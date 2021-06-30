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З озера на Борщагівці в Києві дістали тіло чоловіка, - ДСНС

З озера на Борщагівці в Києві дістали тіло чоловіка, - ДСНС

У Святошинському районі Києва в озері потонув чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС .

30 червня, о 17:12 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення від служби 102, що в Святошинському районі столиці, в озері Віра перебуває тіло людини.

На місце виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю рятувальників на глибині 2 метри і на відстані 2 метри від берега було виявлено тіло чоловічої статі. За допомогою водолазно-рятувального спорядження, потопельника було доставлено на берег. Після чого тіло чоловіка передано слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

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Кто? Кто там? Новинский? Рабинович? Неужели Добкин?
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30.06.2021 21:57 Відповісти
Зелепупенка витягнули
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30.06.2021 22:18 Відповісти
Такое не тонет)))
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30.06.2021 22:43 Відповісти
Не з нашим щастям 😀
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30.06.2021 23:35 Відповісти
А впреди ещё 2 месяца лета не считая бабьелетнего сезона...
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30.06.2021 22:02 Відповісти
Кравченко застрелился били ли причины? Знает главный преступник, который так и не ответил за позор, может Аваков?
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01.07.2021 04:33 Відповісти
 
 