302 населені пункти в шести областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 302 населені пункти в 6 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 1 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 302 населених пункти у 6 областях (Львівська – 191, Тернопільська – 79, Чернівецька – 23, Київська – 6, Кіровоградська – 2 та Дніпропетровська – 1)", - зазначено в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, 30 червня у м. Львів внаслідок короткочасних інтенсивних опадів та пориву вітру, підрозділами ДСНС було здійснено 13 виїздів. Відбуксували 2 автомобілі, розрізано та прибрано 4 дерева. Відкачано воду з 13 підвальних приміщень та 3 присадибних ділянок (всього 1 тис. 758 м3 води). Жертв та постраждалих немає. Станом на 5:00 1 липня роботи завершено. Від ДСНС залучалосч 48 осіб та 13 одиниць техніки.

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