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Из озера на Борщаговке в Киеве достали тело мужчины, - ГСЧС

Из озера на Борщаговке в Киеве достали тело мужчины, - ГСЧС

В Святошинском районе Киева в озере утонул человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

30 июня, в 17:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы 102, что в Святошинском районе столицы, в озере Вира находится тело человека.

На место вызова было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию спасателей на глубине 2 метра и на расстоянии 2 метра от берега было обнаружено тело мужского пола. С помощью водолазно-спасательного снаряжения, утопленник был доставлен на берег. После чего, тело мужчины передано следственно-оперативной группе.

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Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.

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Кто? Кто там? Новинский? Рабинович? Неужели Добкин?
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30.06.2021 21:57 Ответить
Зелепупенка витягнули
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30.06.2021 22:18 Ответить
Такое не тонет)))
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30.06.2021 22:43 Ответить
Не з нашим щастям 😀
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30.06.2021 23:35 Ответить
А впреди ещё 2 месяца лета не считая бабьелетнего сезона...
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30.06.2021 22:02 Ответить
Кравченко застрелился били ли причины? Знает главный преступник, который так и не ответил за позор, может Аваков?
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01.07.2021 04:33 Ответить
 
 