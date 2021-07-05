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Сторонник Путина и оккупации Крыма режиссер Меньшов умер от COVID-19

Сторонник Путина и оккупации Крыма режиссер Меньшов умер от COVID-19

На 82-м году жизни умер российский актер и режиссер Владимир Меньшов. В конце июня он заразился коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, о его смерти сообщается на сайте "Мосфильма".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что о дате прощания с деятелем искусства будет сообщено позднее.

COVID-19 у Меньшова выявили 26 июня. На тот момент сообщалось, что он переносил инфекцию в легкой форме. Кандидатуру Меньшова планировали выдвинуть на осенних выборах в Госдуму.

Читайте на Цензор.НЕТ: После Крыма надо было брать Донбасс, - российский кинорежиссер Меньшов

Владимир Меньшов — советский и российский деятель кино. Он снял известные советские фильмы "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит". В 1981-м его наградили Госпремией СССР. За ленту "Москва слезам не верит" артист получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Напомним, в 2017 году Владимир Меньшов заявлял, что России следовало "брать Донбасс" после оккупации Крыма.

До это стало известно, что он передал 1 миллион рублей писателю и политруку одного из батальонов группировки "ДНР" Захару Прилепину, якобы для медчасти батальона.
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Топ комментарии
+76
отправился на концер кобзона
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05.07.2021 11:39
+51
талант, увы, не всегда означает порядочность и наличие совести...
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05.07.2021 11:35
+46
у них уже как в Северной Корее или СССР ,публичный человек должен выражать преданность партии и лично своему фюреру , иначе голодное существование или еще что случится. пример тому Ефремов
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05.07.2021 11:42
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Прихильник Путіна та окупації Криму режисер Меньшов помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5762
От Кабзона Меньшову
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05.07.2021 16:53 Ответить
о. еще адин на канцэрт к кабзону упетлял. довернное лицо, тьфу ты, жополиз *****
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05.07.2021 16:54 Ответить
Прихильник Путіна та окупації Криму режисер Меньшов помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6131
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05.07.2021 16:55 Ответить
Сдох Клим, и х.... с ним!
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05.07.2021 17:05 Ответить
Туда и дорога этому российскому козлу и фашисту!! Что бы ты попал в ад сволочь!! Побольше бы ежедневно поздыхло этих гандонов и ху----есосов путинских!!
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05.07.2021 18:14 Ответить
Здох! Амінь
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05.07.2021 20:36 Ответить
Наверно привился во славу кремлевского педофила - *уйла Спутником V. Жаль, что ушел на тот свет сам, без своего царя, с *уйлом было бы сенсационно, эффектно, скрепненько так и креативно. Аминь.
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05.07.2021 23:38 Ответить
Так и было. В марте спутником укололся.
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05.07.2021 23:49 Ответить
Будет теперь петь на концерте кабзона и хора Александрова
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05.07.2021 23:50 Ответить
В нарабсее от ковида дохнет алкашня, язвенники и иже... ХАЙ ЖИВЕ БОЯРА !
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06.07.2021 03:34 Ответить
Ковид косит Орду, путиноидам не помогает даже "Новичек", т. е. я хотел сказать "Спутник".
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06.07.2021 06:05 Ответить
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