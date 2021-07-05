НКРЭКУ ограничила ценовые манипуляции трейдеров на 4 дня

Тарифный регулятор НКРЭКУ на экстренном заседании решил на 4 дня запретить трейдерам-спекулянтам перепродавать электроэнергию государственных АЭС ниже ее себестоимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное заседание комиссии, которое транслировалось на YouTube-канале комиссии.

"Как реанимационное действие мы устанавливаем минимальный прайс-кэп в размере тарифа "Энергоатома" до четверга включительно. Это точно не рыночное действие, это реанимационное действие, сейчас когда рынок лег. Мы устанавливаем фактически минимальный прайс-кэп на уровне цены производства "Энергоатома", - заявил глава комиссии Валерий Тарасюк.

По его словам, эта цена будет составлять 73,4 коп./кВт час.

Напомним, ранее Министерство энергетики Украины призывало НКРЭКУ запретить трейдерам заявлять к продаже электроэнергию АЭС ниже ее реальной себестоимости еще в конце мая.

Однако тогда обращения министерства были проигнорированы НКРЭКУ, которая заявила о недопустимости ущемления прав трейдеров.

3 июля из-за махинаций трейдеров-спекулянтов цена на РДН обвалилась до исторического минимума 37,7 коп./кВт.час, что кратно ниже себестоимости производства АЭС.