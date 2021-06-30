Из озера на Борщаговке в Киеве достали тело мужчины, - ГСЧС

В Святошинском районе Киева в озере утонул человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

30 июня, в 17:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы 102, что в Святошинском районе столицы, в озере Вира находится тело человека.

На место вызова было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию спасателей на глубине 2 метра и на расстоянии 2 метра от берега было обнаружено тело мужского пола. С помощью водолазно-спасательного снаряжения, утопленник был доставлен на берег. После чего, тело мужчины передано следственно-оперативной группе.

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Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.