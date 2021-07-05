Прихильник Путіна та окупації Криму режисер Меньшов помер від COVID-19

На 82-му році життя помер російський актор і режисер Володимир Меньшов. В кінці червня він заразився коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про його смерть повідомляється на сайті "Мосфільму".

"Кіноконцерн "Мосфільм" і родина Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов із життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що про дату прощання з митцем буде повідомлено пізніше.

COVID-19 у Меньшова виявили 26 червня. На той момент повідомлялося, що він переносив інфекцію в легкій формі. Кандидатуру Меньшова планували висунути на осінніх виборах до Держдуми.

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Володимир Меньшов - радянський і російський діяч кіно. Він зняв відомі радянські фільми "Розіграш", "Любов і голуби", "Москва сльозам не вірить". У 1981-му його нагородили Держпремією СРСР. За стрічку "Москва сльозам не вірить" артист отримав "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Нагадаємо, в 2017 році Володимир Меньшов заявляв, що Росії слід було "брати Донбас" після окупації Криму.

Також стало відомо, що він передав 1 мільйон рублів письменнику і політруку одного з батальйонів угруповання "ДНР" Захару Прилєпіну, нібито для медчастини батальйону.