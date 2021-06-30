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Apple открыла официальный офис в Украине, - Федоров

Apple открыла официальный офис в Украине, - Федоров

Сегодня, 30 июня, американская компания Apple открыла официальный офис в Украине. Компания будет напрямую ввозить технику в нашу страну и контролировать магазины официальных дилеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня Apple открыла официальный офис в Украине. Такие новости свидетельствуют о высоком уровне доверия к Украине, усиливают наш имидж и привлекают новые инвестиции. Apple планирует ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине", - уточнил он.

Федоров также добавил, что вчера стала доступной поддержка со стороны компании для пользователей на украинском языке.

"Уже больше года мы с командой общается как с европейским, так и с американским офисом компании. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей", - добавил министр.

"Работаем над тем, чтобы адаптировать голосовой помощник Siri к украинскому языку. Улучшить рекомендации Apple Music для наших пользователей - создать отдельные подборки с украинскими исполнителями. За последний год Украина осуществила прорыв в диджитал-сфере и я рад, что международные партнеры понимают это. Благодарен Apple за проявление особого внимания к нашему рынку", - подытожил он.

Читайте также: Apple открыла компанию в Украине, объявление о старте работы подразделения может состояться уже этим летом, - СМИ. СКРИНШОТ

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Топ комментарии
+6
Перетягнули, але не влада, а наші ІТ-компанії своїми силами...
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30.06.2021 17:28
+6
Так посмотришь иногда в Киеве - суммарная стоимость всех айфонов пассажиров отдельно взятой маршрутки дороже стоимости самой маршрутки.
Зато ни у кого стабильно нет денег на коммуналку.
Apple открыла официальный офис в Украине, - Федоров - Цензор.НЕТ 1466
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30.06.2021 17:36
+4
или удорожание, после введения "налога на гугл"
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30.06.2021 17:38
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Что-то за беларуских IT-шников притихли. Перетащили к нам кого-либо или, как обычно, поболтали и забыли?
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30.06.2021 17:26 Ответить
Перетягнули, але не влада, а наші ІТ-компанії своїми силами...
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30.06.2021 17:28 Ответить
Тобто, як "своїми силами"? Невже приватні фірми своїм працівникам зарплату платять, а держава працівникам приватних фірм не платить нічого? Яке нахабство зельоних!
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30.06.2021 17:33 Ответить
перетянул их усатый ***** - всех, кто принимал участия в демонстрациях, снимали на видео - и систематически после этого вычисляют и торбят. Украина для них - самый оптимальный выход в такой ситуации, бо из рашки их моментально депортируют обратно в лапы беларусского КГБ
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30.06.2021 19:11 Ответить
киевские риэлторы свидетельствуют о страшенном спросе на аренду квартир со стороны беларусских айтишников. информация из первых рук
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30.06.2021 19:09 Ответить
Позорище, в рашке Эпл уже лет 15.
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30.06.2021 17:31 Ответить
Причем тут Порошенко, бот тупорылый? Ты и сюда его приплела, шлюха клавиатурная
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30.06.2021 18:09 Ответить
Тепер заценіть - Укрзалізниця входить у ТОП платників податків, а ДТЕК/Метінвест - ні. Як би зробив нормальний чиновник/депутат з державницькою позицією? Хіба зменшував би тарифи Укрзалізниці для ДТЕКа та Метінвесту?
Ото ж! А наші - зменшують! Навіть попри те, що тим самим скорочують самі ж собі бюджет!
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30.06.2021 18:27 Ответить
Это не совсем то. Такого сервиса как в США, нигде нету в странах СНГ. В польше эпл занимается сервисом и цены дешевле, в то время как в рашке цена этих телефонов была выше чем на рынке в сша.
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30.06.2021 18:34 Ответить
ну раніше це був один ринок, тепер два.
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30.06.2021 18:45 Ответить
Ждём удешевление iPhone процентов на 20 хотя бы.
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30.06.2021 17:33 Ответить
или удорожание, после введения "налога на гугл"
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30.06.2021 17:38 Ответить
ждать можно. дождаться нельзя.
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30.06.2021 17:51 Ответить
Так посмотришь иногда в Киеве - суммарная стоимость всех айфонов пассажиров отдельно взятой маршрутки дороже стоимости самой маршрутки.
Зато ни у кого стабильно нет денег на коммуналку.
Apple открыла официальный офис в Украине, - Федоров - Цензор.НЕТ 1466
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30.06.2021 17:36 Ответить
потому и нет денег на коммуналку
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30.06.2021 17:39 Ответить
деньги на комуналку будут, когда они приблизится к своей реальной стоимости - станет ВТРОЕ дешевле
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30.06.2021 19:13 Ответить
Дно оказівается с пдвалом...
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30.06.2021 18:53 Ответить
по тексту на картинке - писала кацапка не приплетай сюда Киев
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30.06.2021 19:13 Ответить
Да насрать на рашку с ее огрызками-набутылочниками под боярой с огуречным лосьоном)...
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30.06.2021 17:36 Ответить
* на три поста выше...
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30.06.2021 17:37 Ответить
А Цукерберг когда наконец перестанет дружить с убийцей ***** ? И откроет офис чисто украинский ?
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30.06.2021 17:55 Ответить
Самые лучшие телефоны у Apple кто бы что не говорил
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30.06.2021 18:08 Ответить
Стоимость бренда в изделии процентов 70. Нах оно нужно?
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30.06.2021 18:26 Ответить
Шо? Правда? Я ожидал открытия офиса у нас через "никогда". И мне почему то кажется, что этот открытый офис это просто бум от журналиста. Сомниваюсь я, что это именно то. Офис еще ничего не означает. Офис икеи тоже есть, только это никоим образом на доступность не влияет. Вот когда к нам завезут pay pal, вот тогда, я поверю, что у нас ОФФИЦАЛЬНО будет эпл. На крайняк это должно быть так: Телефоны новые, почти вечная гарантия и обслуживание как полагается. Но мне же хрена с два, обслужат мой телефон и поставят оригинальные запчасти.
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30.06.2021 18:29 Ответить
pay pal на принятие денег для Украины раз в 100 важнее официального представительства Аппле!
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30.06.2021 19:16 Ответить
Интересно, как этот запорожский интернет-жулик "работает над тем, чтобы адаптировать голосовой помощник Siri к украинскому языку"?
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30.06.2021 19:15 Ответить
видно діла в яблука взагалі погано пішли, якщо відкривають офіс в якійсь там Україні....
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30.06.2021 19:29 Ответить
Про високий рівень довіри свідчить відміна віз , а не спроба втюхати задорого свій ширпотреб людям . Це ж очевидно .
Це добре що вони заходять на наш ринок . Більша буде конкуренція . Але для чого брехати про довіру ? Це ж просто бізнес .
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30.06.2021 22:49 Ответить
Можно посоветовать фиксировать все факты вымогательства со стороны властей.
Даже у московитов Apple уже сколько лет - можно представить уровень здешнего
жлобства со всеми этими откатами и самокатами.
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30.06.2021 23:19 Ответить
 
 