споживачам - непорядок. А що будуть їсти численні посередники - паразити і сама НКРЭКУ? Треба негайно заборонити виробникам електроенергії продавати її напряму, - із газом в них це вийшло.
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03.07.2021 10:43 Відповісти
В этой стране не работают правила рынка
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03.07.2021 10:49 Відповісти
Посередники обов*язкова умова "правильного" ринку ???
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03.07.2021 12:01 Відповісти
Правильный рынок ето когда я могу купить енергию какую я хочу и у кого подешевле. Сегодня меня заставляют покупать так называемую *зельоную* енергию нестабилбную и плохого качества у Ахметова и Ко по завышенным в 10 раз ценам. Какой здесь к чертям рынок?
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03.07.2021 14:51 Відповісти
Мені виставляють тарифи 0,84 і 1,68 за кВт·год.
А у Вас ??
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03.07.2021 18:23 Відповісти
Ринок й недоумкуваті вижидки Несумісні.... Ринок,це,коли,я обираю продавця, на свій розсуд
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03.07.2021 12:41 Відповісти
каломойские манипуляции и злобные спекуляции для захвата рынка э\энергии... удалить кошерного передаста с рынка э\э.
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03.07.2021 10:54 Відповісти
може краще просто видалити з гри років на 10-15 ?
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03.07.2021 11:16 Відповісти
Починати потрібно з маланського __дара зе й його виборців!!!
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03.07.2021 12:45 Відповісти
Це жесть ... Регулятор відкрито виступив на стороні спекулянтів.
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03.07.2021 12:02 Відповісти
наши быдлоылитные пи адрасы(утеря страха Господнего1917 и сталинских казематов1953), самую распрекрасную идею исказят, западные партнеры в ступоре и начинают потихоньку протухать......
а шо так можно было?
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03.07.2021 12:33 Відповісти
Не знаю ... Подивитися серіал "Мільярди" ... Так нашим до них ще повзти і повзти.
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03.07.2021 13:04 Відповісти
технологически, инновационно - да
циничность, беспринципность, всеядность отрывает мир "гнилых" возможностей
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03.07.2021 13:34 Відповісти
Воно, не регулятор!!! Воно банда злочинців, в злочинному- маланському Падлоархаті
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03.07.2021 12:43 Відповісти
Какая себестоимость атомного киловатта?
Там не учтены похороны АЭС, типа отдаленного будущего
С учётом киловатт золотой выходит.
Значит . бюджетным коштом как Чернобыльскую, только ни один шмыгаль не возьмётся
Оно ему надо? И никому не надо
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03.07.2021 13:46 Відповісти
0,60 коп за кВт.
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03.07.2021 18:32 Відповісти
одним словом ******* на проводах!
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03.07.2021 16:35 Відповісти
 
 