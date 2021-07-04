Зеленский должен остановить противозаконное введение акциза на "зеленую электроэнергию", - Гончаренко
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль должны остановить противозаконную идею ввести акцизный сбор на производство "зеленой" электроэнергии в Украине, что является нарушением условий ранее подписанного меморандума с иностранными инвесторами, а также фискальным шантажом инвесторов.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее письмо написал народный депутат Украины Алексей Гочаренко.
"Иностранные инвесторы еще с 2014 года осуществляли инвестиции в источники возобновляемой энергии в Украине. Но за последний год ситуация значительно ухудшилась", - заявил Гончаренко.
По его словам, одной из важнейших проблем, которую нужно решить - это отказаться от внедрения акцизного налога на продажу электроэнергии, полученной из альтернативных источников энергии.
"Во-первых, введение такого налога значительно ухудшит регуляторную среду для деятельности производителей ВИЭ. Во-вторых, новый "акциз" противоречит Меморандуму, который был подписан между государством и инвесторами", - пояснил нардеп.
По его словам, власти также должны сконцентрировать свои усилия на обеспечении текущих выплат производителям ВИЭ за отпущенную электроэнергию, а также выплат накопленной задолженности в 2020 году в размере 17,8 млрд грн.
"Кроме Зеленского и Шмыгаля, направил запрос министру финансов Марченко, председателю Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Тарасюку и председателю Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцеву. Надеюсь на ответную реакцию и быстрое решение проблемы", - отметил Гончаренко.
Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.
Ранее профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.
В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.
По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).
Пожалуйста, подождите...
По-перше електроенергія не продається напряму споживачу. Або через енергоринок, на який з зеленою не сунуться через її захмарну вартість, або в електромережу по діючим тарифам.
По-друге доля зеленої невелика і вони не зможуть нав'язати підвищення тарифів, тим більше що її купляють і так по завищеному тарифу.
зеленым налогом в Германии облагаются только мелкий бизнес и население за потребляемую электроэнергии, в Украине наоборот
не забывай атомная энергетика не выбрасывает СО2
Кто реализовал любой проект с CAPEX хотя бы от 20 млн. евро?
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Уверен - никто. Вы - лемминги. Офисные хомячки.
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До 14-го года нечего было и пытаться, в связи с беспределом яныка. Да - рейдерили и отбирали.
С 14-го по 19-й привлечь с нуля действительно большие западные инвестиции было без проблем.
Вопрос - во что? Где минимальная рисковость?
В зеленой энергетике.
50 -100 - 300 миллионов евро в проект - такими суммами оперировали.
Строили солнечные электростанции, ветряные, биогазовые.
Доходность такого бизнеса маленькая даже с гарантированным зеленым тарифом. Под европейские либор+пара процентов помещались. Выше уже было сложно.
А теперь все.
Финиш.
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Эй! Представь себе, что ты взял под честное слово 100 миллионов евро. И построил огромное, красивое, монументальное.
Ты знал, что гарантированно через 8 лет окупится.
Но тебя кинули. И кто? Твое правительство. Твой любимый 95-й квартал.
Чем отдавать будешь?
Двушкой на Троещине?
Не, ну ты хоть раз считал такой проект?
С CAPEX , например, в 100 лямов.
Стоимость денег, например, 7% годовых.
У тебя есть ежемесячные эксплуатационные расходы.
Так вот. С зеленым тарифом продажа в сеть э/э ежемесячно кое-как покрывает выплаты расходов и процентов.
А с учетом прибыльности, выплата тела кредита (инвестиции) - как раз где-то от 8 лет.
Это длинные проекты.
Там нет быстрой окупаемости.
А если увеличить стоимость денег или снизить выручку, то уходим в стабильные минуса.
Вот все инвесторы в альтернативную энергетику сейчас в минусах и сидят.
Под "честное слово" дают только олигархам. Вот их и прищемили.
тоже мне господин нашелся - видишь слуга спит? - от и отбомбись.
Первое...основное в развитии любого государства. Дешёвая энергия. Дешёвая ЭНЕРГИЯ. Вы там делите крохи между собой, но энергия для бизнеса и промышленности должна быть дешёвой.
Второе ....низкая цена на транспортные услуги. Сюда же входят и дороги и ...та же энергия для транспортировки по ним.
И третье....самое важное это вода. Дешёвая доступная вода для всех!!!
1 ТЭЦ, работающие на самом дорогом угле и газе, изношенные сети+ износ основных фондов до 90 процентов
2 Гидроэнергетика, давно убыточная по причине маловодия рек
3 АЭС, доставшиеся нам еще от СССР и тариф, не покрывающий стоимости закрытия, утилизации отходов ядерного топлива, модернизацию и, на худой конец, строительство новых блоков. А ведь лет через 10, а это уже почти завтра необходимо закрывать до 60-70 процентов атомных блоков.
И тогда мы прийдем к тому, что самая дешевая энергия это свечка и отопление кизяками
Потужність виробництва електроенергії на СЕС та ВЕС може різко змінюватися і слабко прогнозована через пряму залежність від зміни погоди - наявності сонця та вітру. Тому, щоб зберегти в енергосистемі баланс попиту та виробництва електроенергії, потрібен великий резерв потужностей для маневрування - швидкого завантаження і розвантаження енергоблоків у разі коливань виробництва електроенергії на ВЕС та СЕС. В енергосистемі України для маневрування використовують гідроелектростанції (ГЕС) та вугільні ТЕС, на які припадає більша частка навантаження.'