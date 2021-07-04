Зеленський має зупинити протизаконне запровадження акцизу на "зелену" електроенергію, - Гончаренко

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль мають зупинити протизаконну ідею запровадити акцизний збір на виробництво "зеленої" електроенергії в Україні, що є порушенням умов раніше підписаного меморандуму з іноземними інвесторами а також фіскальним шантажем інвесторів.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідного листа написав народний депутат України Олексій Гочаренко.

"Іноземні інвестори ще з 2014 року здійснювали інвестиції у джерела відновлювальної енергії в Україні. Але за останній рік ситуація значно погіршилася", - заявив Гончаренко.

За його словами, однією з найважливіших проблем, яку потрібно вирішити, є впровадження акцизного податку на продаж електроенергії, отриманої з альтернативних джерел енергії.

"По-перше, запровадження такого податку значно погіршить регуляторне середовище для діяльності виробників ВДЕ. По-друге, новий "акциз" суперечить меморандуму, який був підписаний між державою та інвесторами", - пояснив нардеп.

За його словами, влада також має сконцентрувати свої зусилля на забезпеченні поточних виплат виробникам ВДЕ за відпущену електроенергію, а також виплат накопиченої заборгованості у 2020 році в розмірі 17,8 млрд грн.

"Окрім Зеленського та Шмигаля, направив запит міністру фінансів Марченку, голові Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Тарасюку та голові Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву. Сподіваюсь на відповідну реакцію та швидке вирішення проблеми", - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, окрім іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" електроенергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий у парламенті в першому читанні.

Раніше профільні асоціації відновлюваної енергетики заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестиційному клімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне запровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС із декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали щонайменше 4 іноземні компанії: Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).