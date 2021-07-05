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тарифи (1926) НКРЕКП (1810)

НКРЕКП обмежила цінові маніпуляції трейдерів на 4 дні

НКРЕКП обмежила цінові маніпуляції трейдерів на 4 дні

Тарифний регулятор НКРЕКП на екстреному засіданні вирішив на 4 дні заборонити трейдерам-спекулянтам перепродувати електроенергію державних АЕС нижче її собівартості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне засідання комісії, яке транслювалося на YouTube-каналі комісії.

"Як реанімаційну дію ми встановлюємо мінімальний прайскеп у розмірі тарифу "Енергоатому" до четверга включно. Це точно не ринкова дія, це реанімаційна дія, зараз коли ринок ліг. Ми встановлюємо фактично мінімальний прайскеп на рівні ціни виробництва "Енергоатому", - заявив голова комісії Валерій Тарасюк.

За його словами, ця ціна становитиме 73,4 коп./КВт год.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики України закликало НКРЕКП заборонити трейдерам заявляти до продажу електроенергію АЕС нижче її реальної собівартості ще в кінці травня.

Однак тоді звернення міністерства були проігноровані НКРЕКП, яка заявила про неприпустимість обмеження прав трейдерів.

3 липня через махінації трейдерів-спекулянтів ціна на РДН обвалилася до історичного мінімуму 37,7 коп. / КВт.год, що кратно нижче собівартості виробництва АЕС.

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Герусы нарулили. Прокладок возле Енергоатома уже столько шо между собой грызутся.
Ну а мудрый нарид платит за банкет и радуется
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05.07.2021 10:47 Відповісти
зеля открой в смартфоне трейд прощадку и дай нариду поторговать
наполеон, мы президенты, чы не?
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05.07.2021 10:53 Відповісти
нарид мычит в стойле, там валерич рулит, пока клоун звенит бубенцами надо копейку рвать и метать, не зря валерич потратился и на сериал и на лисапед на бигборды с клоуном, настало время возвращать бабло да с жирным наваром.
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05.07.2021 12:00 Відповісти
это не валерьич, а леонидыч, но он нибуя не олигарх
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05.07.2021 12:27 Відповісти
На экстренном заседании 04.07.2021 вечером, в воскресенье , (!) Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), спасая доходы участников рынка которые "терпят убытки".В списке "пострадавших" от действий Ахметова - Григоришин, Левочкин, Бойко, Коломойский, Суркис и структуры российского VS Energy.
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06.07.2021 00:08 Відповісти
 
 