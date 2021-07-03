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93 населені пункти знеструмлено в Україні внаслідок негоди, - ДСНС

93 населені пункти знеструмлено в Україні внаслідок негоди, - ДСНС

Через негоду 2 липня без електрики залишилося 93 населені пункти в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій 3 липня.

"Унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза), через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 93 населені пункти в шести областях", - йдеться в повідомленні.

У Кіровоградській і Черкаській областях знеструмлені 30 населених пунктів, у Київській і Чернігівській - по 14, в Житомирській - 4, в Запорізькій - 1.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомили в ДСНС.

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Зато рождаемость через 9 месяцев повысится.
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03.07.2021 11:11 Відповісти
 
 