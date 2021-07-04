Зеленський має зупинити протизаконне запровадження акцизу на "зелену" електроенергію, - Гончаренко
Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль мають зупинити протизаконну ідею запровадити акцизний збір на виробництво "зеленої" електроенергії в Україні, що є порушенням умов раніше підписаного меморандуму з іноземними інвесторами а також фіскальним шантажем інвесторів.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідного листа написав народний депутат України Олексій Гочаренко.
"Іноземні інвестори ще з 2014 року здійснювали інвестиції у джерела відновлювальної енергії в Україні. Але за останній рік ситуація значно погіршилася", - заявив Гончаренко.
За його словами, однією з найважливіших проблем, яку потрібно вирішити, є впровадження акцизного податку на продаж електроенергії, отриманої з альтернативних джерел енергії.
"По-перше, запровадження такого податку значно погіршить регуляторне середовище для діяльності виробників ВДЕ. По-друге, новий "акциз" суперечить меморандуму, який був підписаний між державою та інвесторами", - пояснив нардеп.
За його словами, влада також має сконцентрувати свої зусилля на забезпеченні поточних виплат виробникам ВДЕ за відпущену електроенергію, а також виплат накопиченої заборгованості у 2020 році в розмірі 17,8 млрд грн.
"Окрім Зеленського та Шмигаля, направив запит міністру фінансів Марченку, голові Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Тарасюку та голові Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву. Сподіваюсь на відповідну реакцію та швидке вирішення проблеми", - зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, окрім іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" електроенергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий у парламенті в першому читанні.
Раніше профільні асоціації відновлюваної енергетики заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестиційному клімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.
Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне запровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС із декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.
За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали щонайменше 4 іноземні компанії: Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).
Будь ласка, зачекайте...
По-перше електроенергія не продається напряму споживачу. Або через енергоринок, на який з зеленою не сунуться через її захмарну вартість, або в електромережу по діючим тарифам.
По-друге доля зеленої невелика і вони не зможуть нав'язати підвищення тарифів, тим більше що її купляють і так по завищеному тарифу.
зеленым налогом в Германии облагаются только мелкий бизнес и население за потребляемую электроэнергии, в Украине наоборот
не забывай атомная энергетика не выбрасывает СО2
Кто реализовал любой проект с CAPEX хотя бы от 20 млн. евро?
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Уверен - никто. Вы - лемминги. Офисные хомячки.
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До 14-го года нечего было и пытаться, в связи с беспределом яныка. Да - рейдерили и отбирали.
С 14-го по 19-й привлечь с нуля действительно большие западные инвестиции было без проблем.
Вопрос - во что? Где минимальная рисковость?
В зеленой энергетике.
50 -100 - 300 миллионов евро в проект - такими суммами оперировали.
Строили солнечные электростанции, ветряные, биогазовые.
Доходность такого бизнеса маленькая даже с гарантированным зеленым тарифом. Под европейские либор+пара процентов помещались. Выше уже было сложно.
А теперь все.
Финиш.
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Эй! Представь себе, что ты взял под честное слово 100 миллионов евро. И построил огромное, красивое, монументальное.
Ты знал, что гарантированно через 8 лет окупится.
Но тебя кинули. И кто? Твое правительство. Твой любимый 95-й квартал.
Чем отдавать будешь?
Двушкой на Троещине?
Не, ну ты хоть раз считал такой проект?
С CAPEX , например, в 100 лямов.
Стоимость денег, например, 7% годовых.
У тебя есть ежемесячные эксплуатационные расходы.
Так вот. С зеленым тарифом продажа в сеть э/э ежемесячно кое-как покрывает выплаты расходов и процентов.
А с учетом прибыльности, выплата тела кредита (инвестиции) - как раз где-то от 8 лет.
Это длинные проекты.
Там нет быстрой окупаемости.
А если увеличить стоимость денег или снизить выручку, то уходим в стабильные минуса.
Вот все инвесторы в альтернативную энергетику сейчас в минусах и сидят.
Под "честное слово" дают только олигархам. Вот их и прищемили.
тоже мне господин нашелся - видишь слуга спит? - от и отбомбись.
Первое...основное в развитии любого государства. Дешёвая энергия. Дешёвая ЭНЕРГИЯ. Вы там делите крохи между собой, но энергия для бизнеса и промышленности должна быть дешёвой.
Второе ....низкая цена на транспортные услуги. Сюда же входят и дороги и ...та же энергия для транспортировки по ним.
И третье....самое важное это вода. Дешёвая доступная вода для всех!!!
1 ТЭЦ, работающие на самом дорогом угле и газе, изношенные сети+ износ основных фондов до 90 процентов
2 Гидроэнергетика, давно убыточная по причине маловодия рек
3 АЭС, доставшиеся нам еще от СССР и тариф, не покрывающий стоимости закрытия, утилизации отходов ядерного топлива, модернизацию и, на худой конец, строительство новых блоков. А ведь лет через 10, а это уже почти завтра необходимо закрывать до 60-70 процентов атомных блоков.
И тогда мы прийдем к тому, что самая дешевая энергия это свечка и отопление кизяками
Потужність виробництва електроенергії на СЕС та ВЕС може різко змінюватися і слабко прогнозована через пряму залежність від зміни погоди - наявності сонця та вітру. Тому, щоб зберегти в енергосистемі баланс попиту та виробництва електроенергії, потрібен великий резерв потужностей для маневрування - швидкого завантаження і розвантаження енергоблоків у разі коливань виробництва електроенергії на ВЕС та СЕС. В енергосистемі України для маневрування використовують гідроелектростанції (ГЕС) та вугільні ТЕС, на які припадає більша частка навантаження.'