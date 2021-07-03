93 населенных пункта обесточены в Украине вследствие непогоды, - ГСЧС
2 июля из-за непогоды в Украине без электричества остались 93 населенных пункта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 3 июля.
"В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены 93 населенных пункта в шести областях", – говорится в сообщении.
В Кировоградской и Черкасской областях обесточены по 30 населенных пунктов, в Киевской и Черниговской – по 14, в Житомирской – четыре, в Запорожской – один.
"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – сообщили в ГСЧС.
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Valery Greff
показать весь комментарий03.07.2021 11:11 Ответить Мне нравится 0
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