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Apple (667) Федоров Михайло (849)

Apple відкрила офіційний офіс в Україні, - Федоров

Apple відкрила офіційний офіс в Україні, - Федоров

Сьогодні, 30 червня, американська компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні. Компанія безпосередньо ввозитиме техніку в нашу країну і контролюватиме магазини офіційних дилерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сьогодні Apple відкрила офіційний офіс в Україні. Такі новини свідчать про високий рівень довіри до України, які посилюють наш імідж і приваблюють нові інвестиції. Apple планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні", - уточнив він.

Федоров також додав, що вчора стала доступною підтримка з боку компанії для користувачів українською мовою.

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"Вже більше року ми з командою в тісній співпраці з Apple як з європейським, так і з американським офісом. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів", - додав міністр..

"Працюємо над тим, щоб адаптувати голосовий помічник Siri до української мови. Покращити рекомендації Apple Music для наших користувачів — створити окремі добірки з українськими виконавцями. За останній рік Україна здійснила прорив у діджитал-сфері і я радий, що міжнародні партнери розуміють це. Вдячний Apple за прояв особливої уваги до нашого ринку", - підсумував він.
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Топ коментарі
+6
Перетягнули, але не влада, а наші ІТ-компанії своїми силами...
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30.06.2021 17:28
+6
Так посмотришь иногда в Киеве - суммарная стоимость всех айфонов пассажиров отдельно взятой маршрутки дороже стоимости самой маршрутки.
Зато ни у кого стабильно нет денег на коммуналку.
Apple открыла официальный офис в Украине, - Федоров - Цензор.НЕТ 1466
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30.06.2021 17:36
+4
или удорожание, после введения "налога на гугл"
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30.06.2021 17:38
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Что-то за беларуских IT-шников притихли. Перетащили к нам кого-либо или, как обычно, поболтали и забыли?
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30.06.2021 17:26 Відповісти
Перетягнули, але не влада, а наші ІТ-компанії своїми силами...
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30.06.2021 17:28 Відповісти
Тобто, як "своїми силами"? Невже приватні фірми своїм працівникам зарплату платять, а держава працівникам приватних фірм не платить нічого? Яке нахабство зельоних!
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30.06.2021 17:33 Відповісти
перетянул их усатый ***** - всех, кто принимал участия в демонстрациях, снимали на видео - и систематически после этого вычисляют и торбят. Украина для них - самый оптимальный выход в такой ситуации, бо из рашки их моментально депортируют обратно в лапы беларусского КГБ
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30.06.2021 19:11 Відповісти
киевские риэлторы свидетельствуют о страшенном спросе на аренду квартир со стороны беларусских айтишников. информация из первых рук
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30.06.2021 19:09 Відповісти
Позорище, в рашке Эпл уже лет 15.
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30.06.2021 17:31 Відповісти
Причем тут Порошенко, бот тупорылый? Ты и сюда его приплела, шлюха клавиатурная
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30.06.2021 18:09 Відповісти
Тепер заценіть - Укрзалізниця входить у ТОП платників податків, а ДТЕК/Метінвест - ні. Як би зробив нормальний чиновник/депутат з державницькою позицією? Хіба зменшував би тарифи Укрзалізниці для ДТЕКа та Метінвесту?
Ото ж! А наші - зменшують! Навіть попри те, що тим самим скорочують самі ж собі бюджет!
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30.06.2021 18:27 Відповісти
Это не совсем то. Такого сервиса как в США, нигде нету в странах СНГ. В польше эпл занимается сервисом и цены дешевле, в то время как в рашке цена этих телефонов была выше чем на рынке в сша.
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30.06.2021 18:34 Відповісти
ну раніше це був один ринок, тепер два.
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30.06.2021 18:45 Відповісти
Ждём удешевление iPhone процентов на 20 хотя бы.
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30.06.2021 17:33 Відповісти
или удорожание, после введения "налога на гугл"
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30.06.2021 17:38 Відповісти
ждать можно. дождаться нельзя.
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30.06.2021 17:51 Відповісти
Так посмотришь иногда в Киеве - суммарная стоимость всех айфонов пассажиров отдельно взятой маршрутки дороже стоимости самой маршрутки.
Зато ни у кого стабильно нет денег на коммуналку.
Apple открыла официальный офис в Украине, - Федоров - Цензор.НЕТ 1466
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30.06.2021 17:36 Відповісти
потому и нет денег на коммуналку
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30.06.2021 17:39 Відповісти
деньги на комуналку будут, когда они приблизится к своей реальной стоимости - станет ВТРОЕ дешевле
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30.06.2021 19:13 Відповісти
Дно оказівается с пдвалом...
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30.06.2021 18:53 Відповісти
по тексту на картинке - писала кацапка не приплетай сюда Киев
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30.06.2021 19:13 Відповісти
Да насрать на рашку с ее огрызками-набутылочниками под боярой с огуречным лосьоном)...
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30.06.2021 17:36 Відповісти
* на три поста выше...
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30.06.2021 17:37 Відповісти
А Цукерберг когда наконец перестанет дружить с убийцей ***** ? И откроет офис чисто украинский ?
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30.06.2021 17:55 Відповісти
Самые лучшие телефоны у Apple кто бы что не говорил
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30.06.2021 18:08 Відповісти
Стоимость бренда в изделии процентов 70. Нах оно нужно?
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30.06.2021 18:26 Відповісти
Шо? Правда? Я ожидал открытия офиса у нас через "никогда". И мне почему то кажется, что этот открытый офис это просто бум от журналиста. Сомниваюсь я, что это именно то. Офис еще ничего не означает. Офис икеи тоже есть, только это никоим образом на доступность не влияет. Вот когда к нам завезут pay pal, вот тогда, я поверю, что у нас ОФФИЦАЛЬНО будет эпл. На крайняк это должно быть так: Телефоны новые, почти вечная гарантия и обслуживание как полагается. Но мне же хрена с два, обслужат мой телефон и поставят оригинальные запчасти.
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30.06.2021 18:29 Відповісти
pay pal на принятие денег для Украины раз в 100 важнее официального представительства Аппле!
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30.06.2021 19:16 Відповісти
Интересно, как этот запорожский интернет-жулик "работает над тем, чтобы адаптировать голосовой помощник Siri к украинскому языку"?
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30.06.2021 19:15 Відповісти
видно діла в яблука взагалі погано пішли, якщо відкривають офіс в якійсь там Україні....
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30.06.2021 19:29 Відповісти
Про високий рівень довіри свідчить відміна віз , а не спроба втюхати задорого свій ширпотреб людям . Це ж очевидно .
Це добре що вони заходять на наш ринок . Більша буде конкуренція . Але для чого брехати про довіру ? Це ж просто бізнес .
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30.06.2021 22:49 Відповісти
Можно посоветовать фиксировать все факты вымогательства со стороны властей.
Даже у московитов Apple уже сколько лет - можно представить уровень здешнего
жлобства со всеми этими откатами и самокатами.
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30.06.2021 23:19 Відповісти
 
 