93 населенных пункта обесточены в Украине вследствие непогоды, - ГСЧС

2 июля из-за непогоды в Украине без электричества остались 93 населенных пункта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 3 июля.

"В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены 93 населенных пункта в шести областях", – говорится в сообщении.



В Кировоградской и Черкасской областях обесточены по 30 населенных пунктов, в Киевской и Черниговской – по 14, в Житомирской – четыре, в Запорожской – один.



"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – сообщили в ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 302 населенных пункта в шести областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС