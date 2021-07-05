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тарифы (1791) НКРЭКУ (478)

НКРЭКУ ограничила ценовые манипуляции трейдеров на 4 дня

НКРЭКУ ограничила ценовые манипуляции трейдеров на 4 дня

Тарифный регулятор НКРЭКУ на экстренном заседании решил на 4 дня запретить трейдерам-спекулянтам перепродавать электроэнергию государственных АЭС ниже ее себестоимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное заседание комиссии, которое транслировалось на YouTube-канале комиссии.

"Как реанимационное действие мы устанавливаем минимальный прайс-кэп в размере тарифа "Энергоатома" до четверга включительно. Это точно не рыночное действие, это реанимационное действие, сейчас когда рынок лег. Мы устанавливаем фактически минимальный прайс-кэп на уровне цены производства "Энергоатома", - заявил глава комиссии Валерий Тарасюк.

По его словам, эта цена будет составлять 73,4 коп./кВт час.

Напомним, ранее Министерство энергетики Украины призывало НКРЭКУ запретить трейдерам заявлять к продаже электроэнергию АЭС ниже ее реальной себестоимости еще в конце мая.

Однако тогда обращения министерства были проигнорированы НКРЭКУ, которая заявила о недопустимости ущемления прав трейдеров.

3 июля из-за махинаций трейдеров-спекулянтов цена на РДН обвалилась до исторического минимума 37,7 коп./кВт.час, что кратно ниже себестоимости производства АЭС.
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Герусы нарулили. Прокладок возле Енергоатома уже столько шо между собой грызутся.
Ну а мудрый нарид платит за банкет и радуется
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05.07.2021 10:47 Ответить
зеля открой в смартфоне трейд прощадку и дай нариду поторговать
наполеон, мы президенты, чы не?
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05.07.2021 10:53 Ответить
нарид мычит в стойле, там валерич рулит, пока клоун звенит бубенцами надо копейку рвать и метать, не зря валерич потратился и на сериал и на лисапед на бигборды с клоуном, настало время возвращать бабло да с жирным наваром.
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05.07.2021 12:00 Ответить
это не валерьич, а леонидыч, но он нибуя не олигарх
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05.07.2021 12:27 Ответить
На экстренном заседании 04.07.2021 вечером, в воскресенье , (!) Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), спасая доходы участников рынка которые "терпят убытки".В списке "пострадавших" от действий Ахметова - Григоришин, Левочкин, Бойко, Коломойский, Суркис и структуры российского VS Energy.
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06.07.2021 00:08 Ответить
 
 