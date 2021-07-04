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акциз (414) Гончаренко (484) альтернативна енергетика (837)

Зеленський має зупинити протизаконне запровадження акцизу на "зелену" електроенергію, - Гончаренко

Зеленський має зупинити протизаконне запровадження акцизу на

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль мають зупинити протизаконну ідею запровадити акцизний збір на виробництво "зеленої" електроенергії в Україні, що є порушенням умов раніше підписаного меморандуму з іноземними інвесторами а також фіскальним шантажем інвесторів.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідного листа написав народний депутат України Олексій Гочаренко.

"Іноземні інвестори ще з 2014 року здійснювали інвестиції у джерела відновлювальної енергії в Україні. Але за останній рік ситуація значно погіршилася", - заявив Гончаренко.

За його словами, однією з найважливіших проблем, яку потрібно вирішити, є впровадження акцизного податку на продаж електроенергії, отриманої з альтернативних джерел енергії.

"По-перше, запровадження такого податку значно погіршить регуляторне середовище для діяльності виробників ВДЕ. По-друге, новий "акциз" суперечить меморандуму, який був підписаний між державою та інвесторами", - пояснив нардеп.

За його словами, влада також має сконцентрувати свої зусилля на забезпеченні поточних виплат виробникам ВДЕ за відпущену електроенергію, а також виплат накопиченої заборгованості у 2020 році в розмірі 17,8 млрд грн.

"Окрім Зеленського та Шмигаля, направив запит міністру фінансів Марченку, голові Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Тарасюку та голові Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву. Сподіваюсь на відповідну реакцію та швидке вирішення проблеми", - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, окрім іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" електроенергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий у парламенті в першому читанні.

Раніше профільні асоціації відновлюваної енергетики заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестиційному клімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне запровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС із декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали щонайменше 4 іноземні компанії: Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).
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Топ коментарі
+13
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04.07.2021 14:14
+10
акциз убрать и цены установить конкурентные угольной и газовой энергетике.... а не по 6 гр. за квт. вчера оптовая цена на оптовом рынке э\э была по 50 коп. квт. из чьего кармана разницу в 5,50 компенсировать зеленым крахоборам? зеленая энергетика, в том виде который есть - большое зло!
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04.07.2021 14:23
+10
90 процентов "зелёной" энергетики производят олигархи. Им этот акциз--серпом по яйцам.
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04.07.2021 14:38
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04.07.2021 14:14 Відповісти
90 процентов "зелёной" энергетики производят олигархи. Им этот акциз--серпом по яйцам.
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04.07.2021 14:38 Відповісти
олигархам наплевать на этот акциз, они все повышения налогов перекладывают на потребителей и платить его будут все украинцы, как раз будет аргументация для поднятия тарифов из за якобы убыточности поставок электроэнергии вследствии повышения акциза + ещё себе % дополнительный в тарифах под шумок накинут.
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04.07.2021 15:22 Відповісти
В цему випадку повністю в молоко.
По-перше електроенергія не продається напряму споживачу. Або через енергоринок, на який з зеленою не сунуться через її захмарну вартість, або в електромережу по діючим тарифам.
По-друге доля зеленої невелика і вони не зможуть нав'язати підвищення тарифів, тим більше що її купляють і так по завищеному тарифу.
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04.07.2021 16:33 Відповісти
доля достатня для того щоб виникали проблеми пов'язані з балансом соточного споживання. 6,8%.
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04.07.2021 18:37 Відповісти
балабол ты
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04.07.2021 20:31 Відповісти
гудели и гудят вместе
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04.07.2021 14:43 Відповісти
Это не инвесторы -- это твари которые грабят Народ Украины !!! Все кто причастен к этим (инвестициям) должны быть под следствием Хотят продавать ее нам пусть продают по цене реальной ... Не устраивает пусть сами пользуются УРОДЫ !!! Гончаренко говорящая жопа ГУДКА идет на ХУТОР
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04.07.2021 17:06 Відповісти
слышь ты мразина, будешь платить и не вякай, а то свет отключат
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04.07.2021 20:35 Відповісти
Сколько швали продажной подключилось, когда мародёров немного собрались прищемить...
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04.07.2021 14:16 Відповісти
Разговор не о налоге, а об акцизе, который заплатят поверх налогов)))
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05.07.2021 00:30 Відповісти
Щаззз! Низззя! Бабуся заругает.
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04.07.2021 14:16 Відповісти
Меморандум, он меморандум и есть. Кинуть лжеинвесторов - святое дело.
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04.07.2021 14:17 Відповісти
Вобщето если кинуть инвесторов то из инвесторов останется Борадая Бабушка, Ахметов и Тищенко с Сивохой!
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04.07.2021 14:19 Відповісти
Таких *инвесторов* святое дело на ****ю провертеть и выбросить. Во что они инвестировали хоть копейку? Мало того они даже ни копейки налогов не платят а наоборот берут в наших банках льготные кредиты (тоесть за наш счет) под свое китайское оборудование
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04.07.2021 14:23 Відповісти
Кто берет в наших банках кредиты? Зелёные инвесторы ? Не смеши мои тапки! Инвесторы привлекают инвестиции из США и ЕС! А вотБородатая Бабушка эта да берет кредиты в Ощядбанке под смешные проценты а разницук платишь ты!
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04.07.2021 14:40 Відповісти
Ты таким упоротым родился, или может какие курсы заканчивал? Какие кредиты, болезный? Надень панамку,солнце лысину напекло
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04.07.2021 14:58 Відповісти
не смущает,что громче всех кричит именно порошенковский сексот гончаренко? за ахметова кричит наливайченко. возможно, где-то в другой менее развитой стране в принятии законов о зеленой єнергетике усмотреди бі что-то коррупционное . но мі-то развитое общество. с развитіми антикоррупционніми институтами, судами ит.п. поєтому все ок. хотя лично мне хотелось бі,чтобі гончаренко озвучил фамилии конечніх бенефициаров єтих безликих зеленіх инвесторов
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04.07.2021 16:27 Відповісти
это тебя лох кинули. Беня со своими миньенами ворует на энергорынке в разы больше чем идет на зеленые тарифы, создавая искусственные долги, а выплачивать потом долги и штрафы по решениям арбитражных судов будет следующая власть и лично ты, зедебил))))
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04.07.2021 20:38 Відповісти
Тоже мне, бином Ньютона.
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04.07.2021 21:02 Відповісти
умные слова не скроют в тебе зедебила
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04.07.2021 21:09 Відповісти
Чисто путинский подход - делить мир на черное и белое.
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04.07.2021 21:37 Відповісти
Вах вах вах бородатая бабушка за електроэнергию платить не хочет ну ничего мудрый нарид заплатит за бородатую бабушку!
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04.07.2021 14:18 Відповісти
там больше рыжий гудок страдает! вот за него АльЙОша и топит! мразь! кстати, там с Ахметом в доле 12% Петюнечка! так что понятно откуда ноги и уши растут))))
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04.07.2021 18:24 Відповісти
Кстати у нас налогов больше в процентном отношении с души населения собирают чем в Швеции! Почему мы не живем лучше Швеции?!
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04.07.2021 14:20 Відповісти
а ты ВВП на душу сравни! у нас и в Грузии, в Беларуси... не говорю уже о Европе! а все потому, что у нас 50% в тени! все наликом, по карманам... или просто и безналом наЕывают государство... естественно в сговоре с таможней и ГФС)
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04.07.2021 18:26 Відповісти
Не поэтому, а потому что у нас народ - рабы, а с рабами много не нарабртаешь.
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04.07.2021 21:05 Відповісти
Украина, к сожалению для многих(и я их понимаю), должна будет значительным процентом перейти на зелёную энергетику. Это одно из требований для интеграции в Европу. Таковы уж правила. Отпетлять не получится, давление будет только нарастать.
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04.07.2021 14:21 Відповісти
Ето ты только что сам придумал такое? В первый раз слышу. Слышал что Европа за рыночные отношения и за равноправие. Почему тогда одни должны налоги платить за десятерых а Ахметов не должен платить налогов вообще, мало того еще и субсидии ему нужно выплачивать.
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04.07.2021 14:27 Відповісти
Угу, за равноправие. Поэтому Украина должна быть в равноправных условиях с европейским бизнесом. И без конкурентных преимуществ для Украины, в виде более дешевой энергией. А Ахметова сметут, он уже весь в долгах. Он пытается выжить примазовшись к этой теме и отчаянно тратится на своих шестёрок в Раде и в СМИ. Но это ему не поможет- олигархов в Украине не планируется.
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04.07.2021 14:33 Відповісти
а сколько в Германии платят промышленные предприятия зеленой энергетике, НОЛЬ центов
зеленым налогом в Германии облагаются только мелкий бизнес и население за потребляемую электроэнергии, в Украине наоборот
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04.07.2021 15:57 Відповісти
Ню-ню. І чому ж Францію не щімлять, яка болт забила на зелену і розвиває атомну?
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04.07.2021 16:36 Відповісти
Я же не говорю что нужно на 100% переходить. Нужно только +/- чтобы были соблюдены пропорции. Кому-то больше, кому-то меньше. Украине оставят не самый малый процент дешёвой энергии с учётом её нынешней "инфраструктуры".
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04.07.2021 16:41 Відповісти
в Украине безуглеродная генерация электроэнергии больше чем в Германии,
не забывай атомная энергетика не выбрасывает СО2
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04.07.2021 15:53 Відповісти
Я за атомную энергетику для Украины. И дело даже не в экологии, а в дешевизне. Но спрашивать прямо никто не будет, всё будет сделано по хитрому, не примитивно. Скорей всего, когда дело будет сделано, "козлом отпущения", со всеми шишками и проклятиями от народа, назначат Ахметова. За что прилюдно и "распнут" барыгу в итоге....
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04.07.2021 16:02 Відповісти
Турция строит атомную станцию а утырки платят в пятеро за солнечную...
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04.07.2021 16:14 Відповісти
Турки пошли свои путём, поэтому Турция не сейчас, не потом, не будет интегрирована. А Украина будет, если не придут пророссийские или диктаторские(а такие, в укр.условиях тоже могут быть только пророссийские) силы к власти. Я же говорю, Европа будет зачищать поле под себя, под свои правила, для своего бизнеса- укр. олигархи этому только мешают, поэтому им кранты.
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04.07.2021 16:20 Відповісти
Щось у європейців нічого не виходить в боротьбі з нашими олігархами. Чхати хотіли на європейців наші олігархи.
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04.07.2021 16:25 Відповісти
Нет, борьба идёт. Это уже видно невооруженным взглядом, но цыплят по осени считают. Пока рано об этом говорить, так, чтобы это было всем очевидно. Но сдвиги пошли- Ахметов в долгах, Беня в опале, Фирташ скоро сядет, Порошенко отодвинули и тд. Птички в клетке всегда нервничают перед цунами. Сейчас можно наблюдать как они нервничают- цунами впереди.
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04.07.2021 16:31 Відповісти
Я за атомную энергетику для Украины. / И я за атомную энергетику для ФРГ. С ней мигранты станут богаче и счастливее чем с ВЭС и СЭС, дорогими, противными-загрязняющими атмосферу https://censor.net/ru/comments/locate/3274994/01921441-df75-728d-a7b7-a92519da6e2d- железяками. Так пусть же наши желания совпадут с нашими возможностями!
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04.07.2021 18:45 Відповісти
то раз ты может поменяешь наши устаревшие реакторы на новые, раз это так дешево? Аааа или тебе наверное забыли рассказать, что обслуживание, ремонт станций и переработка/хранение отработанного топлива не вписывается в себестоимость атомной энергии
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04.07.2021 20:43 Відповісти
Те, кто поумнее, разрабатывют термоядерную энергетику. И, когда разработают, кинут всю зеленую энергетику нахер за ненадобностью.
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04.07.2021 21:41 Відповісти
друг мой, никто не прости ЗЭ! но! не такой схемой как у нас! сделали тариф покупки 5,5 грн/кВт!!! где такое видано??? при такой цене окупаемость около 3 лет!!! ТРЕХ!!!! Где в мире есть еще такое??? такие ЛЕГКИЕ деньги!!!! все сделано под них, этих типа инвесторов! тариф покупки должен быть 1,5 грн! 10 лет окупаемость! это нормальный бизнес!!! а у нас ипут народ! а он крепчает
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04.07.2021 18:28 Відповісти
Нужно вегда помнить, что целью инвесторов является не благополучие украинцев, а исключительно барыш и наполнение собственного кармана, деньги для инвестора точно не пахнут.
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04.07.2021 21:48 Відповісти
Тоесть, Гончаренко прямо лоббирует интересы Ахметова и КО и заявляет что Украина должна освободить бизнесс Ахметова от налогов а так же выплатить ему десятки миллиардов гривень компенсации несмотря на то что сегодня в Украине война а волонтеры собирают по копейке на лечение тяжело раненных и оборудование для фронта. За такое в нормальной стране Гончаренка расстреляли бы
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04.07.2021 14:21 Відповісти
У Ахметова доля в зелёной энергетике 14%! Зато в тепловой около ()%! Ахметову эта зелёная энергетика как кость в горле! Гончаренко лобирует незыблемость и одинаковость правил для всех!
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04.07.2021 14:43 Відповісти
Чи не тому ахмєтов чуть не кожного дня запускає нові і нові "зелені"? Добра "кость"
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04.07.2021 16:02 Відповісти
Льоха хотів підзаробити "ліваком". Він за цю статтю ще звіздюлів отримає від керівництва партії.
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04.07.2021 16:41 Відповісти
акциз убрать и цены установить конкурентные угольной и газовой энергетике.... а не по 6 гр. за квт. вчера оптовая цена на оптовом рынке э\э была по 50 коп. квт. из чьего кармана разницу в 5,50 компенсировать зеленым крахоборам? зеленая энергетика, в том виде который есть - большое зло!
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04.07.2021 14:23 Відповісти
Рынок должен быть, согласен. А не обязанность за наш счёт!
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04.07.2021 16:12 Відповісти
Интересно - кто из комментаторов может похвастаться тем, что привлек финансирование и построил, например, высокотехнологичный завод? Логистический центр? ТРЦ? Жилой комплекс?
Кто реализовал любой проект с CAPEX хотя бы от 20 млн. евро?
*******
Уверен - никто. Вы - лемминги. Офисные хомячки.
*******
До 14-го года нечего было и пытаться, в связи с беспределом яныка. Да - рейдерили и отбирали.
С 14-го по 19-й привлечь с нуля действительно большие западные инвестиции было без проблем.
Вопрос - во что? Где минимальная рисковость?
В зеленой энергетике.
50 -100 - 300 миллионов евро в проект - такими суммами оперировали.
Строили солнечные электростанции, ветряные, биогазовые.
Доходность такого бизнеса маленькая даже с гарантированным зеленым тарифом. Под европейские либор+пара процентов помещались. Выше уже было сложно.
А теперь все.
Финиш.
**********
Эй! Представь себе, что ты взял под честное слово 100 миллионов евро. И построил огромное, красивое, монументальное.
Ты знал, что гарантированно через 8 лет окупится.
Но тебя кинули. И кто? Твое правительство. Твой любимый 95-й квартал.

Чем отдавать будешь?
Двушкой на Троещине?
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04.07.2021 14:32 Відповісти
Бородатой бабушкой.
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04.07.2021 16:04 Відповісти
не бреши аки пес! при тарифе 5,5 грн окупаемость около 3 лет!!!
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04.07.2021 18:30 Відповісти
Тезка, а ты считал?
Не, ну ты хоть раз считал такой проект?
С CAPEX , например, в 100 лямов.
Стоимость денег, например, 7% годовых.
У тебя есть ежемесячные эксплуатационные расходы.
Так вот. С зеленым тарифом продажа в сеть э/э ежемесячно кое-как покрывает выплаты расходов и процентов.
А с учетом прибыльности, выплата тела кредита (инвестиции) - как раз где-то от 8 лет.
Это длинные проекты.
Там нет быстрой окупаемости.
А если увеличить стоимость денег или снизить выручку, то уходим в стабильные минуса.
Вот все инвесторы в альтернативную энергетику сейчас в минусах и сидят.
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04.07.2021 19:01 Відповісти
я не считал с учетом кредитов! но если считать с учетом постройки мини ЭС за свои деньги и 100% продажей э/э по 5,5 грн, то получится как раз около 3 лет... 3 с хвостиком! иначе ахметки с бенями в это бабки бы не вкидывали! они в проекты окупаемостью 8+ лет никогда не идут, поверь мне, я это знаю не из книжек
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05.07.2021 11:27 Відповісти
Зеленский должен остановить противозаконное введение акциза на "зеленый" ток, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1694
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04.07.2021 14:36 Відповісти
"Эй! Представь себе, что ты взял под честное слово 100 миллионов евро. И построил огромное, красивое, монументальное."

Под "честное слово" дают только олигархам. Вот их и прищемили.
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04.07.2021 14:40 Відповісти
Ты не пробовал.
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04.07.2021 14:42 Відповісти
Я--нет. А вот братья Клюевы побробовали. И взяли миллиарды беспроцентного кредита на солнечные электростанции. И не отдали. И акциза не хотят )))
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04.07.2021 14:45 Відповісти
отбомбись до пятницы - не трогай святое тело...
тоже мне господин нашелся - видишь слуга спит? - от и отбомбись.
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04.07.2021 14:44 Відповісти
Зеленский должен/ Ближневосточную логику европейцам не понять. Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус. Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского.
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04.07.2021 14:48 Відповісти
В нашей стране никогда не будет больших инвестиций, потому что одна власть пришла - слово дала и скорей всего у нее там личный интерес, другая пришла - слово забрала, у этой нет выгоды. В такие игры серьезные люди с большими деньгами играть не будут.
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04.07.2021 14:57 Відповісти
Обьясняю. Вольности должна выписывать королевская семья. Пока её нет, сосите. Каждый наслидовнык папередника будет вас грабить. Поскольку оно чмо безродное и не отвечает за свой род.
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04.07.2021 15:45 Відповісти
Зеленский должен остановить противозаконное введение акциза на "зеленый" ток, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9721
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04.07.2021 15:02 Відповісти
От бесконца идёт какая о плутанина.
Первое...основное в развитии любого государства. Дешёвая энергия. Дешёвая ЭНЕРГИЯ. Вы там делите крохи между собой, но энергия для бизнеса и промышленности должна быть дешёвой.
Второе ....низкая цена на транспортные услуги. Сюда же входят и дороги и ...та же энергия для транспортировки по ним.
И третье....самое важное это вода. Дешёвая доступная вода для всех!!!
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04.07.2021 15:32 Відповісти
И вот Гринмэн вновь спаситель!!! отменены ограничения на наземные станции, отменит и ограничения на акциз!
Зеленський має зупинити протизаконне запровадження акцизу на "зелену" електроенергію, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2194
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04.07.2021 15:42 Відповісти
Лешик уже неприкрыто работает на ахметова.
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04.07.2021 15:54 Відповісти
Гончаренко топит за Ахметова, дожили... Хотя он же бывший...
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04.07.2021 16:07 Відповісти
А, що, мабуть ніхто не в курсі, що у Порошенка теж є акції ДТЕКа? Порошенко і Ахметов - торгові партнери. Порошенко, бувши президентом, нормально обілетив Ахметова.
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04.07.2021 16:22 Відповісти
Засунь эту "зеленую" энергию по таким ценам себе или европейцам в одно место. Энергия для людей, а не люди ради нее. Делайте ее окупаемой за счет технологий, а не за счет карманов налогоплательщиков
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04.07.2021 16:13 Відповісти
Интересно, откуда у нас должна взяться дешевая электроэнергия?
1 ТЭЦ, работающие на самом дорогом угле и газе, изношенные сети+ износ основных фондов до 90 процентов
2 Гидроэнергетика, давно убыточная по причине маловодия рек
3 АЭС, доставшиеся нам еще от СССР и тариф, не покрывающий стоимости закрытия, утилизации отходов ядерного топлива, модернизацию и, на худой конец, строительство новых блоков. А ведь лет через 10, а это уже почти завтра необходимо закрывать до 60-70 процентов атомных блоков.
И тогда мы прийдем к тому, что самая дешевая энергия это свечка и отопление кизяками
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04.07.2021 16:18 Відповісти
Особенно понравилась манипуляция с 'противоречием целей ЕС на декарбонизацию' В украинских реалиях это действует с точностью до наоборот и приводит к Угольному парадоксу, когда увеличение количества сэс требует балансировки именно от тэс и ,как следствие, к большему использованию угля и выбросу со2 в атмосферу, а также к снижению производства в более экономных, что важно для нас и актуально, постоянных режимах , в том числе на атомных электростанциях. Мы стали заложниками любителей перерезать ленточники на полях бескрайних, утыканных солнечными панелями. А депутаты не голосуют законы, которые могут изменить чудовищную ситуацию, когда мы должны платить самую высокую цену в Европе за зелёную энергию. Я не против зелёной энергии, как таковой, но пусть конкурируют на общих основаниях
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04.07.2021 16:21 Відповісти
увеличение количества сэс ............ к большему использованию угля и выбросу со2 в атмосферу./ Т.е введя 5 ГВт СЭС Украина увеличила потребление угля и увеличила выбросы СО2 в атмосферу. Этому есть подтверждение Минэнерго? Или конкретные доказательные расчёты ?
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04.07.2021 18:24 Відповісти
,' В українській енергосистемі існує парадоксальна складова - збільшення кількості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F ВЕС та СЕС призводить до збільшення вуглецевих та інших шкідливих викидів. Вперше цю ситуацію охарактеризував як «зелено-вугільний парадокс» у 2018 р. керівник ДП "НЕК «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%C2%BB Укренерго » Всеволод Ковальчук на основі результатів дослідження проблем та перспектив прискореного зростання СЕС та ВЕС в енергосистемі України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81#cite_note-2 [2] (автором терміну є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%B9%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайло Бно-Айріян )
Потужність виробництва електроенергії на СЕС та ВЕС може різко змінюватися і слабко прогнозована через пряму залежність від зміни погоди - наявності сонця та вітру. Тому, щоб зберегти в енергосистемі баланс попиту та виробництва електроенергії, потрібен великий резерв потужностей для маневрування - швидкого завантаження і розвантаження енергоблоків у разі коливань виробництва електроенергії на ВЕС та СЕС. В енергосистемі України для маневрування використовують гідроелектростанції (ГЕС) та вугільні ТЕС, на які припадає більша частка навантаження.'
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04.07.2021 18:36 Відповісти
Добросовестно прочёл все ссылки но ответ на свой вопрос не нашёл. Данных о повышении расхода угля с увеличением мощности СЭС и ВЭС нет. По-видимому, они вытесняют не только АЭС но и ТЭС, из-за чего видимого увеличения расхода угля не происходит. Энергетического апокалипсиса из-за СЭС и ВЭС не будет. Как нет в ФРГ.
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04.07.2021 21:00 Відповісти
Я же сразу и написала, про украинские реалии. Зелено-вугільний парадокс- такой термин появился даже в Вікіпедії . Эта ситуация обусловлена дефицитом мощностей для именно маневрирования в нашей энергосистеме. Кроме того , сам тариф завышен, что действует разрушительно на нашу экономику. Государство уже задолжало зелёным инвесторам огромные суммы. Если не изменить ситуацию , нас ждёт коллапс, проблема требует немедленного решения. Испания, например, снизила зелёные тарифы в четыре раза , доходность проекта была уменьшена , и теперь зелёные работают полностью на рыночных условиях, без всяких зелёных тарифов. Испания проиграла суды зелёным инвесторам и выплатила им 800 млн евро, при этом было сэкономлено 14 млрд. Нужно посмотреть тариф в фрг, которую вы приводите в пример, но в Испании он составляет 4 евроцента против наших 16 ти .
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05.07.2021 06:38 Відповісти
Государство уже задолжало зелёным инвесторам огромные суммы./ Украиной правит еврейская мафия Коломойского, цель которого разрушение государства Украина.Начиная с энергетики.В 2020г. выработка ВЕС и СЕС электроэнергии составила 3,6 % от всей выработки. При папиредниках энергетика приносила миллиарды дохода. 3,6% обвалить энергетику не могли. Произошло падение выручки от продажи электроэнергии электростанций. Почему она упала. Заголовки статей на эту тему. Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому / Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского/ Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнерги из России / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/ "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского./ понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно /"Енергоатом" на знижках Ахметову та Коломойському втратив 65 мільйонів лише за один тиждень./ Причина кризиса (долгов) в энергетике не зелёная энергетика. Причина кризиса грабёж и мародерство Украины Коломойским, Пинчуком, Ахметовым.
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05.07.2021 09:38 Відповісти
Самую высокую цену в Европе платили немцы, так что не балаболь
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04.07.2021 20:45 Відповісти
'Противоречит меморандуму' . Ну Лёша выдал .
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04.07.2021 16:24 Відповісти
Пускай льОша скажет лучьше сколько в годик выплачивается "компеснаций" зелёной енергетике, и сколько ж это будет аж целых "3.2%" акциза.
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04.07.2021 18:30 Відповісти
Мне интересно , а предусмотрели ли придумыватели этого акциза судовые выплаты потерепевшим инвесторам, после того как евро суды обяжут государство выплачивать компенсации? Или это такой способ законно дать бабла олигархам? Типа, как выиглал в лотерею. Ведь есть закон, есть контракт. Можно изменить закон для будущих инвесторов, но не задним числом. А еще эа новость хороший маркер увидеть сколько на форуме латентных комуняк, ведущихся на "отнять и поделить". И эти Шариковы хотят быть Европой.
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04.07.2021 19:15 Відповісти
так не они же будут расплачиваться по решениям судов а народ из бюджета
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04.07.2021 20:45 Відповісти
 
 