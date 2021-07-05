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Apple (65) контрабанда (2383) Холодов (77)

"Слуга народа" Холодов хочет посчитать сколько "серых" iPhone в Украине

Из-за схем серого импорта электронной техники госбюджет теряет огромные суммы налогов – от 10 до 30 млрд грн в год.

Об этом рассказал нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов, передает Цензор.НЕТ.

"Журналисты спрашивают, подешевеют ли айфоны после открытия офиса Apple в Украине. Не думаю. Цены на технику Apple сейчас в Украине не особо отличаются от цен в странах ЕС, и открытие офиса на них принципиально не повлияет. Главная проблема с Apple в другом. Сейчас айфоны и планшеты в огромных количествах завозятся серым импортом. ‼️ Из-за схем серого импорта госбюджет теряет огромные суммы налогов – от 10 до 30 млрд грн в год (справедливости ради надо сказать, что в этой сумме не только Apple, но и Samsung, и другая техника подешевле). Вы наверняка знаете, что за наличные в некоторых магазинах айфон можно купить дешевле, чем если платить за него картой. Собственно, сначала они завозятся огромными серыми партиями, а потом за нал продаются в магазинах, которые с виду похожи на легальных торговцев, но на самом деле таковыми не являются", - рассказал он.

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"Я на днях подал депутатские запросы в Нацкомиссию по регулированию в сфере связи и информатизации и таможню, хочу получить точное количество официально ввезенных смартфонов и количество используемых в Украине. Путем простого арифметического действия мы сможем установить количество "серых" телефонов, с которых не заплачены налоги, и оценить ущерб бюджету более точно. Да, есть какое-то количество смартфонов, которые сами украинцы покупают во время поездок за границу и привозят для личного использования, но я уверен, что это 1-2% от той дельты, которую мы получим", - отметил нардеп.

"Кроме того, сейчас серые импортеры завозят последние айфоны и декларируют цену на уровне $150, в несколько раз занижая налоги. Когда технику официально начнет завозить Apple – они будут декларировать их по $600-700 и платить все налоги по закону. Сразу же индикативы начнет задавать официальный импортер, и через полгода уже никто не сможет повторять свои старые фокусы. Те, кто давно пользуется айфонами и привык к ним, будет покупать у официалов. Легальные официальные импортеры будут давать и нормальную гарантию на технику – это тоже важно, потому что сейчас гарантийное обслуживание часто является проблемой. Поэтому снижения цен на технику Apple я бы особо не ожидал. А вот наведение порядка на рынке, значительный рост налоговый платежей в бюджет, нормальный постпродажный сервис, снижение доли серого импорта и контрабанды - это то, на что мы можем рассчитывать в среднесрочной перспективе", - резюмировал Холодов.

Слуга народа Холодов хочет посчитать сколько серых iPhone в Украине 01
Слуга народа Холодов хочет посчитать сколько серых iPhone в Украине 02

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Топ комментарии
+6
причина не в ограничении серого импорта в виду заботы о покупателях.
НАЛОГИ! вот основная цель.
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05.07.2021 10:09
+5
Свой он уже посчитал?
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05.07.2021 10:16
+5
а серых миллионеров в раде он не хочет пересчитать и обложить налогами???
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05.07.2021 10:19
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Правила форума Совет форумчан
причина не в ограничении серого импорта в виду заботы о покупателях.
НАЛОГИ! вот основная цель.
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05.07.2021 10:09 Ответить
а шо десь по-иншому?
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05.07.2021 14:06 Ответить
Так дело скоро и до трусов дойдёт
Слава великому клоуну
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05.07.2021 10:09 Ответить
Ну, посчитай, счетовод. Вроде они после этого исчезнут
"Слуга народа" Холодов хочет посчитать сколько "серых" iPhone в Украине - Цензор.НЕТ 1970
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05.07.2021 10:12 Ответить
И воздух бесплатный...
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05.07.2021 10:14 Ответить
на шару и уксус сладкий
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05.07.2021 10:16 Ответить
Появился Яблокофон 11 и включается "хочу", и депутаты поехали покупать в ЕС и привезли его в Украину, ждать не охота официала в Украине, нужно быстро, а то выйдет из моды и похвастаться нужно - вот и серый телефон и таких много, и депутаты очень часто так и покупают новинки, катнули в Германию за новинкой и привезли в Украину, это не секрет, инстаграм тому доказательство. А новинка официально Украине появится или через несколько месяцев или вообще не появится, как для страны третьего мира могут и не завезти официально.
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05.07.2021 10:37 Ответить
Свой он уже посчитал?
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05.07.2021 10:16 Ответить
це той холодов, шо кум медведчука?
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05.07.2021 10:19 Ответить
а серых миллионеров в раде он не хочет пересчитать и обложить налогами???
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05.07.2021 10:19 Ответить
Начнет подсчёт с Сосен?
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05.07.2021 10:23 Ответить
Холодов : - "Сосну кожному !"
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05.07.2021 10:36 Ответить
Прикол в том, что они у них почти все серые аблочки в раде. Когда идут старты продаж в мире, то в Украине новинка будет через месяц-два как для страны третьего мира, и вся "элита" всей толпой едут покупать новинку в салонах ЕС и США и привозят в Украину, они сами об этом говорят и не стесняются, а купили за границей и привезли в Украину - это уже будет серый. В Инсте многих вип десятки доказательств этому. Сами уходят от налогов и типа считают это нормой для себя, у некоторых такие модели, которые в Украину никогда не завозили официально, а простые платите. Раз уж начали считать, то считать начать нужно серые как раз с ВР и приближенные. И стает вопрос: "кто в первую очередь уходит от налогов и привозит серые телефоны ???" Смех и цирк короче, все равны перед законом, но некоторые немного ровнее.
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05.07.2021 10:32 Ответить
Пусть "слуга народа" Холодов сначала уберет все свои безакцизные сигареты с улиц, хотя бы, Киева..... только у меня на Дорогожичах штук десять таких раскладок.......
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05.07.2021 10:53 Ответить
"серые импортеры завозят последние айфоны и декларируют цену на уровне $150" - при этом они (почти уверен) купили их у того же эппл в другом государстве, где при этом и производитель не остался в убытке и местные бюджеты получили налоги. в украине, чтобы получить прибыль, нужно поставить цену в 4 раза больше, судя по статье. логистика дорогая, наверное.
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05.07.2021 11:02 Ответить
мерзота, що отримує бабло в конверті від олігархів, вирішила перевірити, чи справно платять податки прості смертні?
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05.07.2021 11:08 Ответить
Это замывание бенек. Проблема в том, что "серые" импортёры может и хотели бы стать белыми, но по украинским законам импортировать эту технику фактически может только сам производитель через своего единственного представителя в Украине, иначе они любой импортированный мимо этой схемы товар просто объявляют контрафактным, ещё на стадии "белой" декларации. Круг замкнулся. А этот хмырь Холодов просто лоббирует интересы яблочного официала.
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05.07.2021 11:15 Ответить
Пусть посчитают коррупционную составляющую от ахметки, там миллиарды.
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05.07.2021 11:54 Ответить
Хотя олигархов трясти кишка тонка. Проще и безопасней средний и мелкий бизнес.
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05.07.2021 11:55 Ответить
Буря в стакане-считай не считай,серых смартфонов меньше не станет
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05.07.2021 12:13 Ответить
просто если ты торгуешь айфонами - значит ты олигарх и презренный барыга. А Сопля взяла курс на борьбу с олигархатом, вот и вся логика))
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05.07.2021 13:52 Ответить
 
 