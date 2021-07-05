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Прихильник Путіна та окупації Криму режисер Меньшов помер від COVID-19

Прихильник Путіна та окупації Криму режисер Меньшов помер від COVID-19

На 82-му році життя помер російський актор і режисер Володимир Меньшов. В кінці червня він заразився коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про його смерть повідомляється на сайті "Мосфільму".

"Кіноконцерн "Мосфільм" і родина Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов із життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що про дату прощання з митцем буде повідомлено пізніше.

COVID-19 у Меньшова виявили 26 червня. На той момент повідомлялося, що він переносив інфекцію в легкій формі. Кандидатуру Меньшова планували висунути на осінніх виборах до Держдуми.

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Володимир Меньшов - радянський і російський діяч кіно. Він зняв відомі радянські фільми "Розіграш", "Любов і голуби", "Москва сльозам не вірить". У 1981-му його нагородили Держпремією СРСР. За стрічку "Москва сльозам не вірить" артист отримав "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Нагадаємо, в 2017 році Володимир Меньшов заявляв, що Росії слід було "брати Донбас" після окупації Криму.

Також стало відомо, що він передав 1 мільйон рублів письменнику і політруку одного з батальйонів угруповання "ДНР" Захару Прилєпіну, нібито для медчастини батальйону.

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Топ коментарі
+76
отправился на концер кобзона
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05.07.2021 11:39
+51
талант, увы, не всегда означает порядочность и наличие совести...
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05.07.2021 11:35
+46
у них уже как в Северной Корее или СССР ,публичный человек должен выражать преданность партии и лично своему фюреру , иначе голодное существование или еще что случится. пример тому Ефремов
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05.07.2021 11:42
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Прихильник Путіна та окупації Криму режисер Меньшов помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5762
От Кабзона Меньшову
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05.07.2021 16:53 Відповісти
о. еще адин на канцэрт к кабзону упетлял. довернное лицо, тьфу ты, жополиз *****
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05.07.2021 16:54 Відповісти
Прихильник Путіна та окупації Криму режисер Меньшов помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6131
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05.07.2021 16:55 Відповісти
Сдох Клим, и х.... с ним!
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05.07.2021 17:05 Відповісти
Туда и дорога этому российскому козлу и фашисту!! Что бы ты попал в ад сволочь!! Побольше бы ежедневно поздыхло этих гандонов и ху----есосов путинских!!
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05.07.2021 18:14 Відповісти
Здох! Амінь
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05.07.2021 20:36 Відповісти
Наверно привился во славу кремлевского педофила - *уйла Спутником V. Жаль, что ушел на тот свет сам, без своего царя, с *уйлом было бы сенсационно, эффектно, скрепненько так и креативно. Аминь.
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05.07.2021 23:38 Відповісти
Так и было. В марте спутником укололся.
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05.07.2021 23:49 Відповісти
Будет теперь петь на концерте кабзона и хора Александрова
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05.07.2021 23:50 Відповісти
В нарабсее от ковида дохнет алкашня, язвенники и иже... ХАЙ ЖИВЕ БОЯРА !
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06.07.2021 03:34 Відповісти
Ковид косит Орду, путиноидам не помогает даже "Новичек", т. е. я хотел сказать "Спутник".
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06.07.2021 06:05 Відповісти
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