93 населені пункти знеструмлено в Україні внаслідок негоди, - ДСНС
Через негоду 2 липня без електрики залишилося 93 населені пункти в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій 3 липня.
"Унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза), через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 93 населені пункти в шести областях", - йдеться в повідомленні.
У Кіровоградській і Черкаській областях знеструмлені 30 населених пунктів, у Київській і Чернігівській - по 14, в Житомирській - 4, в Запорізькій - 1.
"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомили в ДСНС.
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Valery Greff
показати весь коментар03.07.2021 11:11 Відповісти Мені подобається 0
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